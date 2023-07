Las playas están llenas de vida y belleza, pero también pueden albergar ciertas criaturas marinas que pueden ser peligrosas para los bañistas. Entre ellas, las temidas 'agua malas' o medusas, cuyas picaduras pueden causar molestias y en algunos casos, complicaciones para la salud.

De acuerdo con el portal web 'Faros Sant Joan de Déu', plataforma digital de promoción de la salud y el bienestar, los tentáculos de las medusas están recubiertos de unas células que producen urticaria e irritación.



Al tener contacto con la piel, inyectan una sustancia venenosa llamada neurotóxica que puede provocar dolor, hinchazón, picor intenso y otras lesiones de gravedad variable, dependiendo de la especie de medusa y de la sensibilidad de la persona.

¿Cómo identificar una picadura de medusa?

El medio mencionado anteriormente indica que, las picaduras de medusas suelen manifestarse con los siguientes síntomas:

-Dolor e irritación en el área afectada.



-Enrojecimiento y erupciones en la piel.



-Sensación de ardor o quemazón.



-Hinchazón localizada.



-Pequeñas marcas con forma de líneas rojas o urticaria.

En casos raros, las picaduras de medusa pueden llegar a ser mortales. Foto: iStock

Pasos a seguir en caso de una picadura de medusa

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Hawaii Manoa, la forma más eficaz de manejar una picadura de medusa sin correr el riesgo de que más veneno entre en el cuerpo, es lavar la zona afectada con vinagre para eliminar los aguijones o tentáculos que puedan haber quedado.

Sin embargo, le presentamos otras recomendaciones que podría seguir en caso de que lo llegue a picar una medusa o una agua mala.

1. Mantenga la calma: lo primero es conservar la calma y alejarse del agua. Evite frotar la zona afectada, ya que esto podría liberar más toxinas y empeorar la situación.



2. Enjuague con agua de mar: lave suavemente la zona con agua de mar para eliminar los restos de tentáculos que puedan quedar adheridos a la piel.



3. No use agua dulce: evite enjuagar con agua dulce o embotellada, ya que esto podría activar más cnidoblastos y empeorar la situación.

4. Use una tarjeta o objeto plano: si aún hay tentáculos adheridos a la piel, utilice una tarjeta de crédito o algún objeto plano para rasparlos suavemente y retirarlos. No use las manos para hacerlo.



5. Sumerja en agua caliente: en algunos casos, sumergir la zona afectada en agua caliente (no demasiado caliente para quemar la piel) puede aliviar el dolor. Sin embargo, esto no debe sustituir la atención médica.



6. Busque atención médica: si la picadura es severa, si hay una reacción alérgica o si el dolor y la inflamación persisten, busque atención médica de inmediato.

Recuerde que cada persona puede reaccionar de manera diferente a las picaduras de medusa, por lo que siempre es recomendable buscar ayuda médica si tiene dudas o si los síntomas son graves.



Además, prevenir es la mejor forma de protegerse, así que manténgase informado sobre las condiciones del mar antes de ingresar y siga las indicaciones de los salvavidas y autoridades locales.

