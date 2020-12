Alerta por plaga de cangrejo rojo en parques y humedales de Bogotá

La Secretaría de Ambiente de Bogotá informó sobre la presencia en humedales de Bogotá de la langostilla de río o cangrejo rojo, un espécimen originario de Norteamérica, puntualmente del estado de la Florida.



Según explicó el organismo, la especie Procambarus clarkii, fue traído inicialmente al Valle del Cauca para el cultivo y aprovechamiento comercial, y desde allí se fueron dispersando estos individuos hasta llegar a Bogotá.

"La presencia de especímenes silvestres en parques metropolitanos o humedales de la ciudad es una problemática identificada por la Secretaría de Ambiente. La langostilla de río tiene un ciclo reproductivo muy rápido, es altamente adaptable a diferentes ecosistemas, agresiva e invasora, y desplaza y afecta a poblaciones nativas como el cangrejo sabanero", agregó la entidad.

La langostilla de río tiene un ciclo reproductivo muy rápido. Foto: Secretaría de Ambiente

De acuerdo con la Secretaría, estas especies ocupan ecosistemas naturales diferentes a los propios, se caracterizan por tener una dieta amplia y variada, y se reproducen con facilidad. Además, compiten por el alimento con especies nativas o silvestres, y son transmisoras de enfermedades para otros especímenes.



Por otro lado, "el consumo de su carne, sobre todo en plazas de mercado y puntos callejeros (arrechón, berraquillo y demás bebidas “afrodisíacas”), representa un riesgo para la salud, debido a la presencia de bacterias y microorganismos".

Estas especies ocupan ecosistemas naturales diferentes a los propios, se caracterizan por tener una dieta amplia y variada. Foto: Secretaría de Ambiente

Desde la Secretaría de Ambiente se adelanta un protocolo de manejo que busca obtener como resultado una resolución aplicable en toda la ciudad y, de esta manera, controlar dicha especie exótica. Adicionalmente, con el IDRD, la autoridad ambiental está trabajando para identificar lugares de presencia y alternativas para su manejo, en el marco de la normatividad ambiental.



"En caso de que se encuentren un cangrejo de este tipo, las personas deben evitar su manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no cogerlo y no suministrarle alimento", indicó la entidad.

Desde la Secretaría de Ambiente se adelanta un protocolo de manejo que busca. Foto: Secretaría de Ambiente

Los ciudadanos pueden reportar la presencia de este espécimen a la Secretaría de Ambiente, a través de las líneas telefónicas y de WhatsApp 3174276828, 3183651787 y 3182154047 o el correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co. Así mismo, las personas pueden contactar al IDRD, cuando se encuentren con la presencia de este en un parque metropolitano administrado por dicha entidad.



