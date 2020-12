Agenda del Mar, 30 años de historias sobre los ecosistemas marinos

En 1991, cuando María José Ospina tenía 19 años y su vida era bucear, se le ocurrió la idea de compartir, a través de contenidos didácticos, su amor por el océano. Treinta años después, esta ingeniera industrial de Medellín es la responsable de que su proyecto Agenda del Mar sea un referente nacional en sostenibilidad y conservación.

“Comenzó con un impreso dirigido a la comunidad del buceo, y poco a poco la Agenda se fue convirtiendo en un movimiento que fue sumando una gran red de colaboradores, amigos, empresas y entidades que se han aliado; hemos logrado llegar al corazón de las personas para conectarlas con los océanos y su conservación”, dice Ospina.



A la fecha, además de llevar 30 ediciones de la Agenda del Mar, han publicado 36.000 libros, 690.500 cartillas educativas, 200 ediciones del Correo de Ultramar con más de 22.000 suscriptores, 25 referencias de cajas creativas BeeBox, 80 talleres con comunidades, 10 limpiezas de playas, entre otras actividades.



EL TIEMPO habló con su fundadora sobre lo que viene y los temas cruciales en relación con la conservación de los ecosistemas marinos del país.

María José Ospina creó, a sus 19 años, Agenda del Mar para transmitir a los demás su pasión por el mar. Foto: Agenda del Mar

¿En qué se ha enfocado Agenda del Mar durante estos 30 años?

Cuando empecé el proyecto, buceaba con mucha frecuencia y me preocupé por lo que veía en los océanos. Para esa época la amenaza más grande era el tema de pesquería, sobre todo la de arrastre. Recuerdo que los arrecifes estaban sufriendo mucho, entonces me propuse crear este proyecto para conectar a las personas con estos problemas, para que cuando llegaran al mar fueran más amables con él. Entonces, mi propósito durante estos 30 años ha sido crear un puente para conectar a la gente que no es experta con los océanos y la conservación.

¿Cuáles han sido los logros más significativos?

Uno de los logros más importantes es haber construido una buena red de aliados. Somos un equipo pequeño, pero con aliados como Conservación Internacional, WWF, Fundación Omacha, Fundación Tortugas de Mar, etc. Además, tenemos científicos y fundaciones que se suman cada año. Eso hace que la temática de la Agenda haya cambiado mucho. También tenemos esa capacidad de hacer llegar este mensaje de conservación a muchas personas de manera lúdica.

¿Cuáles son los temas de este año que están en la Agenda?

La Agenda arranca con el tema de cómo están los arrecifes, los manglares, las praderas marinas, la pesca. Ese último es clave no solo por la pesca de tiburón, porque hay un tema muy complicado con el manejo de comunidades, sino también con el consumo responsable. Por ejemplo, el pargo platero es un pescado que no se puede consumir porque la mayoría se venden muy pequeños.

Usted mencionó la pesca de tiburón. ¿Qué opina de la prohibición de su pesca?

Es un tema muy complejo, porque lo que dicen las comunidades es que si les queda por pesca incidental un tiburón, no pueden liberarlo porque es muy difícil (¿quién le mete la mano a un tiburón?). Entonces se preguntan si los van a judicializar.

Creo que es válido para la protección de los tiburones, es válido a nivel de pesca industrial, pero a la hora de llegar a las comunidades la historia cambia mucho, porque es tener otra ley de papel. Lo que creo es que se debe regular en el mercado, porque conozco restaurantes que venden carne de tiburón.

¿Qué tiene de especial esta edición número 30?

Este año tenemos un invitado muy especial, y es que Carlos Vives participó en la edición 30 y nos escribió un cuento. También invitamos a las comunidades a que se tomaran las páginas de Agenda del Mar y nos contaran esos buenos proyectos de conservación que están liderando, porque la conservación no se logra en los escritorios en la ciudad, se logra cuando llegas a las comunidades y se apropian de los procesos, y para eso es muy importante la visibilidad.



Ahora, esa edición viene con un regalo muy especial: un juego de mesa. Si compras la Agenda, te llevas un juego que se llama ‘Una travesía por Colombia’ y otro llamado ‘Planeta en juego’. El primero consiste en que tienes que responder unas preguntas, recibes ecotesoros y avanzas o pierdes puntos según tus respuestas. Es muy chévere porque es unir a la familia para que conozcan el país y sobre conservación. El otro tiene códigos QR donde aparecen varios influenciadores que dan mensajes a la gente sobre conservación.

¿Qué viene para ustedes en el 2021?

El tema de plásticos es una preocupación muy grande, y creemos que es la verdadera pandemia. Este fin de semana estuvimos en Barú, en la playa Palito recogimos más de 40 bultos de basura. Vamos a continuar con estas actividades de limpieza. También queremos retomar el proyecto de la Maleta Viajera para llegar a nuevas comunidades con educación ambiental. Este proyecto lo hacemos con parte de los recursos recaudados de la compra de la Agenda del Mar. Y tenemos una sorpresa para principios de año, pero aún no puedo dar detalles.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE