La acupuntura, una opción para nuestras mascotas

La acupuntura en animales es una práctica que se ha usado para restablecer la salud, el equilibrio o mejorar la calidad de vida de las mascotas cuando una enfermedad no sea curable. De esta forma, se busca asistir con medicina alternativa y no invasiva a los animales. Así lo explica Lucía Carvajal, profesora de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en medicina tradicional china.

De acuerdo con Carvajal, esta práctica se viene desarrollando, por lo menos, desde hace 2.500 años cuando los guerreros en China estimulaban a sus caballos con acupuntura para prepararlos antes de iniciar las batallas. Se estima que a Occidente esta práctica empezó a llegar en los años 70.

El procedimiento

“Cuando se habla de acupuntura, las personas suelen asociar erróneamente este término con el dolor; sin embargo, con las pruebas diagnósticas adecuadas, este tratamiento tradicional puede llevarse a cabo de forma indolora para tratar enfermedades como las endocrinas y los procesos digestivos, siempre y cuando se lleva a cabo el dignóstico adecuado”, asegura Carvajal.



De acuerdo con la experta, este es un procedimiento que solo profesionales en el área pueden atender y, al igual que cualquier otro tipo de medicina, tiene unos lineamientos específicos para poder llevarse a cabo.

Inicialmente, dice Carvajal, debe hacerse un encuentro con la mascota y el dueño para hacer un examen clínico y determinar la enfermedad que le genera molestias y conocer la rutina diaria del animal: qué come, dónde se la pasa, cuál es su relación con el entorno y con su dueño. El objetivo es saber si la patología tiene raíz en lo mental o lo físico.



Olga Molina, médica veterinaria y especialista en medicina tradicional china, enfatiza que este punto es primordial porque “para las enfermedades emocionales o comportamientos mentales tenemos que tener una consulta especial con los dueños, porque sabemos que nuestros animales enferman, al igual que nosotros, por culpa del entorno, porque ellos son un punto de energía que capta nuestra vibración, y cuando esto sucede se debe no solo tratar al animal, sino a su amo”.



En estos casos, Molina y Joyce Hernández, instructora de hatha yoga básico y avanzado, trabajan desde hace tres años usando la acupuntura, el masaje terapéutico en el animal y el yoga en la persona para restablecer el equilibrio del animal.

Según ellas, “había comportamientos similares entre el tutor del perro y su mascota; incluso, observamos que había enfermedades que compartían, por lo que concluimos que había un lenguaje no verbal que podía afectar la salud del perro y que estaba naciendo desde la salud mental del humano”, afirma la veterinaria Hernández.



Y Molina agrega: “de esta forma, una vez se ha establecido el origen de la enfermedad, se inicia el proceso de puntura”. Este consiste en preparar al animal con masajes para llevarlo a un punto de tranquilidad y se colocan las agujas entre 15 a 30 minutos, dependiendo del paciente y su patología.



De ser necesario, se realiza moxa, “una terapia que consiste en poner calor con una planta de artemisa en los puntos de acupuntura y que busca ser un complemento al tratamiento inicial”.



Carvajal y Molina coinciden en que este tratamiento no tiene ninguna duración específica, pues siempre dependerá de la evolución que vaya teniendo el animalito frente a la enfermedad. Lo que sí asegura Carvajal es que “a través de la punción de la piel se estimula una respuesta que genera la liberación de algunas sustancias que causan bienestar del dolor o que controlan y disminuyen la secreción de otras, logrando de esta forma la mejoría del animal”.



Por su parte, Gabriel García, médico veterinario, considera que, a pesar de que en muchas patologías la acupuntura puede tener resultados beneficiosos, hay algunas otras en las que no sería tan eficiente.



“La acupuntura en ciertas patologías no está indicada. Por ejemplo, en fracturas o hemorragias, pues puede llevar a que los animales pierdan más sangre”, explica García. Es por esta razón que en ciertas enfermedades esta técnica solo puede usarse como un complemento de la medicina común.

Algunos casos

Marcie es una perrita criolla de cinco años. A inicios de este año fue diagnosticada con condrosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos. A Laura Camacho, su dueña, el oncólogo le explicó que este tipo de enfermedad era muy agresiva y que lo más probable era que tendrían que amputarle una de las patas a la perrita. Laura, al no querer someterla a una cirugía, contra todos los pronósticos decidió realizarle quimioterapia, y, a la vez, acupuntura.



“El panorama era muy negro, y la puntura le ayudó a sobrellevar la enfermedad; de hecho, en una oportunidad que no se la hicimos, su estado de salud empeoró”, explica Camacho. Luego de tres meses, con el tratamiento, su estado de salud mejoró. Hoy, mantiene todas sus patas intactas, juega y lleva su rutina diaria como antes de ser diagnosticada con el cáncer.



Hace un año, Mary Angarita adoptó a Tian, un gato callejero que se encontraba con heridas profundas en su cuerpo y que tenía dificultades para desenvolverse en su entorno debido a sus traumas. Angarita decidió realizarle acupuntura para ayudar al felino a manejar el dolor y a adaptarse.



“Desde febrero hemos hecho sesiones, y se ha notado el cambio, cada vez es más tranquilo, sociable, menos miedoso”, dice Mary y agrega que “aunque ha sido paulatino el cambio, confía ciegamente en el tratamiento”.

Beneficios

Joyce Hernández afirma que la acupuntura en animales permite tratar problemas físicos y “aliviar aquellas afecciones emocionales o del comportamiento a las que los peluditos se ven expuestos debido a su entorno, y permite tratar enfermedades que son reiterativas”. Según la especialista, algunos de los beneficios de estas terapias son:



-Tratar una enfermedad sin repercutir en otra.

-Restablecer la salud sin intoxicar el cuerpo.

-No tener contraindicaciones o efectos secundarios.

-Tratar no solo las afecciones físicas, sino las emocionales.



Daniela Gallo Hidalgo

PARA EL TIEMPO