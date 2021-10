Qué es la COP26 y por qué es vital para el futuro del mundo

Por estos días se habla mucho de cambio climático y de la COP26. El evento, una conferencia anual que se realiza desde 1995, atrae todas las miradas de la agenda pública del mundo entero. Pero ¿qué es la COP26?, ¿de dónde salió?, ¿qué implica?, ¿quiénes participan?, ¿qué representa para Colombia?



En EL TIEMPO le traemos un abecé con las respuestas a todos esos interrogantes, para entender la COP26 y lo que implica para la mitigación del calentamiento global y el futuro del planeta.

1. ¿Qué es una COP?

La Conferencia de las Partes (COP) es una cumbre realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Actualmente existen dos COP, la COP15 y la COP26.



En el caso de la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26), es una reunión anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde el año 1994 y donde la mayoría de Estados adscritos a la ONU asisten y suscriben compromisos buscando mejorar las normativas y acciones en torno a temas como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de las temperaturas y los impactos del cambio climático en el mundo.

2. ¿Quiénes asisten a la COP26?

A la COP26 asisten todos los Estados y países que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas, que por disposición decidan estar allí. No es obligatorio ir a la COP26 y hay países que no asistirán. Además también estarán oenegés, empresas, diplomáticos y más. Se espera que alrededor de 20.000 personas vayan al evento. La conferencia se realizará del 31 de octubre al noviembre al 12 de noviembre.

3. ¿Por qué es tan importante la COP26?

Maria Alejandra Aguilar Coordinadora de Jusiticia Climática en la organización Ambiente y Sociedad. El audio embebido no es soportado

4. ¿Dónde es la COP26?

Se realizará en la ciudad de Glasgow (Escocia), reconocida por su experiencia en la organización de eventos mundiales, además de por su compromiso con la sostenibilidad. Recientemente la ciudad fue galardonada con el estatus de Ciudad Verde Global, y tiene actualmente el objetivo de lograr la neutralidad de carbono emisiones de carbono para 2030.

5. ¿Qué presentará Colombia en la COP26?

Colombia llega al evento a mostrar los avances y compromisos que ha realizado en materia ambiental el país, además de comprometerse con los tratados que allí se dispongan. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha informado también que el objetivo es posicionar al país como líder Latinoamericano en reducción de emisión de gases de efecto invernadero, con la meta planteada de una reducción del 51 por ciento de la emisión de gases a 2030 y la total neutralidad de emisiones a 2050.

Ese compromiso incluye una matriz energética diversificada, que incorpora generación de energía proveniente de fuentes renovables, como la energía solar o eólica. La reducción de la deforestación es también otro de los temas claves, con el compromiso de llegar a 2030 con cero deforestación ilícita en Colombia, acompañado de un programa de siembra de árboles que pretende que sean plantados 180 millones de árboles en el país a 2022.

Carlos Eduardo Correa Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El audio embebido no es soportado

Otra meta es la electrificación del sector transporte, uno de los mayores emisores de gases contaminantes del país. Para dicho objetivo se tiene planteado alcanzar 600.000 vehículos eléctricos para 2030.

“Que Colombia sea el país con las metas más ambiciosas de reducción de CO2 en América Latina y que aspire a ser neutral significa hacer un compromiso como sociedad para los próximos 30 años y así entender e interiorizar el concepto de producir conservando y conservar produciendo”, aseguró el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.

El director de la cartera ambiental destacó también que solo es posible enfrentar el cambio climático si todo el planeta trabaja en conjunto, con dos acciones importantes. La primera es finalizar el libro de reglas detalladas para implementar el Acuerdo de París, y la segunda es acelerar la acción para abordar la crisis climática a través de la cooperación entre gobiernos, empresas y sociedad civil.

6. ¿Qué se ha hecho en las 25 COP anteriores?

Dos de las COP más recordadas son la de París (Francia) en 2015 y la de Kioto (Japón) en 1997, donde se firmaron dos de los acuerdos más reconocidos sobre el cuidado del ambiente en el mundo: el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto.

Por ejemplo en Kioto sólo se vinculaba a los países desarrollados y se les imponía una carga más pesada en virtud del principio de "responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas", porque reconocía que eran los principales responsables de los actuales altos niveles de emisiones de GEI en la atmósfera.

Sin embargo, contó con muchos problemas para su implementación porque solo hasta 2005 pudo ser ratificado. Algunos países como Estados Unidos se opusieron al protocolo de Kioto al considerar que no les exigía nada a grandes economías emergentes como China o India.

Por otra parte en París, se pactaron algunos de los más grandes compromisos que se han hecho alrededor del ambiente hasta la actualidad. Dicho Acuerdo que tuvo una mayor aceptación, contó sin embargo también con algunos problemas, como cuando el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacó a su país del acuerdo que establecía que los países ricos debían ayudar a los países pobres a enfrentar la crisis climática, dando fondos para lograr el objetivo de que el aumento de las temperaturas se mantenga "muy por debajo" de los 2ºC con respecto a la era preindustrial.

7. ¿Quiénes están confirmados para el evento?

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los más de 100 líderes de Estado que ha confirmado su participación en el evento. Asistirán, también, otros como la reina Isabel, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson y Nicola Ferguson Sturgeon, la primera ministra de Escocia.

8. ¿Quiénes no asistirán o no han confirmado su participación en la COP26?

Entre los líderes que no asistirán al evento resalta el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien confirmó en días pasados que no estará presente personalmente en el evento sin confirmar si asistirá de forma virtual a la conferencia. El Kremlin informó que el mandatario ruso no viajará tampoco a Roma para asistir a la cumbre del G20 a finales de mes, sino que participará en ella por videoconferencia.

Otro líder que no ha confirmado su asistencia al evento es el presidente de China, Xi Jinping, quien no ha salido de su país desde que inició la pandemia. Según señaló el enviado especial para el clima de China, Xie Zhenhua, aún no se sabe si el presidente asistirá de forma personal o bien virtual a la conferencia.

Otros que tampoco asistirán presencialmente serán el iraní, Ebrahim Raisi; el brasileño, Jair Bolsonaro; el mexicano, Manuel López Obrador, y el Papa Francisco, mientras que aún no se ha decidido Narendra Modi, de la India.

9. ¿Por qué es importante que los líderes de países como China y Rusia asistan a la COP26?

En la cumbre se pactarán algunos de los mayores compromisos contra el cambio climático que se hayan hecho en la historia, por eso es importante que los líderes de los países asistan, más aún en el caso de países como China y Rusia, el primer y el cuarto emisor de gases de efecto invernadero, respectivamente.

China, que ha dicho a través de su enviado especial para el clima de China, Xie Zhenhua, que para su país la COP es “profundamente significativa” y que están trabajando desde China “para que sea un éxito”. Además, el país se ha comprometido a lograr la neutralidad en las emisiones de carbono a 2060, un compromiso que también suscribió esta semana Rusia.

Algunos líderes consideran que la presencia de países con grandes retos en materia ambiental es necesaria. Recientemente la Reina Isabel II expresó su irritación con los líderes mundiales que "hablan" del cambio climático "pero no actúan", en una conversación privada sobre la COP26 captada al margen de un acto oficial y difundida el viernes por medios británicos.

10. ¿Por qué hay dos COP?

Este año también se realizó otra COP, la COP15 de biodiversidad organizada por China, que se basa en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU. Esta conferencia se celebra cada dos años.

En esta oportunidad la COP15, realizó su quinceava edición, con una primera parte que se realizó de forma mayormente virtual y una segunda parte que se realizará entre el 25 de abril y el 8 de mayo en la ciudad de Kunming (China), con delegaciones de los 196 países miembros de la CDB.

La conferencia terminó su primera ronda de negociaciones con el compromiso del país anfitrión de hacer todo lo posible para cerrar un acuerdo que mejore la protección de la naturaleza y permita mayor financiación.

La COP15 debe lograr un marco de protección mundial para preservar los ecosistemas, fundamentales para tener agua potable, aire limpio, alimento y materias primas, de aquí a 2030.

11. ¿Por qué cientos de oenegés pedían aplazar la COP26?

La COP26 ya se aplazó una vez a causa de la pandemia causada por el coronavirus. La conferencia estaba programada originalmente para noviembre de 2020, pero su fecha tuvo que ser cambiada a la que se tiene actualmente.

Este año nuevamente la Red de Acción Climática, que reúne a unas 1.500 organizaciones de 130 países, pidió que se aplace la cumbre al asegurar que había un acceso desigual a vacunas contra la covid-19 en países ricos y pobres.

Sin embargo, la ONU rechazó dichos llamamientos y el Gobierno de Reino Unido, encargado de la organización del evento, se comprometió a enviar vacunas a los asistentes y a financiar cuarentenas de ser necesario para que pudiesen estar presentes todos los actores claves en la toma de decisiones.

12. ¿Qué piensan algunas organizaciones ambientalistas sobre las metas de Colombia en la COP26?

Camilo Prieto, director de la fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, aseguró que muchas de las metas y avances que el Gobierno nacional presentará en la conferencia no van de la mano con políticas públicas que se enfoquen en resolver las problemáticas ambientales, o bien no responden a las necesidades del país en materia ambiental.

“Se nos habla de control de emisiones, de una transición energética centrada en una modificación de la matriz de generación cuando realmente ese no es el problema del país. Cuando miramos el balance de emisión de gases de efecto invernadero vemos que el principal sector que emite este tipo de gases es el sector agropecuario, y uno no ve claramente donde están esas estrategias para una transición hacia una ganadería sostenible y hacia un mejor uso del suelo”, destacó el activista.

Camilo Prieto Director de la fundación Movimiento Ambientalista. El audio embebido no es soportado

Además, señaló Prieto, en términos de calidad del aire el país maneja estándares “el doble de laxos que el de la Organización Mundial de la Salud”, por lo que según él, “esto da cuenta que se nos habla de mejorar emisiones o mejorar la calidad del aire, pero hay una distancia muy grande entre lo que es el estándar ambiental internacional y lo que ocurre en Colombia y eso acentúa una gran distancia entre el discurso y lo que realmente se debe generar en las acciones de política pública”, añadió.

13. ¿Cómo ven otros países el trabajo que está haciendo Colombia en temas de la COP26?

Ole Bergum, consejero de Clima y Bosque de la Embajada Noruega en Colombia destacó que esta conferencia es clave para el país porque permite que el país demuestre al mundo que tienen la voluntad política de subir aún más su nivel de ambición en cuanto a tomar “medidas radicales para reducir sus emisiones de GEI” y así contribuir a mitigar el cambio climático.

“Es una oportunidad para el país y el Gobierno de mostrar liderazgo y así incentivar a otros países de la región y en otras partes del mundo a cambiar el rumbo y optar por un modelo alternativo de desarrollo. Esperamos que Colombia haga nuevos y ambiciosos anuncios sobre cómo se piensa frenar la pérdida acelerada de bosque natural y proteger sus bosques en pie haciendo énfasis en medidas de carácter civil y en inversiones de desarrollo sostenible en territorios con cobertura boscosa”, destacó el diplomático experto.

Ole Bergum Consejero de Clima y Bosque de la Embajada Noruega en Colombia El audio embebido no es soportado

El consejero añadió además que los países donantes, como Noruega, seguirán acompañando los esfuerzos de Colombia para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones y adaptar al país al cambio climático, por lo que buscarán aprovechar la COP para demostrar dicho compromiso con el país.

14. ¿Qué se sabe sobre el lobby hecho por algunos países para cambiar uno de los informes que se presentarán en el evento?

Esta semana se conoció cómo algunos países están tratando de cambiar un informe científico fundamental sobre cómo abordar el cambio climático. Entre ellos Arabia Saudita, Japón, Australia, Argentina y Brasil que piden a la ONU que minimice la necesidad de dejar de usar rápidamente los combustibles fósiles.

15. ¿Por qué los países con menos recursos piden que haya más fondos destinados para el cambio climático en la COP26?

En la COP21 de París los países ricos se comprometieron a entregar más fondos a países pobres para ayudar en el cuidado del medioambiente y mitigar el cambio climático. Sin embargo, dicha promesa no se ha visto del todo cumplida.

El mes pasado la ONU y el Gobierno británico exigieron este lunes a los países ricos un esfuerzo mayor, sobre todo económico, en la lucha contra la crisis climática durante una reunión previa a la COP26, que se celebrará en noviembre en Glasgow (Reino Unido).

16. ¿Cuánto dinero prometieron los países ricos en el Acuerdo de París para combatir el cambio climático?

El compromiso fue el de facilitar 100.000 millones de dólares anuales para financiar acciones climáticas en los países en vías de desarrollo.

17. ¿Qué países ricos han cumplido con los compromisos de pagos pactados en el Acuerdo de París?

De los 23 países responsables de proporcionar financiamiento, solo Alemania, Noruega y Suecia han pagado su parte. En 2019, el financiamiento climático fue de US $79.600 millones (lejos de los 100 mil millones prometidos), con un leve aumento del 2 % frente a 2018.

18. ¿Por qué Australia aún no define sus compromisos ambientales antes de la COP26?

Australia es uno de los países desarrollados que aún no define los compromisos que tomará para enfrentar el cambio climático. Bajo una fuerte presión internacional, el primer ministro australiano, Scott Morrison, negocia un compromiso para la neutralidad de emisiones de cara a la COP26 con sus socios del gobierno, el Partido Nacional, que argumentan que una medida de este tipo afectaría a los empleos y la economía del sector rural y minero.

Aún así, el jefe de investigación del Consejo del Clima, Simon Bradshaw, señaló que aunque Australia se comprometa a alcanzar las emisiones neutras para el 2050, aún seguiría a la zaga, a menos de que se asegure de reducir más sus emisiones en esta década.

19. ¿En la COP26 habrá algún tipo de medida de bioseguridad?

Siendo la pandemia la razón principal por la cual debió aplazarse la COP en primera instancia, los organizadores han hecho todo lo posible para que los delegados asistan al evento vacunados, en ese sentido Reino Unido ha entregado vacunas y financiado cuarentenas de ser necesario para que el evento finalmente se realice de forma presencial.

20. ¿Por qué los patrocinadores de la COP26 se quejaron de ‘mala gestión’ del evento?

Grandes compañías que han patrocinado con millones de libras la próxima cumbre de cambio climático como Natwest o Microsoft, han criticado la "mala gestión" del evento según reveló el diario británico 'The Guardian'.

Estos patrocinadores, entre los que figuran algunas de las firmas más relevantes del Reino Unido, han emitido quejas formales en las que lamentan la "poca experiencia" de los funcionarios que organizan el evento por retrasar decisiones, por mala comunicación y por la ruptura de relaciones entre los organizadores y las empresas.

21. ¿Qué ha pedido el Papa sobre la COP26?

El papa Francisco animó a crear "leyes urgentes, sabias y justas" en favor del medioambiente, al recibir a los representantes de los Parlamentos ante la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) que se reunieron recientemente en Roma, en el marco de una reunión interparlamentaria para preparar la XXVI Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

22. ¿Por qué la activista Greta Thunberg es pesimista sobre la COP26?

La activista climática Greta Thunberg aseguró que el evento no llevará a grandes cambios. “Cada una de estas reuniones es crucial para que funcione el Acuerdo de París, pero también debemos darnos cuenta que la situación actual no llevará grandes cambios, vamos a tener que seguir presionando”, destacó Thunberg.

23. ¿Por qué el presidente de Perú casi no puede salir de su país a causa de la COP26 ?

El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue autorizado esta semana por el Congreso de su país para viajar este 30 de octubre a La Paz, donde participará en el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Perú.

El pleno del Legislativo tomó la decisión este jueves con 84 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones. El permiso se concedió luego de un debate en el que legisladores opositores plantearon que se negara esa autorización, tras señalar que Castillo debería viajar en esa fecha a Glasgow para participar en la cumbre del clima.

Sin embargo, representantes del partido Perú Libre, en el que milita Castillo, aseguraron que el gobernante bien podía ir a Bolivia y posteriormente viajar a la COP26, ya que esta cita se desarrollará hasta el 12 de noviembre.

24. ¿Cuál será la agenda de la COP26?

Tras una ceremonia inaugural el 1 de noviembre, ese día y el siguiente se celebrará la reunión de los líderes, donde éstos detallarán sus compromisos y su visión en la lucha contra el cambio climático, lo que determinará el rumbo de las negociaciones que se desarrollarán, ya sin ellos, hasta el día 12.

En los días siguientes, en paralelo a la negociación, tendrán lugar jornadas temáticas sobre finanzas; energía, juventud, naturaleza, ciencia e innovación, transporte y el papel de las ciudades, según revela el programa.

25. ¿Qué pasa si superamos los 1,5 grados celsius de calentamiento global que espera evitar la COP?

El 12 de diciembre de 2015, entre los vivas de las delegaciones de 195 países, se clausuraron en París 13 días de duras negociaciones en la reunión de la ONU sobre el clima COP21. Casi todo el planeta se comprometió a reducir el calentamiento “claramente” por debajo de +2 °C, y si era posible de +1,5 °C, con relación a la era preindustrial.

Canículas, huracanes sucesivos, grandes incendios forestales, inundaciones... La multiplicación de eventos devastadores son muestra inequívoca del calentamiento del planeta, que acaba de experimentar la década más caliente jamás observada. Por eso, según los científicos, de darse el escenario de superar el límite del calentamiento global, habrá reacciones en cadena empeorando y masificando la presentación de estos fenómenos.

26. ¿Es la COP26 ‘la mejor esperanza’ para salvar el planeta?

La cumbre del clima, es según el enviado especial del Clima de EE.UU., John Kerry, "la mejor esperanza" para actuar juntos ante la crisis climática. En unas declaraciones a la BBC Kerry insistió en que algunos países llevan a cabo políticas medioambientales "peligrosas" y advirtió de que será difícil alcanzar los objetivos para atajar la crisis climática si no se reducen lo suficiente las emisiones contaminantes en los próximos nueve años.

"Si uno no reduce lo suficiente entre 2020 y 2030, los científicos nos dicen que no podemos llegar a donde necesitamos ir. No podremos mantener el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados y no podremos alcanzar (la emisión) cero para 2050", agregó.

Kerry puntualizó que la cumbre de Glasgow -entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre- se celebra en momentos en que los científicos advierten de que quedan nueve años para tomar las decisiones más importantes ante la crisis climática

