¿Está el suyo? Ya van 29 municipios que han roto récords de altas temperaturas este año

Desde hace treinta años, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) viene monitoreando y registrando las temperaturas que se presentan en el país durante los distintos meses, semanas y días, lo que les permite conocer cuándo estas se están comportando fuera de lo normal. Durante este enero, influenciado por el cambio climático y el fenómeno de El Niño, ya son veintinueve los municipios que han superado los registros históricos de temperaturas.



“La temperatura del aire en superficie no es estática. No permanece estable durante los días, las semanas y los meses. Durante este mes de enero algunos municipios han registrado temperaturas máximas fuera del rango de lo normal, es decir no se habían registrado temperaturas tan altas al menos durante los anteriores meses de enero”, explica Tatiana Sierra, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas (OSPA) del Ideam.

En Bogotá, las altas temperaturas han favorecido a los incendios forestales que aún no logran controlarse. Foto: Jhon Romero / Citytv y dron del Ejército Nacional

Según los datos de la entidad el municipio de Jerusalén (Cundinamarca) fue, entre los 29 del listado, el que marcó la mayor temperatura, alcanzando 40,6 °C, que supera los 40 °C históricos. Los otros municipios que superaron los registros fueron Santa Marta (que marcó un récord de 36,9 °C), Urumita (38,6 °C), Abrego (32,8 °C), Lebrija (31,4 °C), Guadalupe (31,2 °C), Capitanejo (40,4 °C), Gámbita (28,8 °C), Mogotes (31,3 °C), Santa Sofía (27,6 °C), Paipa (29 °C) y Buenavista (24,6 °C).

También están en la lista Mosquera (25 °C), Bogotá (25,4 °C), Pandi (35,8 °C), Tuluá (24,2 °C), Villahermosa (25,6 °C), Colombia (30,6 °C), Neiva (39,2 °C), Puracé (26,2 °C), Caldas (29,3 °C), Bello (35,2 °C), Rionegro (26,4 °C), Medellín (33,7 °C), Samaná (28,2 °C), Sahagún (38,8 °C), Montería (38,1 °C), San Andrés (32 °C) y Providencia (31,3 °C).

#EntenderParaAprender con el @IDEAMColombia ¿Qué es y cuándo se registra un récord de temperatura?, revisemos este concepto y aclaremos posibles confusiones...😲🤯#IdeamEsCiencia#ElNiñoNoEsUnJuego pic.twitter.com/y4QHINckyd — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 27, 2024

Según explicó Sierra, si bien actualmente no se ha declarado oficialmente a enero como el mes más cálido desde que se llevan registros, todo parece indicar que es algo que puede suceder teniendo en cuenta lo que se ha visto hasta ahora.

La experta también enfatizó que si bien esta es la temperatura registrada, la sensación térmica puede en algunos casos ser mayor, ya que esta depende de otros factores.

Veintinueve municipios han roto récords de altas temperaturas durante enero. Foto: Ideam

Esos factores tienen que ver con temas como la humedad o la presencia de otros elementos ambientales. Por ejemplo, no es lo mismo 38 °C en una zona de cemento y con construcciones alrededor, como sucede en muchas grandes ciudades del país, a esos mismos 38 °C en un área arborizada donde es difícil que se den islas de calor.

En todo caso, el Ideam ha insistido en que enero no solo se han registrado temperaturas históricamente altas, sino que también se han visto lluvias históricamente bajas, una combinación que viene potenciada por elementos como el fenómeno de El Niño y el cambio climático. Ante ello, han advertido que es probable que en febrero se registren temperaturas aún mayores y la cantidad de precipitaciones pueda disminuir aún más.

