Pese atentado, defensora de las ciénagas sigue su lucha 

El pasado 20 de enero, Yuli Andrea Velázquez, ingeniera ambiental, defensora del medioambiente e integrante de la Federación de Pescadoras de Barrancabermeja, fue víctima de un atentado en su casa. Eran las 10 de la noche cuando dos hombres con cascos de motocicleta que cubrían por completo su rostro se acercaron a su vivienda en un barrio popular de Barrancabermeja.

Yuli le contó a EL TIEMPO que ese día había cenado con su esposo y sus dos hijos menores de edad y habían salido hacia el andén de la casa para descansar.



En ese momento, ninguno de sus vecinos (los pocos que hay, porque es un sector nuevo con pocas construcciones) le había contado que vieron a dos hombres extraños merodeando su casa en el día.



“Me estaban buscando desde temprano para matarme, pero, como no estuve en todo el día, aprovecharon la noche”, agrega Yuli, quien se encuentra lejos de su casa para protegerse y proteger a su familia.



Y es que Yuli está muy segura de que los hombres que la atacaron no planeaban solo una amenaza. Dice que si su esposo no hubiera sospechado de ellos, seguro su nombre ya estaría en esa vergonzosa lista de líderes ambientales y sociales asesinados en Colombia.



“Mi esposo me dijo: ‘Parémonos, entrémonos y cerremos la puerta’. En ese momento nos paramos y cerramos la puerta. Pero ellos (los hombres con casco) corrieron hacia nosotros y empezaron a hacer disparos. Cogí a mis hijos y nos tiramos al piso”, relató Yuli.

Hombres dispararon contra la vivienda de Yuli Andrea Velázquez el pasado 20 de enero de 2021. Foto: Suministrado.

Su puerta y su ventana recibieron los cuatro impactos de bala propinados por los dos hombres desconocidos, que de inmediato emprendieron la huida. Hasta ahora, las autoridades de Barrancabermeja no han dado con su paradero.



“Días antes del atentado supe por uno de mis compañeros que unos hombres extraños lo visitaron a su finca y le preguntaron por las denuncias que estamos evidenciando”, agregó Yuli.



Sobre lo ocurrido, el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, de la Policía Nacional, les dijo a medios regionales que “investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol verificaron los hechos y recopilaron información en el sector y esperan que, en compañía de la Fiscalía, se pueda esclarecer y dar con los responsables”, señaló.(Lea: El hombre que murió por proteger al loro orejiamarillo)

A los dos días siguientes, uno de sus compañeros de la Asociación de Pescadores de Barrancabermeja fue secuestrado por unas horas por un grupo armado que se identificó como del Eln.



“Muy temprano, él estaba haciendo la limpieza a la ciénaga San Silvestre, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados que se identificaron como elenos. Le robaron un motor y lo dejaron atado a un árbol. Le advirtieron que si ponía la denuncia o hablaba de ellos, lo iban a matar”, señaló Yuli.



Por estas dos situaciones en una misma semana, Yuli cree que hay una persecución a ella y a su equipo de trabajo por denunciar presunta corrupción con los recursos que el departamento y empresas invierten para limpiar las ciénagas, destaponar los caños y hacer una recuperación ambiental de todas las ciénagas de Barrancabermeja. Ya que, según sus denuncias, esos recursos no se ven reflejados en la recuperación de estos ecosistemas.(También: Video: Atentan contra lideresa ambiental de Barrancabermeja)

Su puerta y su ventana recibieron los cuatro impactos de bala propinados por desconocidos, en el atentado contra ella. Foto: Archivo particular

Reconocida ambientalista

Yuli asegura que hoy es una líder ambiental destacada en su región gracias a lo que aprendió de su padre, un pescador artesanal. Sin embargo, espera contar una historia diferente a la de su padre, asesinado en el año 2000 por paramilitares en Puerto Wilches.



“Sé lo que sufren las comunidades que viven de la pesca, porque mi padre era pescador. Por eso, para mí es importante proteger las ciénagas, denunciar la contaminación que producen la explotación de hidrocarburos y no quedarme callada ante lo que hacen con nuestros recursos naturales”, señala Yuli.



Se formó como ingeniera ambiental gracias a una beca otorgada por ser víctima del conflicto armado. Su primer trabajo fue precisamente con las asociaciones de pescadores, ya que ninguna empresa la contrató por falta de experiencia.(Podría interesarle: Parque Tayrona se tomará un 'respiro' tres veces este año)

Reconocimiento de la Personería a su trabajo en recuperación del medioambiente. Foto: Archivo particular

En su última denuncia, el pasado 9 de enero, envió varías fotografías y videos a medios nacionales y regionales sobre la contaminación de lodos y material vegetal flotante en la ciénaga San Silvestre, evidenciando la falta de gestión con los recursos que entrega Ecopetrol para recuperar estos lugares.



“Para mí es muy triste que esto ocurra, porque los líderes ambientales nos hemos convertido en el blanco de esos gigantes. Por ahora, por mi vulnerabilidad me fui de mi casa, pero aún no tengo protección, y mi trabajo no me permite quedarme encerrada”, señaló Yuli.



Por ahora, la Policía de Barrancanbermeja le ha ofrecido acompañamiento en su casa. Y se encuentra en el proceso para obtener un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

