Desde hace tres años, el programa Visión 30/30, de la Andi, viene impulsando la economía circular entre sus agremiados. Ese esfuerzo tiene mucho que ver con el cumplimiento de la Resolución 1407, que ordena la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques y que obliga al aprovechamiento de estos materiales con metas incrementales.



El objetivo de dicha normativa es que las empresas deben aprovechar un porcentaje de los residuos de envases y empaques que ponen en el mercado. En 2021 era del 10 porciento, pero esa cifra irá incrementando hasta llegar al 30 por ciento en 2030. Pero los empresarios no quieren quedarse solos en ese objetivo, sino que quieren incluir a más sectores. Por eso, esta semana, Visión 30/30 presenta un documento titulado ‘Ciudades circulares: oportunidades de desarrollo en los territorios de Colombia’, con el cual buscan dar pautas y asesoría gratuita para que los mandatarios elegidos en las próximas elecciones incluyan en sus Planes de Desarrollo la economía circular.

Según explica Mónica Villegas, gerente de Visión 30/30, si bien es cierto que Colombia ha venido avanzando como país en esta temática, esa realidad sigue siendo, en su mayoría, exclusiva de las grandes urbes y de ciudades donde se pueden realizar los procesos de captación, recolección y aprovechamiento de los residuos. Mientras tanto, en territorios más pequeños algo sencillo como volver a aprovechar una botella de plástico es un reto complejo, que va desde la acción misma obtenerla hasta la logística de llevarla a una planta para darle una nueva vida.

Mónica Villegas, gerente del programa Visión 30/30 de la Andi. Foto: Particular

“Hay barreras con el impacto logístico que tiene transportar esos residuos. Otra barrera importante es que no necesariamente se cuenta con recolectores en muchos municipios. Entonces tú tienes que empezar a diseñar cómo llegas con ciertos gestores a esos municipios, porque no hay quien recoja el material. La articulación con la prestación del servicio público de aseo, tampoco la hay en muchas zonas. Tampoco hay innovación. Empezamos a detectar una serie de barreras en los municipios que si no se trabajan va a ser muy difícil avanzar en temas de economía circular”, señala Villegas.

En algunas regiones del país la falta (o inexistencia) de recicladores puede limitar la capacidad de aprovechameinto de residuos. Foto: Archivo Particular

De acuerdo con la directiva, el documento lo que busca es crear socios y apoyarse entre lo público y lo privado para superar los objetivos de recolección y avanzar en la meta conjunta de no desperdiciar residuos que pueden, fácilmente, volver a tener una vida útil, como es el caso de las botellas, envases o empaques de plástico.

Hasta el momento la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), ONU Hábitat, Enel y el Distrito de Bogotá, ha avanzado en conversaciones con municipios y ciudades intermedias donde la Andi tiene presencia a través de sus 12 seccionales. Pero la meta, dice Villegas, es llegar a la mayor cantidad de territorios posibles, por eso, enfatiza, cualquier mandatario electo que quiera unirse al proyecto puede hacerlo, y el documento técnico está disponible de manera gratuita para todos.

“Si bien tenemos el mayor enfoque en ciudades donde la Andi puede tener mayor presencia, también tenemos un foco importante en territorios más pequeños, a los que consideramos hay que darle una mayor mirada por retos que concentran. Por ejemplo, Buenaventura es un territorio fundamental, lo mismo Barranquilla y Cartagena”, señala la experta.

Para Villegas también es clave resaltar que el tema de economía circular, aunque a veces parece no ser una problemática apremiante en algunas zonas del país, siempre está atravesado por otros componentes. Es decir: reciclar no es solo recoger residuos, sino también una oportunidad para crear empleos o para resolver problemas de salud pública y ordenamiento en el territorio.

En ese sentido, destaca, un caso que lo ejemplifica es el de la piangueras del Pacífico, que debido al aumento de residuos sólidos y contaminación en los mangles han visto afectada su capacidad para capturar piangua (un molusco muy apetecido en el mercado internaciona). La disminución en la captura de piangua ha generado entonces en una grave afectación a su medio de subsistencia.

Facebook Twitter Linkedin

La llegada de residuos a zonas de mangle ha afectado la capacidad de las piangueras de capturar a los moluscos, por lo que la gestión de residuos impacta también otros escenarios, según Villegas. Foto: Cortesía: Parques Nacionales Naturales de Colombia

“Hay poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad muy alta. Viven, por decirlo de alguna manera, sobre la mal llamada basura, pues en realidad son residuos aprovechables. Entonces para nosotros insistir en el tema de economía circular no es únicamente lo importante, sino que también tiene un componente social y de vulnerabilidad muy alta”, señala Villegas.

Por eso, la experta insiste en que los lineamientos y el documento técnico para incorporar la economía circular a los Planes de Desarrollo municipales están abiertos y disponibles para todos los mandatarios que resulten electos en las próximas elecciones y que quieran, a través de la política pública, impulsar una visión distinta —y necesaria— alrededor de la sostenibilidad.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE