Uribe critica a PNN por restricciones en áreas protegidas

En un video quedó registrado cómo el senador Álvaro Uribe cuestiona a Parques Nacionales Naturales por las restricciones que esta entidad ha generado en las áreas protegidas del país.

Durante su visita a Santa Marta, el senador señaló que “no puede ser que el presidente Duque dice que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y Parques Nacionales ponga todos los obstáculos que impiden el desarrollo de infraestructura turística en Tayrona (…) tienen que ayudar, hay que permitir que esos proyectos se instalen”.



Y luego continuó: “Todos los empresario dicen: queremos hacer el muelle, pero no nos dan permiso. Queremos promover desembarcos en playas vírgenes, pero no nos dan permiso. Queremos que nos aumenten el plazo de las concesiones de las playas que hemos manejado bien, pero no nos dan permiso”, continúa el senador, registrado por el medio local De Frente.



Sobre la línea negra de las comunidades indígenas, donde se redefinen los sitios considerados ancestrales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, el senador del Centro Democrático dijo que esta no “puede ser obstáculo para el desarrollo de turismo que necesita la ciudad”.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE