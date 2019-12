Activistas fueron expulsados del recinto de la COP25

Decenas de jóvenes activistas del clima fueron expulsados ayer del centro de convenciones Ifema, en Madrid, donde se celebra la cumbre COP25, que reúne a delegados de casi 200 países para buscar soluciones al cambio climático.

Luego de masivas movilizaciones que se iniciaron desde el 2 de diciembre, más de 200 manifestantes hicieron un cacerolazo justo fuera del salón plenario donde se reúnen los delegados de los países participantes en la cumbre. Durante varios minutos, acompañaron su protesta con gritos como “¡Justicia climática ya!”, hasta que el personal de seguridad intervino y los desalojó del recinto. Figuras de la lucha ambiental denunciaron la inacción de quienes participan en la COP25.



“Esto no es liderazgo, es engaño porque la mayoría de estas promesas no incluyen la aviación, el transporte marítimo ni la importación y exportación de mercancías. En cambio incluyen la posibilidad de que los países compensen sus ambiciones fuera de sus fronteras”, señaló la joven Greta Thunberg.



La directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan, también expresó su preocupación. “He participado en estas COP durante 25 años y nunca vi una brecha tan amplia entre lo que pasa dentro de estas paredes y fuera. Las soluciones son asequibles y están delante de nuestras narices”, señaló.



También en Sídney, Australia, más de 20.000 manifestantes se movilizaron para pedir acciones urgentes frente al cambio climático.

