Prohíben el comercio de nutrias asiáticas

Casi un centenar de países votaron a favor de inscribir a la nutria de pelaje liso en el anexo I, que prohíbe su comercio a nivel internacional. La votación se realizó durante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, por su sigla en inglés), realizada esta semana en Ginebra (Suiza).

La propuesta la hicieron teniendo en cuenta que la desaparición de esta especie y su comercio ilegal se ha incrementado debido a la moda de tener nutrias como mascotas.



Estos animales se han vuelto muy populares en países asiáticos, sobre todo en Japón, donde son utilizadas como mascotas o en los llamados ‘cafés de nutrias’, en los cuales los clientes pueden tocarlas y hacerse selfis con ellas.



Los cachorros capturados, tras matar a sus progenitores (práctica común en Indonesia), los venden en Japón hasta por 10.000 dólares cada uno.



Expertos y protectores de animales aseguran que no son animales adecuados para vivir en cautiverio. Les hace falta su entorno, el agua en particular. Además, despiden un fuerte olor y tienden a morder.



De acuerdo con Cassandra Koenen, de la ONG canadiense Wildlife not Pets, “existe un verdadero deseo de poseer estos animales exóticos, una tendencia alimentada por las redes sociales”, ya que existen numerosas cuentas en Facebook e Instagram donde las personas publican imágenes con nutrias.



Los ecologistas aseguran que estas prácticas son una amenaza para la especie, debido a la disminución de su hábitat natural y el comercio ilegal de sus pieles.



Cabe destacar que las nutrias no son el único animal afectado por esta moda. Entre las 56 propuestas presentadas a la Cites se encuentran solicitudes de protección a especies como lagartos, tortugas y arañas.



En el anexo también incluyeron a la nutria enana o cenicienta.

Café de nutrias

Los cafés de nutrias se han vuelto muy populares en Japón. Una cría de esta especie puede costar 10.000 dólares. Foto: AFP

Los cafés de nutrias (como el de la foto) son lugares en Japón donde los clientes, mientras toman café, pueden hacerse fotos y darle comida a las nutrias. Cassandra Koenen, de la ONG Wildlife not Pets, dice que es un ambiente anormal para ellas y que, al ser domésticas, ya no viven en comunidad y tienen poco acceso al agua.





AFP