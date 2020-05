Ambientalistas demandan a Trump porque su muro amenaza a los jaguares

Varias asociaciones ambientalistas en Estados Unidos denunciaron al gobierno de Donald Trump por la construcción de un muro en la frontera con México, ya que afirman que esta barrera es una amenaza para los jaguares y lobos.

La demanda interpuesta en una corte de Washington este martes por tres organizaciones: Defenders of Wildlife, Center for Biological Diversity y Animal Legal Defense Fund.



El muro fue una de las grandes promesas de campaña de Trump que ha sido una piedra angular de su gobierno. Para seguir construyendo partes de esta valla sin la venia del Congreso, el gobierno terminó desviando fondos del Departamento de Defensa tras declarar una "emergencia nacional" por el flujo de inmigrantes irregulares.



Según la demanda, la construcción del muro va a resultar en un impacto ambiental significativo. "Este daño incluye la construcción en tierras federales protegidas, incluyendo a los bosques, y efectos adversos a especies amenazadas y en peligro, reconocidas como tales, y a sus hábitats", indican los querellantes. Jason Rylander, el abogado principal de la ONG Defensores de la Vida Salvaje (Defenders of Wildlife).



También indicó que la última propuesta de construcción "va a bloquear corredores para la vida salvaje e impedirá permanentemente los esfuerzos de recuperación para las especies en peligro como el lobo mexicano y el jaguar", explicó Rylander.



Brian Segee, abogado principal del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que "el asalto de Trump contra la Constitución estadounidense ha alcanzado nuevas cuotas en la medida que convierte las fronteras en zonas de sacrificio".



La demanda señala que dado que ya existen diferentes tipos de vallas en aproximadamente 1.126 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, que abarca alrededor de 3.000 kilómetros en total, "el daño acumulativo e irreversible se hace más grande con cada milla que se construye".