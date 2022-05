Los psicólogos e investigadores colombianos Laura Alfonso y Luis Prieto de la Universidad de la Sabana, adaptaron un instrumento para medir barreras de inacción ante la realidad ambiental y climática.



El Observatorio Pulso del Consumidor de Sinnectic, empresa de consultoría de datos e investigación, tomó este instrumento para medir en las cinco principales ciudades de Colombia aquellas barreras que impiden la adopción de comportamientos proambientales.

La investigación alrededor de este tema, ha demostrado que hay por lo menos cinco tipologías de barreras frente la adopción de comportamientos pro ambientales:

1. Tokenismo

“Esta es la barrera más frecuente en los colombianos y está relacionada con pensamientos como: ‘soy insuficiente para arreglar el problema’, ‘no importa cuánto haga, será tan pequeño que no tendrá un efecto’. Esta barrera asume que el cambio individual es insuficiente para controlar el daño climático o la contaminación, se cree que el cambio debe ser implementado por muchos para que tenga efecto, en otras palabras, se posterga la responsabilidad individual esperando un cambio en el colectivo” señala Gabriel Contreras, CEO de Sinnectic.

Para el caso de Colombia el 36 % de los entrevistados creen que sus comportamientos pro ambientales ya hacen la diferencia (Barranquilla es la ciudad donde los consultados se sienten más confiados).



El 11 % consideran que las consecuencias del cambio climático están en el futuro lejano; en Bogotá es la ciudad donde mayormente los consultados consideran que las consecuencias del cambio climático están cercanas.

2. Metas conflictivas

Esta es la segunda barrera con mayor frecuencia entre los consultados. Aquí, los comportamientos proambientales entran en conflicto con metas individuales de las personas. Para algunos es injusto que los que han contaminado en el pasado pidan a las nuevas generaciones dejar de contaminar, a otros les es difícil no usar enormes cantidades de agua caliente para bañarse o reducir el uso de plástico en los domicilios.



Para el 29 % de los consultados, adoptar comportamientos pro ambientales implica dejar de hacer cosas que les gusta o que creen necesitar como duchas largas, uso de plásticos o televisión prendida mientras duermen. Medellín se muestra como la ciudad con mayor apertura a negociar sus necesidades individuales en pro de apoyar la recuperación del medioambiente.

3. Subestimación del peligro y cambios innecesarios

Subestimar el riesgo, es la tercera barrera a superar en pro de adoptar comportamientos que ayuden a frenar la crisis ambiental en Colombia. Son creencias fundamentadas en la premisa que estos desastres naturales producto del cambio climático ocurrirán en el futuro. La creencia va dé la mano con la idea que tienen las personas sobre la capacidad del planeta de ‘autosanarse’.



El 28 % de los consultados reportan que anteriormente han hecho esfuerzos en favor del ambiente y en consecuencia no es necesario hacer más aportes, de igual forma, el 20 % piensan que los cambios de comportamiento no son necesarios en el corto plazo ya que no impactan su hábitat.

El 43 % de los consultados en Bogotá creen que nuevos esfuerzos no son necesarios ya que en el pasado han implementado algunos. El 31 % de los participantes en Cali asumen que, dado que su ecosistema está ‘bien’, los cambios no son realmente urgentes.

4. Falta de conocimiento

La cuarta barrera para adoptar comportamientos proambientales en Colombia es la falta de conocimiento. Esta tipología de barreras existe gracias a que las personas están confundidas dada la enorme cantidad de información poco atractiva para consumir frente al tema. Hay personas que no saben cómo comenzar un cambio de comportamiento y por lo tanto no se comprometen en un curso de acción determinado.



El 24 % de los consultados creen que hay mucha información al respecto y este exceso de información no les ayuda a definir cómo actuar frente la crisis ambiental. El 18 % no sabe qué cambios conductuales necesita hacer en concreto para aportar al freno de la crisis.

Medellín parece ser la ciudad más abrumada por exceso de información, instrucciones y voces hablando del tema, mientras que Cali reporta necesitar información concreta sobre cambios específicos en el comportamiento para ayudar a frenar la crisis ambiental.

5. Relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales, es la quinta barrera a superar en Colombia para adoptar una cultura proambiental. Esta tipología de barreras se basa en la creencia que el grupo social cercano desaprobaría los cambios de comportamiento necesarios para mejorar el ambiente, también acobija la creencia de ser potencialmente excluido de grupos sociales por tener comportamientos ahorradores de agua, bajo con sumo de plástico etc.



Para el 20 % de los consultados es una preocupación la opinión de sus amigos y cercanos frente a los cambios necesarios para frenar la crisis, no quieren ser percibidos como fanáticos, exagerados o sectarios. Por otro lado, cerca del 19 % de los consultados cree que si adopta comportamientos proambientales o modifica su comportamiento estaría defraudando personas cercanas.

La preocupación por la desaprobación de los cambios por parte de amigos se presenta con mayor fuerza en Medellín y Barranquilla. Por su parte los consultados en Cali reportan con mayor frecuencia preocupación por defraudar a los demás si adoptan cambios radicales en su comportamiento en pro de mejorar el medio ambiente.

Soluciones

“La salud de la tierra equivale a la salud de todas las especies, incluidos nosotros mismos. Las marcas, los procesos educativos, las instituciones y en los hogares se debe extinguir dos tipos de creencias que nos impiden adoptar comportamientos proambientales” asegura Gabriel Contreras.



El experto asegura que se cree, por un lado, que lo que se hace ya es suficiente. Cuando se analiza el comportamiento urbano, se observa que un comportamiento proambiental por lo general compensa 5 comportamientos anti ambientales. Es por ello que, según él, se debe incrementar el repertorio de comportamientos, pero no aplazarlos o solo sustituirlos.



Por otro lado, destaca el experto, se cree que las acciones no tendrán impacto y por ello se defienden con poca fuerza y para evitar entrar en conflicto y se normalizan los comportamientos anti ecológicos de los demás, siendo necesario recordar que poco a poco se llega lejos.



Estas cifras además alertan a los productores de política pública a ser muy claros en las campañas de prevención ambiental. En ese sentido, según Contreras se necesita socializar con las personas comportamientos claros, pequeñas metas para ir modificando su comportamiento. La información actual parece abrumar más que invitar a un cambio.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

