‘Para entender la naturaleza en América Latina solo tienes que salir afuera’

Andrea Wulf es probablemente una de las personas que más conoce sobre Alexander von Humboldt. La historiadora y escritora germano-británica escribió una biografía sobre el naturalista prusiano y siguió sus pasos a través de algunos de los países que Humboldt visitó en su travesía por más de cinco años a través de América Latina, una expedición que le permitió entender que la Tierra es un sistema interconectado, un concepto que cambió por completo a la ciencia.



Hace algunos días, Wulf estuvo en el país, hablando sobre Humboldt en el Premio a la Protección del Medio Ambiente de Caracol televisión. Allí conversó con EL TIEMPO sobre el naturalista y su gran impacto tanto en el mundo como en su propia obra.

Andrea Wulf tardó tres años haciendo la investigación para su libro sobre la vida de Humboldt. Foto: El Mercurio

¿Por qué es tan relevante Humboldt en el debate ambiental de hoy?



No creo que la historia sea un montón de viejas ideas polvorientas. Creo que puede contarnos una historia que nos ayude a entender el presente. Y creo que Humboldt, en particular, puede ser una inspiración porque advirtió hace más de 200 años sobre el perjudicial cambio climático inducido por el hombre.

Pero también es alguien que une las artes y las ciencias, que es lo que creo que es muy, muy importante sobre él y se echa mucho de menos en el debate actual sobre el cambio climático. Se inspiró en América Latina, pero también comprendió que la naturaleza es una red de vida gracias a sus viajes a través de Suramérica. Así que creo que sigue siendo una inspiración hoy en día.

Colombia, pero en especial Bogotá, fueron escenarios donde Humboldt estuvo bastante tiempo. ¿Cree que fue un lugar que lo marcó?



Creo que toda Suramérica fue increíblemente importante para Humboldt. Nunca habría entendido la naturaleza como esta red interconectada de vida si no hubiera viajado por Suramérica. Mientras viajaba, realmente no miraba las fronteras nacionales. No se puede hablar solo de su paso por Bogotá o por Colombia. Viajando por diferentes paisajes y con distinta vegetación, se dio cuenta de que todo está conectado.

Y eso no fue gracias a un solo lugar, sino comparando diferentes lugares. Al comparar Suramérica con lo que había visto en Europa, se dio cuenta de que existe una vegetación global, es decir, zonas climáticas globales. Así que en lugar de ver solo un lugar, vio el mundo entero y, ya sabes, vio la naturaleza como una fuerza global.

El 23 de junio de 1802, a 5.917 metros de altura, casi en la cima del volcán Chimborazo, en Ecuador, el naturalista Alexander von Humboldt terminó de comprender que el mundo es un gran organismo vivo. Foto:

Pero un lugar que sin duda fue crucial fue el volcán de El Chimborazo, en Ecuador, donde Humboldt entendió todo esto…



Creo que el Chimborazo fue el lugar donde todo lo que había visto antes se juntó. Porque vio las diferentes plantas que había visto en todo el mundo. Todo porque es un volcán tropical y allí las vio todas apiladas unas sobre otras. Así que vio las especies tropicales del valle hasta el borde de la nieve. Y esas eran plantas muy similares a las que había visto en los Alpes, en los Pirineos, en Tenerife.

Es un poco como los astronautas que han ido a la luna. Todos ellos hablan de su visión panorámica, de cuando vieron la Tierra desde la distancia por primera vez.

Entonces te alejas y ves que es un planeta que cuelga allí por su cuenta en la negrura del espacio. Y creo que es la misma experiencia que tuvo Humboldt cuando va a lo que él cree que es la montaña más alta del mundo. Es la primera vez que ve todo desde arriba. Entonces ve que todo está conectado.

La combinación de arte y ciencia fue esencial para Humboldt…



Creo que ni siquiera pensó que eso fuera algo especial porque así es como funcionaba su mente. Ya sabes, él entendía la naturaleza dibujándola también, no solo midiéndola. Esta división entre el arte y la ciencia, solo existe desde los últimos 150 años. Para él, eso no parecía algo especial para unirlo.

Andrea Wulf es reconocida por su libro 'La invención de la naturaleza: El mundo nuevo de Alexander von Humboldt'. Foto: Cortesía de la autora

¿Aprendió Humboldt solo de observar?



Los indígenas locales, por ejemplo, enseñaron a Humboldt a entender la naturaleza como un organismo vivo, porque así es como ellos ven la naturaleza. Para entender la naturaleza en su plenitud en América Latina solo tienes que salir fuera para verla. Y esa es la belleza de este lugar.

¿Cómo la cambió Humboldt a usted tras todos estos años de investigación?



Intento seguir algunos de sus pasos, obviamente no todos, porque no soy un prusiano rico que pueda viajar cinco años por Suramérica. Leí sus diarios y las cartas que escribió allí para ponerme realmente en su mente.

Y para mí, lo que realmente cambió fue la apreciación de que la imaginación y los sentimientos forman parte de la ciencia. Antes de Humboldt, la dividía en dos categorías: o eres artístico o eres científico, pero no las dos cosas a la vez. Así que eso me cambió. Humboldt me cambió completa y totalmente, sólo por su forma de ver el mundo.

Aún hoy deberíamos escuchar a Humboldt, porque creo que alguien que predijo el dañino cambio climático inducido por el hombre hace más de 200 años vale la pena de ser escuchado, al menos un poco.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE