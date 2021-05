3 mitos más comunes de los animales desmentidos por la ciencia

Existen algunos mitos sobre los animales que se han convertido en verdades para muchos, en parte, en algunos casos, por su reproducción en la literatura, en películas y caricaturas animadas. Pero la ciencia ha advertido que muchas cosas que creemos de los animales no son ciertas. Aquí algunas:

No se puede enseñar trucos nuevos a perros viejos

Falso. Según, le dijo Tami Pierce, veterinario de la Universidad de California en Davis a National Geographic, esta noción quizá se debe a que los perros de edad avanzada pueden tener condiciones médicas como artritis, que causa dolor crónico, y eso los hace parecer menos dispuestos a participar.



Pero Pierce dice que sí es posible. Recomienda que, "los propietarios enseñen a sus perros de edad avanzada trucos nuevos a través de una capacitación positiva, basada en la recompensa, lo cual ayuda a estimular sus cerebros", le dijo a National Geographic.(También: ¿Qué hacer si mi perro no quiere comer?)

¿Los avestruces esconden la cabeza en la arena?

De acuerdo con Pol Beltran Prieto, microbiológo y divulgador científicos, esto no es cierto. "Las avestruces sí que pueden enterrar sus cabezas en la arena, pero no porque están asustadas, sino para tragar partículas de tierra y piedras para ayudar a la digestión o para vigilar los huevos que ponen, que suelen enterrarlos bajo tierra", señaló en el portal web Médico +.

¿Los gatos siempre caen de pie?

Aunque algunos gatos lo pueden hacer, es decir, normalmente aterrizan en posición vertical, no todos lo hacen.



Natalie Waran, veterinario de la Universidad de Edimburgo en Escocia, le dijo a National Geographic: "no todos los gatos desarrollan la misma velocidad, y no todos los gatos pueden hacerlo bien cada vez".



Y agrega: "​Los gatos tienen un mecanismo de auto-enderezamiento regulado por una parte de su oído interno que hace que la cabeza, el cuello y el cuerpo giren en "la posición de aterrizaje apropiada," dice Waran.



Doblar la espina dorsal también les ayuda a absorber el impacto del aterrizaje.

