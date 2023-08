A través de un comunicado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 7 de agosto de 2023 y respecto a la semana anterior, la sismicidad volcánica presentó un importante incremento tanto en la ocurrencia como en la energía liberada en el Complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, al sur de Nariño, que se encuentra en nivel de actividad Amarillo.



La entidad reportó que la sismicidad mostró cambios desde el 3 de agosto, con el registro inicial de sismos asociados con movimiento de fluidos en el sistema volcánico y posteriormente la ocurrencia de un nuevo enjambre de sismos asociados con procesos de fracturamiento de roca en el interior del CVCCN.

Entre el 5 y el 7 de agosto, suman cerca de 8.100 sismos, correspondientes a un promedio entre 50 y 250 sismos por hora. El pico de ocurrencia se registró el 6 de agosto con un total de 4.079 sismos todos ellos relacionados con fracturamiento.

Del total de sismos de fracturamiento de estos últimos días, se destacan 35 con magnitudes entre 2 y 3,5. Siete de estos fueron reportados como sentidos principalmente por habitantes del Resguardo Indígena de Chiles (municipio de Cumbal): agosto 5 a las 09:14 p.m. de M: 2.9, agosto 6 a las 00:04 a.m. de M: 3.5, agosto 6 a las 00:11 a.m. de M: 2.4, agosto 6 a las 00:12 a.m. de M: 2.1, agosto 6 a las 04:54 p.m. de M: 2.4, agosto 7 a las 07:04 p.m. de M: 3.5 y agosto 7 a las 07:04 p.m. de M: 3.2.

Los sismos de fracturamiento asociados con esta actividad fueron localizados en su gran mayoría al sur de la cima del volcán Chiles, en distancias epicentrales entre 1 y 4 km, con profundidades entre 2.5 y 5 km respecto a su cima (4700 m s.n.m.). Algunos pocos sismos se localizaron a 8 km de profundidad.

Además, el SGC informó que continúan procesos de deformación en varios sectores del edificio volcánico detectados instrumentalmente por los sensores instalados en los volcanes y también por sensores satelitales.

"Esta actividad en la región de influencia de los volcanes Chiles – Cerro Negro corresponde a una nueva fluctuación en el proceso que se viene evidenciando desde finales del 2013 y más recientemente desde marzo 9 del 2023, con el registro de más de 210.000 sismos en estos 5 meses, la mayoría de ellos relacionados con fracturamiento de roca, que presentan variaciones principalmente en los niveles

energéticos y que se asocian con la compleja interacción del sistema magmático del CVCCN, el sistema hidrotermal y el tectonismo de la región (fallas geológicas)", dijo el SGC.

También alertó que se mantiene la posibilidad de ocurrencia de sismos de energía considerable que puedan ser sentidos por los habitantes de la zona de influencia.

Explican que en este contexto probable de la actividad en el complejo volcánico, la ocurrencia de sismos de magnitud mayor puede generar inestabilidad en laderas, deslizamientos y daños estructurales en infraestructura asentada en la zona, como edificaciones, vías de acceso, puentes etc.

"Estos aspectos deben seguir siendo considerados por las autoridades y comunidades que residen en la zona de influencia de estos volcanes", recomienda la entidad.



