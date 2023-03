Con la declaración de la alerta fase 1 por la mala calidad del aire en Bogotá se despertó de nuevo la preocupación por las característica del aire que se respira en la ciudad.



En localidades como Kennedy -una de las que presentan mayor cantidad de contaminantes, de acuerdo con datos del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca)- se presentaron concentraciones de hasta 149 microgramos por metro cúbico (ug/m³) de PM 2,5 en la última semana, cuando los rangos moderados rondan los 50,1-100.



Aunque a estos niveles también aportan otras emisiones como las del parque automotor, la situación que atraviesan la capital y ciudades como Bucaramanga es también un síntoma de los incendios y quemas que por esta época ocurren en regiones como la Orinoquia.

Según Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en estos momentos se encuentra activa la corriente en chorro de bajo nivel del Orinoco (OLLJ), vientos que transportan material particulado hacia el centro del país, proveniente de incendios ubicados en los Llanos Orientales.



"Esto, sumado a la condición de estabilidad atmosférica en las principales ciudades, afecta negativamente la calidad del aire", apuntó la funcionaria, y dijo que para los próximos días se prevén condiciones de tiempo seco en gran parte del territorio nacional, sobre todo en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia, con altas temperaturas que incrementan la probabilidad de incendios de la cobertura vegetal.



Aunque suelen pasar desapercibidos para las capitales -a menos que el viento traiga hasta ellas sus residuos altamente perjudiciales para la salud-, en el país, en condiciones normales, la primera temporada del año significa incendios forestales.



De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), del 1.º de enero al 27 de febrero de 2023 se han presentado 2.962 incendios en el país, concentrados principalmente en las regiones Caribe (1.152), Andina (1.055), Orinoquia (473), Pacífica (164) y Amazonia (118).



Según este mismo reporte, hay actualmente dos incendios forestales activos en el país: el primero, en el Cesar, en la jurisdicción de San Juan del Cesar; y el segundo, en el municipio de Tibaná, Boyacá. Sin embargo, el balance que hace el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a partir de estas cifras es positivo, y lo considera como un resultado de las medidas que desde el Gobierno se han implementado para la prevención. Según analiza, se ha presentado una reducción significativa con respecto al año anterior, cuando se registraron 4.787 eventos en este mismo periodo, lo cual representaría una disminución de 38 por ciento.

Incendios forestales en la Orinoquía colombo-venezolana y en los Llanos Orientales afectan la calidad del aire de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo.

En cuanto a los puntos de calor (una aproximación a la ocurrencia de incendios porque representan lugares donde se ha detectado una anomalía térmica a partir de imágenes satelitales), se han registrado 50.617 hasta el 26 de febrero del 2023, mientras que para ese mismo periodo de tiempo pero en 2022 se registraron 59.617 puntos, de acuerdo con información proporcionada por el Minambiente.



Cabe aclarar que si bien en la mayoría de los casos estos puntos identifican fuegos en áreas con algún tipo de vegetación, varios puntos pueden hacer parte de un mismo fuego, pueden ser llamas por combustión de gases, tormentas eléctricas, u otros eventos.



Aunque la ocurrencia de menos incendios siempre será algo positivo, tanto para la salud humana como para la de los ecosistemas, expertos como Dolors Armenteras, profesora de la Universidad Nacional (Unal) que se ha especializado en temas como la ecología del fuego y la deforestación en Latinoamérica y en Colombia, consideran que estos resultados hay que tomarlos con cuidado porque, desde el punto de vista científico, este tipo de fenómenos deben analizarse en periodos de tiempo amplios que permitan tener en cuenta anomalías como las que este año han aportado factores como el fenómeno de la Niña, que trajo más humedad al territorio colombiano.



Y es que la tregua que aportaron las lluvias este comienzo de año parece haber terminado con la llegada de días más soleados. De acuerdo con datos de satélites de la Nasa analizados por la profesora Armenteras, desde enero la tendencia de focos de calor detectados -que sirven como un indicador de actividades como quemas- viene en aumento. Mientras que en la semana del 9 y al 15 de enero se registraron 520 puntos de calor en todo el país, estos han aumentado gradualmente -triplicándose incluso- con el paso de los días hasta alcanzar un total de 9.792 puntos en la última semana de febrero.



"La semana del 6 al 12 de febrero bajó un poco (2.854), pero la tendencia ha sido en aumento desde que paró de llover”, explica la docente, quien añade que para hablar de una reducción frente al año pasado no se cuenta con evidencia suficiente. “Atribuir una reducción a unas acciones de gobierno es un poco apresurado, primero hay que hacer una comparación relativa a esas condiciones meteorológicas que están fuera del control humano, los números hay que ponerlos relativos a las condiciones climáticas, no puedes hablar de un diciembre en el que ha llovido más de lo normal en general con uno en el que llovió menos", señala Armenteras.

Orinoquia y contaminación



Pero regresando a la alerta ambiental de Bogotá, no todos estos focos detectados en el país tienen que ver con el material particulado que fue arrastrado hasta el aire de la capital. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, señaló que la ciudad estaba recibiendo casi cuatro veces más aportes de contaminantes de incendios regionales en el Meta y el piedemonte amazónico. Una región con una estrecha relación con el fuego.



Rodrigo Jiménez, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química Ambiental de la Unal que ha estudiado la relación entre la quema de biomasa en la Orinoquia y la contaminación del aire en otras regiones del país, explica que históricamente en los Llanos Orientales las quemas son inducidas por motivos relacionados con la renovación de pastos con fines ganaderos, como parte de sistemas de caza tradicionales de comunidades indígenas, o algunas intencionales por motivos que los investigadores aún desconocen.



Facebook Twitter Linkedin

Campesinos también están afectados por los incendios en la Guajira. Foto: Rita Mindiola

Los expertos describen a los Llanos como un complejo ecosistema de sabana que ocupa la mayor parte de la cuenca del río Orinoco, desde las estribaciones de los Andes colombianos hasta casi el delta del río Orinoco en el océano Atlántico en Venezuela. Un artículo publicado por Jiménez y otros investigadores en 2019 evidenció cómo no solo la quema de biomasa que ocurre en territorio colombiano puede afectar la calidad del aire de las ciudades, también lo hacen los incendios que ocurren en territorio venezolano, convirtiendo el tema en uno de carácter binacional.



El estudio se basó en mediciones del aire ambiente en Arauca y Yopal, durante abril y mayo de 2015, justo después del final de la estación seca en Colombia, pero cuando todavía había una gran actividad de incendios en Venezuela. Las concentraciones promedio de PM 10 observadas durante 24 horas fueron inesperadamente altas, hasta 112 ug/m³, cuando el estándar es 75 ug/m³.



"No solo es resolver la situación en Colombia con un plan integral de manejo del fuego, además habría que manejar el tema venezolano, que creo que se les escapa a las autoridades colombianas", señala Jiménez.



Al respecto, desde el Minambiente señalan que la competencia correspondería al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, en su publicación, los investigadores advirtieron en su momento la falta de un sistema permanente de vigilancia de la calidad del aire en los Llanos colombianos para hacerle seguimiento al fenómeno.



Otro resultado interesante que han arrojado los estudios de Jiménez y sus colegas es que, por lo menos en la Orinoquia, el área quemada se ha disminuido, aunque no precisamente por medidas de prevención. "Lo que nosotros encontramos en la última investigación (2022) es que sí ha venido reduciendo. Lo que creemos que está pasando es que la sabana se ha venido fragmentando. Es decir, la presencia de cercas y de divisiones en las áreas de cultivo hacen más difícil al fuego poder pasar", detalla el docente.



Otra razón que asocian los expertos con lo que han evidenciado es la expansión agrícola. Estiman que actualmente cada año se siembran cerca de un millón de hectáreas en Arauca, Casanare, Meta y Vichada, y las proyecciones apuntan a que en 20 años se va a sembrar el doble. Como sembrar en esta región es muy costoso, los investigadores apuntan a que el cuidado de los agricultores por sus cultivos jugará un papel importante en la reducción de los incendios.



Una hectárea sembrada reduce en 0,2 hectáreas la quema, dicen, aunque alertan que a pesar del impacto positivo que esto puede tener sobre la calidad del aire de las poblaciones de los Andes a donde llega el material particulado de las quemas, las implicaciones ecológicas deben ser materia de estudio.



Sin embargo, la magnitud de los incendios en esta región sigue siendo enorme. De acuerdo con la Base de Datos Global de Emisiones de Incendios (GFED), en promedio el 7 por ciento de la Orinoquia (17.000 km²- 1,7 millones de hectáreas) se quemó cada año en el período 1997-2016, aunque con grandes diferencias entre provincias y una importante variabilidad interanual -ligada en un 40 por ciento a condiciones irregulares de lluvia-. De acuerdo con Jiménez, este territorio es casi tan grande como el terreno que se quema al año en Estados Unidos, un país casi diez veces más grande.

Lo que provoca los fuegos en el país

En los últimos nueve años, en el Parque Isla de Salamanca, jurisdicción de los municipios de Sitionuevo y Pueblo Viejo, en el Magdalena, se han presentado 61 incendios forestales.



Si bien los registros de esta área protegida indican que durante este tiempo se observa una fluctuación de aumento y disminución de los eventos, las autoridades ambientales de ese territorio siempre encienden sus alarmas cuando se inicia la primera temporada de menos lluvias del año.



"En este momento, el Parque Salamanca es más vulnerable a la ocurrencia de incendios, debido a que los cuerpos de agua están en un nivel bajo, las coberturas vegetales están secas, que junto a las altas temperaturas y los fuertes vientos se convierten en un coctel propicio para la ocurrencia de estos fenómenos", explica Eric Deulufeut Rodríguez, funcionario de Parques Nacionales Naturales de Colombia y encargado de la prevención y atención de incendios forestales en esta área.



Deulufeut señala que el 90 por ciento de los incendios que se presentan en el parque son provocados. “En el área protegida hay comunidades asentadas a la orilla del río Magdalena, sector occidental del parque. Esta comunidad hace actividades de agricultura, más que todo de hortalizas, y dentro de su proceso normal de cultivos está quemar el monte para preparar el terreno, que, a veces, se sale de control y se convierte en incendios”, detalla el funcionario.



Y agrega: "En otros casos son provocados por la cacería, que no es descuido, sino intencional, porque le prenden fuego a la vegetación, específicamente a la enea (una planta), donde se esconden animales de presa como chigüiros, tortugas hicoteas, iguanas, entre otras especies, para que salgan y sean capturados".



Para mitigar los incendios que afectan al ecosistema y contaminan, el funcionario plantea adelantar diferentes acciones. "Se deben potenciar los planes de prevención, como la sensibilización de las comunidades, trabajar con instituciones educativas y estimular a las personas para que conozcan las áreas protegidas, porque así aprenden a valorarlas. Al estar en las ciudades se sienten muy alejados de esta problemática. Además, hace falta más apoyo del Estado en las dotaciones de los brigadistas y bomberos", advirtió el funcionario.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE