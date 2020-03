Por pilotos de fracking, ambientalistas convocan a paro nacional

La Alianza Colombia Libre de Fracking anunció en una rueda de prensa en Barrancabermeja que tomarán varias acciones ante el decreto que reglamenta los pilotos de fracking.



Para Amarilys Llano, miembro de la Alianza, la expedición del decreto demuestra que el Gobierno Nacional sigue sin reconocer la licencia social. "La voz de las comunidades sigue encontrando oídos sordos. En este decreto se plantean diálogos pero el papel de las comunidades no será vinculante", señaló.

A su vez, Liliana Echeverry líder en Puerto Boyacá (Boyacá), expresó la necesidad de preguntarle primero a las comunidades sí están de acuerdo o no con los pilotos: "Nosotros ya llevamos 100 años de explotación y no nos han dejado nada. Las entidades que regulan no hacen nada. Tenemos un basurero frente a la casa y las entidades no hacen nada. Primero nos deben pregunta si esto es viable o no".



Aunque en este punto no es claro en donde se harán los pilotos de fracking, la Alianza cree que se harían en Barrancabermeja y en Puerto Wilches, Santander, y en San Martín, Cesar, donde existe un gran potencial para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales por medio del fracking.



Así las cosas, los ambientalistas dicen que se unirán a la movilización por el páramo de Santurbán el 16 de marzo en Bogotá.



Además, plantean un paro nacional del 2 al 5 de junio: "Esos días se realizará un gran paro nacional ambiental", dijo Héctor David Suárez, miembro de la Alianza.



Y finalmente, la Alianza tiene un equipo jurídico que está analizando el decreto para interponer acciones legales que más adelante darán a conocer.



