Expertos envían carta al Presidente preocupados por el futuro de PNN

64 personalidades, entre ellos docentes, exministros y directores de fundaciones, enviaron este lunes una carta al presidente Iván Duque en la que se manifiesta la preocupación por la experiencia requerida por la persona que será el reemplazo de Julia Miranda en la dirección de Parques Nacionales Naturales (PNN).



Le sugerimos: Julia Miranda habla de su salida tras 16 años en Parques Nacionales



Esto después de que se anunciara la salida de Miranda, quien desde el 2004 estaba a la cabeza de la entidad.



Además, se expresa preocupación sobre el cómo y con qué recursos e instituciones se piensa cumplir con el compromiso del Gobierno de reducir en un 51% los gases de efecto de invernadero, el asesinato de líderes y el abandono de la fumigación con glifosato.



Esto es lo que dice:

Señor Presidente

Iván Duque

Palacio de Nariño

Bogotá



Apreciado Señor Presidente:





"Nos dirigimos a usted en calidad de ciudadanos que velan por la integridad de sus recursos naturales y su biodiversidad, riqueza que desde nuestro país beneficia al mundo entero. Nos referimos en esta ocasión a tres hechos recientes que nos ocupan con todo nuestro interés. en primer lugar, su promesa de lograr una reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero, que significa un compromiso internacional de dimensiones mayúsculas, a la cual estamos dispuestos a aportar y contribuir en la medida en la cual nos explique cómo y con qué recursos e instituciones piensa su equipo hacerlo. Usted ha asumido compromisos de país ante la comunidad internacional en medio de la crisis climática y la crisis de biodiversidad, que hacen necesario que la gestión del medio ambiente sea liderada por las personas del más alto conocimiento y experiencia en los temas a regir.", menciona el texto.



En segundo lugar, aunque respetamos la potestad del gobierno en prescindir o de nombrar las personas que lo acompañan en su trabajo diario, sin embargo, Señor Presidente manifestamos una inmensa preocupación por el futuro de nuestros Parques Nacionales Naturales, por los conocimientos requeridos por la persona que usted designe ( no por la persona que usted ha nombrado, sino por los conocimientos que tiene para atender la inmensa complejidad de todo el Sistema Nacional de las áreas protegidas, ya que el SINAP abarca todas las iniciativas nacionales, regionales, locales y de la sociedad civil, que suman aproximadamente 31 millones de hectáreas, cerca del 15% del territorio nacional.



Como usted lo ha manifestado en numerosas oportunidades a nivel nacional e internacional, Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad y es su deber, como igualmente lo ha dicho, vigilar y actuar para conservar y usar sosteniblemente este inmenso patrimonio natural de todos los colombianos. Múltiples razones nos llevan a comunicarnos con usted teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas que representan los Parques Nacionales Naturales, su papel clave para la adaptación climática, así como la inmensa violencia que están sufriendo los líderes y lideresas que luchan por la vida en la mayoría de las regiones del país y muy concretamente los que están luchando por la defensa de sus territorios.



Colombia acogió el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Cambio Climático y ha hecho todo lo posible por cumplir con las metas que se han propuesto los países, en este terreno los Parques Nacionales Naturales y sus funciones son fundamentales para la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el inminente peligro que para la población representa el cambio climático.



Teniendo en cuanta los índices de deforestación que se están generando en el país, los Parques (la deforestación según los datos oficiales del 2018 es solo del 0,17% del total del área de Parques) son una estrategia para luchar contra este flagelo y reducir las emisiones, que como usted lo ha propuesto deben reducirse a la mitad en el 2030



Como es de su conocimiento, muchos de los Parques Nacionales se traslapan con resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, así como comunidades campesinas, algunas de las cuales son zonas de reserva campesina, lo cual no ha estado exento de conflictos, que han sido gestionados con persistencia y transparencia en los últimos años a través de decenas de acuerdos de conservación y el respeto por las comunidades y sus culturas.



Con el fin de evitar más conflictos socio ambientales, que están llevando al país a confrontaciones violentas, es necesario que la construcción y formalización de acuerdos continúen y para esto es importante tener el conocimiento, la experiencia necesarios y haberse ganada la confianza de las comunidades, lo cual no siempre es fácil.



En tercer lugar, de manera enfática y respetuosa, solicitamos abandonar la fumigación con glifosato en los cultivos ilícitos y avanzar decididamente en la sustitución voluntaria, pues las cifras son contundentes; menos del 1% de los campesinos que han abandonado voluntariamente esos cultivos retornan a la actividad; mientras que, en las zonas de erradicación forzada, regresan hasta el 30%; eso contribuye enormemente a la paz del país y sus regiones.



Con seguridad, como en todo, muchas cosas hay que mejorar e innovar en la gestión ambiental y de las áreas protegidas y es por esto la importancia que tiene la actualización de la Política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, acompañada por un CONPES que se encuentra en proceso de concertación sectorial en preparación entre DNP y Parques Nacionales, que se espera sea aprobado en el primer trimestre del año 2021.



Este proceso que ha tomado tiempo y esfuerzo de muchas personas e instituciones es fundamental que continúe para asegurar la competitividad del sistema y pueda implementase lo más pronto posible, liderado por personas que tienen profundos conocimientos del tema y están al tanto de lo que sucede en otros países y en las comisiones internacionales de áreas protegidas. El país ha jugado importantes papeles en las negociaciones internacionales debido al conocimiento y credibilidad de las personas que participan.



Un punto muy importante Presidente es el de garantizar la transparencia de las decisiones que se toman en relación al manejo y gestión de los PNN y que pueden tener graves impactos sobre la biodiversidad de ecosistemas únicos, como es el caso del Parque Tayrona, donde se hace necesario continuar con los procesos sancionatorios, las restituciones y demoliciones que se encuentran en las instancias de los jueces, como un claro ejemplo de protección y defensa del patrimonio público de los colombianos. Es igualmente importante la transparencia en el nuevo proceso de licitación de las actividades ecoturísticas de este parque, que puede afectar no solo al medio ambiente sino a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Con todo respeto Presidente, en estos momentos, nos unimos la sociedad civil para manifestarle nuestro compromiso profundo por la conservación de la biodiversidad y el patrimonio que significan las áreas protegidas para la sociedad colombiana y esperamos y solicitamos amablemente que sus decisiones sean las más acertadas para conservar nuestra riqueza natural, la cual, indudablemente, puede ser un impulsador del desarrollo local.



Estamos dispuestos para aportar a la efectividad de su manejo, contribuir a visibilizar las múltiples contribuciones que ofrecen áreas protegidas y lograr una distribución justa y equitativamente de los beneficios de la naturaleza, de acuerdo al vinculante Convenio de Diversidad Biológica, en tiempos donde la crisis de la biodiversidad y la crisis climática deben guiar las reflexiones sobre el desarrollo del país".



De su consideración, los y las abajo firmantes:



Julio Carrisoza, Miembro De La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fiosicas y Naturales, Miembro Foro Nacional Ambiental

Alegría Fonseca, Ex Congresista, Directora Fundación Alma

Camilo Gonzales, Exministro, Presidente Indepaz

Carlos Fonseca, Ex Viceministro Medio Ambiente, Ex Director Colciencias, Ambientalista

Ernesto Gulh Nannetti, Ex Viceministro De Ambiente, Director Instituto Qinaxi

Elsa Matilde Escobar, Ex Directora Fundación Natura, Miembro Foro Nacional Ambiental, Rizoma, y Parques como Vamos.

Sandra Patricia Vilardy Directora Parque Como Vamos, Profesora Universidad De Los Andes

El Pueblo Arhuaco

Juan Pablo Ruiz, Miembro Fundador Resnatur, Columnista, Ambientalista, Miembro Foro Nacional Ambiental

Martha Cárdenas, Miembro Fundador Foro Nacional Ambiental

Rodrigo Botero, Director Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible

Gustavo Wilches Chaux, Profesor Universidad Externado De Colombia

Isabel Cristina Zuleta, Representante para Colombia Movimiento Ríos Vivos

Alberto Castaño, Director Natural Press

Julio Fierro Morales, Profesor Universidad Nacional e Investigador Geoambiental en Terrae

Phd Hildebrando Vélez, Ambientalista

Margarita Pacheco, Asesora Ficamazonia, Miembro Rizoma

Alejandro Gonzales, Exdirector Corantioquia, Ambientalista

Daniela Zuluaga, Directora Sentido Verde

María Elvira Molano, Investigadora Social

Camilo Prieto Fundador Movimiento Ambientalista Colombiano, Miembro Foro Nacional Ambiental

Fabián Navarrete, Director Ecoversa

María José Ospina, Directora Agenda Del Mar

Guillermo Rudas, Profesor Universitario, Miembro Foro Nacional Ambiental

Carlos Jacanamijoy, Artista Plástico

Francisco J. Ruiz. Exsecretario General de la OTCA, Director de Action For Forest

Alberto Gómez, Director Jardín Botánico del Quindío

Carlos Rodríguez, Director Tropenbos Colombia, Miembro Foro Nacional Ambiental

Javier Castiblanco, Investigador Ambiental

Clara Solano, Directora Fundación Natura, Miembro Foro Nacional Ambiental

Yulder Jiménez Clavijo, Comunicador

Alejandro Laserna, Empresario

Zoraida Iguarán

Taheanty Jacanamijoy

Inti Jacanamijoy

Alejandra Salazar Molano, ACT Surinam

Lina Muñoz, Profesora Universitaria, Miembro Foro Nacional Ambiental

Edith Bastidas, Punto Focal Para Colombia de Mujeres Indígenas y Biodiversidad

Orlando Rangel, Profesor Universidad Nacional, Especialista Biodiversidad

Miguel Echavarría, Director Fundación Yumana

Miriam Villegas, Programa de Paz del Magdalena Medio

Juanita De Los Ángeles Guzmán, Directora Red Nacional del Agua Colombia.

Ximena Franco Villegas, Ciudadana y Ambientalista

Ana María Echeverri, Comunicadora

Daniel Rojas, Investigador

Víctor Mallarino, Actor, Ambientalista

Rafael Vergara, Ambientalista

Consuelo Bonilla, Bosque de la Candelaria, Guasca

Jimmy Ramírez, Artista

Mariana Gómez Soto, Ambientalista

Joaquín Caraballo Director Waste 2 Worth

María Clara Van Der Hammen, Investigadora Tropenbos

Mauricio Cabrera, Experto Minería WWF, Miembro Foro Nacional Ambiental

Ola Samper Miller. Abogada

Camilo Mazuera Arquitecto

John Barros Franco, Periodista Ambiental.

Margarita Flórez, Abogada

Conchita Guerra, Directora Fundación ARCOS

Javier Márquez, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Olga Lucía Trespalacios González. Directora Hiram Sas

María Victoria Vila, Directora Jardín Botánico de Ibague

Fundación Humedales

Heidi Pohl , Exdirectora y Miembro Activa de Resnatur

Santiago Giraldo, Director Fundación Pro Sierra

Más noticias de Medioambiente:

Uribe responde sobre salida de Julia Miranda, exdirectora de Parques



Instituto Humboldt y Miguel Uribe acuerdan terminación de contrato



'Hago un llamado inmenso a proteger Chiribiquete' :Julia Miranda



MEDIOAMBIENTE