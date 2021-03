Acusan a cadena de supermercado francesa de deforestar en Colombia

Pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y colombiana, así como organizaciones no gubernamentales de Francia y Estados Unidos, presentaron hoy una demanda en la corte de Saint-Etienne, Francia, contra el gigante global minorista Grupo Casino, por vender carne de vaca asociada con la deforestación y el acaparamiento de tierras en Brasil y Colombia.

Esta es la primera vez que una cadena de supermercados es llevada a los tribunales por deforestación y violaciones a los derechos humanos.



Bajo la ley francesa de Debida Diligencia de Francia adoptada en marzo de 2017, que exige que las empresas con sede en Francia y con más de 5.000 empleados tomar medidas adecuadas y efectivas para prevenir violaciones graves de derechos humanos y ambientales en todas sus cadenas de suministro, los grupos indígenas reclaman una indemnización por los daños causados a sus territorios tradicionales y el impacto en sus medios de vida.



Según la evidencia recopilada y analizada por el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) para este caso, el Grupo Casino compraba regularmente carne vacuna de tres mataderos propiedad de JBS, la más grande empacadora de carne del mundo para venderla en Pão de Açúcar en Brasil y en el Éxito en Colombia.



Para el caso de Brasil, los tres mataderos se abastecieron de ganado de 592 proveedores responsables de al menos 50.000 hectáreas de deforestación entre 2008 y 2020, según el informe “Bistec en el supermercado, bosque en el suelo” publicado por el grupo de periodismo de investigación Reporter Brasil la semana pasada. El área deforestada es equivalente a cinco veces el tamaño de París.



La evidencia presentada en esta demanda también muestra violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En uno de los casos documentados, la tierra de propiedad ancestral de la comunidad de Uru Eu Wau Wau, ubicada en el estado de Rondônia en Brasil, fue invadida y explotada por granjas de ganado que suministran carne de vaca al supermercado Pão de Açúcar, filial del Grupo Casino en Brasil.



Según explicó el abogado Sebastien Mabile, de Seattle Avocats, uno de los demandantes, lo que buscan con este proceso es que la compañía “adopte un nuevo plan con medidas aptas para frenar la deforestación en el aprovisionamiento de carne bovina en la Amazonia”.



“En 2021, en un mundo donde técnicamente podemos rastrear y monitorear todo, un grupo internacional llamado Casino, que ha experimentado un tremendo crecimiento en América del Sur en los últimos años, no logra eliminar la deforestación en toda su cadena de suministro. ¡Eso es inaceptable!", sostuvo Boris Patentreger, co fundador de Envol Vert y uno de los demandantes.



Para el caso de Colombia, la empresa ha manifestado a los demandantes que “debido al bajo número de informes que relacionan al ganado como motor de la deforestación en Colombia” el Grupo Casino no considera pertinente incluir al país en el alcance de su plan de debida diligencia.



En efecto, según Javier Ortiz, director de Tropical Forest Alliance (TFA) y coordinador de la iniciativa “Acuerdos Cero Deforestación”, una estrategia de Gobierno que busca acuerdos voluntarios con empresas para permitir que los consumidores puedan identificar qué productos provienen de áreas deforestadas, en Colombia no es posible saber qué supermercado vende productos de áreas que fueron previamente deforestadas, ya que no existe esa trazabilidad.



“Me gustaría saber de dónde sacan información para conocer de dónde viene la carne del Éxito, porque hasta ahora nadie lo sabe, y es justamente en lo que estamos trabajando con las empresas y el Estado, porque en Colombia no existe una trazabilidad ganadera. Lo que estamos procurando es que la información que maneja el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se cruce con la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre deforestación, es la única manera de tener esa información”, le dijo Ortiz a EL TIEMPO.



Una de las barreras que han encontrado para lograr esta trazabilidad es que el ICA afirma que la información que tienen es confidencial y muy sensible, por lo cual no pueden compartirla con otras instituciones de gobierno.



“Necesitamos avanzar en esa discusión porque es muy estratégica si queremos abordar el tema de la deforestación, necesitamos cruzar la base de datos de movilización de animales con deforestación”, agregó Ortiz.



Y es que el Grupo Éxito hace parte de esos acuerdos voluntarios de cero deforestación, y según Ortiz, por su propia voluntad esta cadena está haciendo un análisis de sus proveedores para comprender en donde pueden estar las fallas.



"Si hay alguien comprometido con esto es el Grupo Éxito, pero necesitamos información que no está en sus manos, como la del ICA, para avanzar en esa trazabilidad".

¿Qué dice el Grupo Éxito?

EL TIEMPO consultó al Grupo Éxito sobre la denuncia presentada por estas onegés y aseguraron que: "Somos pioneros en la implementación de un modelo de ganadería

sostenible que contribuye a la conservación de los ecosistemas, el bienestar animal, y el desarrollo económico, social y ambiental del país, y hoy monitoreamos el 100% de los terrenos (más de 37.000 hectáreas) de nuestros 39 proveedores, razón por la cual toda la carne que se comercializa en nuestras tiendas proviene de fincas comprometidas con la conservación de los ecosistemas naturales".



Así las cosas, durante el 2020, el Grupo Éxito puso en marcha la comercialización de carne con la etiqueta GANSO que permite al consumidor reconocer el producto con atributos de conservación y los cuales se encuentran actualmente en 5 tiendas del formato Carulla FreshMarket.



Sin embargo, es importante especificar que estos atributos incluyen conocer el origen de la carne que comercializa el Grupo Éxito solo en la última fase del ganado, que es la de engorde. Es decir, que no pueden asegurar que sus productos son cero deforestación, ya que no están monitoreando las demás fases de la cría de ganado.



Este modelo ha sido construido de la mano de WWF y Animal Bank de Portafolio verde, y con el monitoreo y auditoría de Climate Focus, el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y el uso de la herramienta de monitoreo satelital Global Forest Watch.

TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

