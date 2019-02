Animalistas ven con buenos ojos prohibición de la caza deportiva

Ayer, la Corte Constitucional tumbó la norma que permitía la caza deportiva en Colombia, medida que entrará en vigencia a partir de un año y que fue recibida con buenos ojos por parte de la comunidad animalista del país.

Al respecto, el Ministerio de Ambiente dijo en su cuenta de Twitter: "Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, celebramos la decisión de la Corte Constitucional de prohibir la caza deportiva en Colombia. Este es un Gobierno respetuoso con la biodiversidad y la sostenibilidad".



La abogada experta en derechos de los animales Andrea Padilla considera que, la decisión -que fue votada favorablemente por siete votos contra dos en el alto tribunal- es muy favorable ya que, según dice, implica ahondar en en la línea jurisprudencial que confiere protección a los animales, la cual empezó a construirse con base en la sentencia de t760 de 2007 sobre la tenencia de un animal silvestre como mascota.



De acuerdo con la experta, a partir de entonces ha habido 12 fallos de las tres altas cortes relacionados con temas como los espectáculos con animales, como circos, corridas de toros, novilladas, rejoneo, corralejas y peleas de gallo; también ha habido otros relacionados con la tenencias de mascotas y la experimentación con animales.



“En cuanto a las implicaciones éticas -continúa- las consecuencias de este fallo son mucho más profundas, porque significan reconocer la capacidad de sentir de los animales, lo cual es un criterio moral que debemos tener a la hora de tomar decisiones culturales, sociales y económicas”.



Asimismo, según Padilla, la decisión abre la puerta a nuevos cuestionamientos, relacionados principalmente con las corridas de toros y otros espectáculos que son cobijados bajo parámetros culturales.



“La corte dice que no se puede permitir la muerte de animales por recreación, entonces ¿qué pasa con las corridas, las corralejas y las peleas de gallos, que tienen protección cultural, pero son eventos netamente recreativos y de entretenimiento?

Estamos ante un fallo importante que permite salvar las vidas de miles de animales. Seguro podremos usar el fallo para dar la pelea en otros ámbitos”, asegura Padilla.



Sobre el argumento que han esgrimido los defensores de la caza deportiva de animales, en el sentido de que es una forma de control poblacional de algunas especies, afirma que esto no es así, y que en Colombia hay varias clasificaciones de caza: deportiva, comercial de control y subsistencia.



“Las razones de quienes defienden la caza deportiva son falaces, porque son categorías distintas: la de control se hace direccionada desde el estado y son las autoridades ambientales las que determinan las temporadas y ejercen control sobre cuáles especies y cuántos individuos se puede cazar; no así, la caza deportiva que está definida, en el Código Nacional de Recursos Naturales como una actividad recreativa”.





MEDIOAMBIENTE