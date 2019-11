Activistas ambientales se suman al paro nacional del 21 de noviembre

Activistas ambientales también se sumarán al próximo paro nacional el 21 de noviembre. Entre las organizaciones que han manifestado su apoyo está Greenpeace Colombia, Fridays For Future Colombia, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y Cumbres Blancas. También se sumaron algunos músicos colombianos como Bomba Estéreo, quienes anunciaron su participación en sus redes sociales para exigir la protección de los ecosistemas.

El ‘Paro por el planeta‘ se desarrollará este jueves, desde las 12:00 del medio día, frente a la sede del Ministerio de Ambiente en Bogotá (Calle 37 #8-40). Durante la actividad habrán presentaciones musicales, literarias, de danza y teatro.



Entre en las razones por las que participarán de las protesta de este jueves, en el caso de Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, es para exigirle al Ministerio de Ambiente que prohíba el plástico de un solo uso, una petición que ya está soportada con 200.000 firmas.

Convocatoria de ambientalistas para salir a marchar el 21 de noviembre. Foto: Cortesía: Fridays For Future Colombia

Otros temas que han agitado las redes sociales en los últimos días, también hacen parte de la peticiones: la cuota de aletas de tiburones, el fracking, la falta de protección de los glaciares y la presión de proyectos extractivistas en los páramos.

"Hacemos un llamado a los defensores del agua y la vida para que se tomen las calles de forma pacífica. Queremos decirle al presidente que revoque la decisión de nombrar a Alberto Carrasquilla como ministro ad hoc para otorgarle la licencia ambiental a Minesa. Él no cumple con el perfil técnico y no tiene el perfil ético para hacerlo. Necesitamos garantías de que esta decisión se va tomar en términos científicos. También, vamos a exigir que no se entregue la licencia ambiental a esta multinacional que pretende sacar oro y cobre durante 25 años en el bosque alto andino en el Páramo de Santurbán", explicó Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

Sin embargo, más allá de dar a conocer las acciones que preocupan a los ambientalistas, para Marcela Fernández, fundadora de Cumbre Blancas Colombia, el objetivo principal es lograr que el Gobierno, en cabeza del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, se siente con ellos a discutir sobre el futuro no solo de los glaciares, sino también de los páramos, de la aspersión aérea con glifosato, el fracking y la pesca de tiburones. "Para nosotros es muy importante el diálogo. Necesitamos unirnos, porque hay muchas organizaciones que le están dando voz a los ecosistemas frágiles y que en muchos casos desconocemos como los glaciares", dijo Fernández.