Alemania, Noruega y Reino Unido donan US$ 33 millones contra deforestación

Como un “referente para otros países” calificó el presidente Iván Duque la alianza de Colombia con Alemania, Noruega y Reino Unido, durante el anuncio del desembolso para el país de 33,5 millones de dólares por parte de estos gobiernos.



Estos recursos se entregarán bajo la modalidad de pago por resultados y como parte de la cooperación para contribuir a la lucha contra la deforestación, especialmente en el Amazonas, y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia.

“Esta es una alianza que tiene un propósito; este es un objetivo superior, el de proteger uno de los rincones más importantes del mundo”, el Amazonas, dijo el mandatario durante el evento celebrado en el marco de la cumbre climática COP26, en la ciudad escocesa de Glasgow, en el Reino Unido.



En un comunicado, la Presidencia explicó que de acuerdo con los términos de esta alianza, que ya está en marcha, los tres países europeos contribuirán con hasta 366 millones de dólares hasta el 2025.



De esta cifra, 260 millones de dólares serán para pagos por reducción de emisiones verificadas y 106 millones de dólares para la implementación de objetivos y políticas, conocidos como ‘hitos’, y que lideran entidades nacionales como los ministerios de Ambiente, Agricultura y Defensa, el Planeación Nacional y la Presidencia de la República.



Este primer desembolso por 33,5 millones de dólares se destinará en un 60 por ciento al Fondo Colombia Sostenible y en un 40 por ciento al Programa Visión Amazonía.



Los recursos serán invertidos en el manejo sostenible de los bosques, la reducción de la deforestación, la restauración de ecosistemas y la promoción de la educación ambiental en los territorios de alta deforestación.



“Cuando iniciamos esta administración -señaló el presidente Duque- dijimos que queríamos proteger la Amazonía; que era nuestra motivación proteger esta región que representa el 35 por ciento del territorio colombiano”.



Sostuvo que “proteger y conservar estas áreas no es solo cuestión de apoyar el medio ambiente, sino que tiene que ver con una decisión de vida o muerte, porque si no conservamos y no preservamos y no nos comprometemos activamente y de manera decidida en la protección de estas áreas, entonces vamos a ver que en años venideros nuestras poblaciones sufrirán muchísimo”.



Agregó que “hoy nuestros aliados van a contribuir con 33 millones de dólares para demostrar que esta es una alianza basada en resultados, y por los resultados se van a pagar 33 millones de dólares, que se les entregarán a las comunidades que han participado en este esfuerzo y programa de conservación”, dijo el Presidente Duque.

Colombia está logrando un gran progreso: Noruega

El Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmó que “Colombia está logrando un gran progreso” con “unas políticas climáticas robustas”, impulsadas por el Gobierno del presidente Duque, que incluyen la fijación del precio del carbono, la ley de delitos ambientales y un “sistema de alertas tempranas y monitoreo de clase mundial”.



El Primer Ministro destacó que el Gobierno Duque “ha ampliado la autonomía de los territorios indígenas en estas regiones” y que, bajo su liderazgo, ha lanzado el Pacto de Leticia para profundizar la cooperación en la protección de bosques entre los siete países amazónicos, “lo cual quiere decir que usted ha asumido un gran liderazgo”.



“Lo único que puedo decir es que seguimos comprometidos porque esta es una iniciativa prometedora”, puntualizó el Primer Ministro de Noruega.



El ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, Lord Zac Goldsmith, recalcó que Colombia ha mostrado un liderazgo mundial en temas como la siembra de árboles y corales, la restauración de los manglares y la protección de los bosques, lo cual es “inspirador” para otros países del mundo.



A su vez, el ministro de Ambiente de Colombia, Carlos Eduardo Correa, consideró que “este pago por resultados representa 33 millones de dólares a ser desembolsados en los próximos años”, lo cual “demuestra que estamos trabajando duro, estamos trabajando juntos, estamos protegiendo, estamos restaurando y también estamos mostrando al mundo cómo conservamos nuestra biodiversidad”.



“Estamos trabajando con la gente, estamos trabajando con comunidades indígenas, con campesinos, con organizaciones, en la protección de la Amazonía”, dijo, y explicó que uno de los resultados de este trabajo es la reducción en 34 por ciento de la deforestación en el Amazonas durante el primer semestre de 2021.

Con información de la Presidencia de la República

