7 países europeos dejarán de financiar hidrocarburos en el extranjero

Siete países europeos, entre los que están Alemania, Francia, Reino Unido y España, se van a comprometer a dejar de dar ayuda pública para la financiación en el exterior de proyectos de combustibles fósiles dentro de una estrategia internacional contra la crisis climática.

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, presentó este martes a la prensa la coalición "Export Finance for Future", de la que también forman parte Países Bajos, Suecia y Dinamarca, y a la que se pretende que se adhieran otros países, en particular Estados Unidos.



"Es imperativo cambiar la orientación de la financiación de las exportaciones", ya que en la actualidad para el conjunto de la OCDE más del 35 % de los créditos públicos van dirigidos a proyectos de combustibles fósiles, señaló el ministro.



Ese dinero -añadió- tiene que dirigirse "exclusivamente" a proyectos "sostenibles", porque "la financiación de las exportaciones es uno de los mecanismos decisivos para luchar contra el calentamiento climático".



Ministros de los siete miembros de la coalición, que suponen un 45 % de los créditos a la exportación de la OCDE, suscribirán este miércoles una declaración con tres compromisos básicos, el primero y más importante es dejar de financiar las energías fósiles, aunque sin establecer un calendario único, que dependerá de la situación y del proceso de decisión interior de cada uno.



Según el gabinete de Le Maire, hay que tener en cuenta que mientras en Francia los combustibles fósiles se llevan menos del 4 % de los créditos a la exportación, en países como Holanda o España los porcentajes pueden subir al 20-30 %.



Además, hay tres miembros del grupo que ya han fijado un horizonte para dar cerrojazo a las subvenciones a esos sectores (Francia, Reino Unido y Suecia), pero no los demás.



Los otros compromisos son apoyar con las ayudas públicas proyectos sostenibles "compatibles con los Acuerdos de París" de 2015 sobre el cambio climático y garantizar la transparencia con la publicación del impacto en términos de emisiones de carbono de esos mecanismos de financiación.



Detrás del lanzamiento de "Export Finance for Future" está la idea de que en la lucha contra el calentamiento climático "solo se puede tener éxito de forma colectiva", subrayó el ministro francés, que precisó que uno de los grandes objetivos es "que los otros países europeos y luego Estados Unidos sigan esta estrategia".



Le Maire hizo hincapié en que los franceses "fuimos la primera nación del mundo" en plantear esa cuestión del impacto climático de las garantías a la exportación e incorporarlo a sus presupuestos de 2020.



Igualmente, recordó que Francia ha prohibido la financiación de proyectos "no convencionales" de combustibles fósiles, que a partir de 2025 esa prohibición se ampliará a cualquiera que esté relacionado con el petróleo y en 2035 a los gasísticos. EFE

