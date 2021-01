Un año de decisiones para el futuro

Lo que nos espera en 2021 no es precisamente un camino de rosas. En el caso colombiano, será un año de muchas dificultades, no solo por las secuelas del coronavirus, sino, además, porque esta pandemia ha servido como catalizador para percibir con mayor realismo un cúmulo de problemas sociales sin resolver.



Durante estas últimas décadas, la desigualdad social se ha hecho inocultable, el trabajo informal ha superado al empleo formal y el desempleo que ya venía creciendo en forma preocupante antes de la pandemia se encuentra desbordado en especial para las mujeres y los jóvenes.



Algunos humanistas o personajes bien intencionados piensan que pasada la pandemia el mundo cambiará: los ricos renunciarán a obtener pingües ganancias y se morigerará el absurdo consumismo. No será así en el caso de Colombia, ya que los valores éticos se han trastocado hasta el punto de que lo único que cuenta es acumular dinero, sin importar los medios para lograrlo: la corrupción, la trampa, el narcotráfico, la mordida.



Como dijo Benjamin Franklin: “De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero”.



¿Qué han aportado los congresistas, los expresidentes, los dirigentes políticos y gremiales para hacerle frente a esta grave crisis epidemiológica? Nada. ¿Qué podemos esperar los colombianos de una clase política que se ha mantenido a espaldas de los grandes y verdaderos problemas del país? Poco. Solo se les ha visto defender intereses egoístas, sin aportar ideas, iniciativas o propuestas que el Estado hubiera podido poner en práctica para mitigar esta crisis y las consecuencias aún impredecibles que seguramente vendrán.

Poco han hecho en materia de defensa del medioambiente, del empleo o frente a temas como la inseguridad, la salud o la educación. Es una clase política especializada en componendas cuando se trata de defender intereses burocráticos o de garantizar su permanencia como los dueños del poder, gozando de sus canonjías compartidas con su parentela y sus amigotes.



Ante esta realidad, se suman situaciones, como la politización de la justicia y su corrupción o la escasa ética en el actuar de buena parte de los políticos, que nos llevan a pensar que las cosas, lejos de cambiar, pueden empeorar. De hecho, en el caso del eterno problema agrario, las leyes que se expiden sirven solo para garantizarles a los terratenientes y ganaderos el monopolio sobre la tierra; frente a la corrupción del Estado, se expiden leyes que permiten que los altos funcionarios y exfuncionarios gocen de total impunidad.



Está bien que este sea un Estado garantista, pero está mal la distorsión que se hace de esta figura, ya que este garantismo es utilizado para que abogados tramposos recurran a todo tipo de triquiñuelas, con el propósito de lograr la impunidad de sus clientes.



Dicho lo anterior, aunque muchos colombianos nos inclinamos a mirar la historia de Colombia en forma catastrofista, como insistentemente lo ha señalado en libros y conferencias el profesor franco-colombiano Daniel Pécaut, sería una torpeza vender la idea de que estamos a las puertas de un desastre. Pécaut señala que, en Colombia, la historia se cuenta a partir de los conflictos armados, como las innumerables guerras civiles, incluida la de los Mil Días, las masacres de las bananeras, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la violencia liberal conservadora, los largos años de conflicto armado, los asesinatos de candidatos presidenciales y el terrorismo del narcotráfico, principalmente.



En este orden de ideas, en los acuerdos de paz de La Habana aún se puede encontrar aquella oportunidad de reconciliación que permita contar la historia de Colombia de otra manera. Hay que reconocer que también ha habido avances significativos en otras materias, como en los derechos civiles, la ciencia y la tecnología o la infraestructura, por mencionar solo algunos, que al parecer pasan desapercibidos.



Para Pécaut, con las leyes vigentes se podrían hacer cambios fundamentales, sin necesidad de confrontaciones violentas. Hay que mostrar también la otra cara del país y abandonar tanto catastrofismo.

De las experiencias que quedan del 2020, deberían surgir replanteamientos en las políticas de Estado, incluyendo la selección de los ministros de Hacienda, entre otras decisiones, ya que hasta el momento estos han sido agentes de las retardatarias políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, con nefastos resultados de inequidad.

Reforma, ¿a quién privilegia?

El gobierno del presidente Duque envía mensajes poco esperanzadores, insistiendo en aplicar las mismas políticas neoliberales con las que se ha gobernado durante más de 30 años. No habrá nada novedoso en su anunciada reforma tributaria, que, como ha ocurrido siempre, podría terminar favoreciendo a los más privilegiados mientras que la clase media soportaría nuevas cargas.



Sería interesante que el país conociera cuántos son los colombianos dueños o socios de empresas en el exterior y las utilidades que ingresan a las arcas públicas por cuenta de estos movimientos; también sería útil saber con más detalle si las facilidades que se dan a quienes invierten en el país se reflejan en más empleo o en ganancias reales para Colombia, como se pregona de la economía extractivista.



Suele ocurrir que los dueños de capitales, a pesar de no invertir en grandes proyectos macro, como ocurre en el resto del mundo, mantienen la posibilidad de lucrarse de los dineros públicos que invierte el Estado en obras de infraestructura.



Desde distintas tribunas, nacionales y extranjeras, se argumenta a favor de esas transformaciones y de acentuar el papel que juega el cambio climático. Acudo al profesor de la Universidad del Valle Álvaro Guzmán, quien, en una de sus más recientes columnas, en El País de Cali, sostiene que “no se pueden revivir dinámicas socioeconómicas y políticas del pasado y argumentar que se debe retornar a la misma perspectiva de crecimiento económico y social tradicional. Se requiere, por el contrario, innovar y encontrar nuevas formas de incidir en la conformación de la sociedad. “La lección más importante, a raíz de la pandemia y del cambio climático, se puede sacar de la infortunada relación que tradicionalmente hemos establecido entre la sociedad y la naturaleza. Ha sido una relación que ha terminado en la destrucción de los recursos naturales, más que en su preservación y en el detrimento del bienestar de la sociedad. Esto es cierto con el agua, la tierra, los bosques, la fauna, la flora y los recursos minerales”.



Colombia necesita con urgencia consolidar un gran movimiento en defensa del medioambiente. Pero esa tarea debe ser apropiada por las nuevas generaciones, que tienen conciencia del daño que causa la destrucción de la naturaleza, con resultados dramáticos para su futuro. Se necesitan movimientos auténticamente verdes, que no podrán ser liderados por la obsoleta clase política, responsable en gran parte del desastre ecológico.

Por fortuna para Estados Unidos y para el mundo, el folclórico y atrabiliario presidente Trump dejó el poder y en su remplazo gobierna Joe Biden, quien de antemano anunció el regreso al Acuerdo de París sobre el cambio climático.



Claro que en el caso de Colombia no hay mucho optimismo sobre estas materias si nos atenemos a los planes del Gobierno de continuar fortaleciendo las políticas extractivistas o al mensaje de cambiar a una experta en la dirección de Parques Naturales por un alumno del exalcalde Peñalosa, quien tiene una rara fijación con el cemento.



El presidente Iván Duque soporta sobre sus hombros no solo la responsabilidad del manejo de la pandemia; de él se espera un plan de vacunación masivo y organizado, además de la difícil reactivación económica, sin olvidar que está en la mira de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos por los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes de las Farc.



Los organismos internacionales aceptan que el gobierno Duque viene cumpliendo con algunos aspectos de los acuerdos de La Habana, como en el caso de la oficina para la Estabilización y la Consolidación, y que no les ha hecho eco a las posiciones más radicales que le exigen hacer trizas dichos acuerdos.

Sin embargo, las masacres y los asesinatos les quitan fuerza a los avances en esta materia. No hay que olvidar que el nuevo gobierno de Estados Unidos apoyó estos acuerdos manteniendo un delegado permanente en La Habana, lo que podría fortalecer la labor que vienen realizando los gobiernos de Noruega y de Cuba en su papel de garantes.



El Estado y la sociedad deben escuchar a las comunidades indígenas, negras y campesinas, ubicadas en regiones claves del país y olvidadas históricamente por ese centralismo estatal que tanto daño hace.



Se debe fomentar la economía agrícola e implementar soluciones sociales a fenómenos como los cultivos ilícitos de coca y no insistir en la fuerza como método para erradicar este mal.



Frente a la incapacidad del Estado para encontrar salidas a los cultivadores de coca, hay que hallar soluciones viables para no repetir experimentos fallidos, que solo han servido para fortalecer a los grupos violentos con el apoyo de los mismos cultivadores, que han encontrado en ellos a sus únicos defensores.



Este 2021 será decisivo para escoger los mejores candidatos que aspiren a reemplazar a Iván Duque. Teniendo en cuenta la coyuntura excepcional que enfrentan Colombia y el planeta, los electores deben escoger con conciencia lo que más convenga. No hay que dejarse llevar por las emociones, sino por la razón. Colombia necesita que a partir del 2024 quien gobierne el país tenga grandes cualidades tanto humanas como políticas; que sea capaz de estar por encima de las polarizaciones extremas a las que nos han inducido políticos tradicionales de izquierda y de derecha. Se necesita llevar al Palacio de Nariño a una persona que no esté contaminada con un pasado cuestionable y libre de compromisos adquiridos de antemano.



Se necesita un candidato con ideas claras sobre la necesidad de construir un centro político capaz de lograr acuerdos con los sectores que estén pensando en salidas definitivas y de fondo, para hacer de este un país viable, incorporando los nuevos retos derivados de la pandemia y de la migración venezolana, que llegó para quedarse mientras no se solucionen de manera diplomática las diferencias con el país vecino.



Hay que exigirles a los candidatos que expongan en forma precisa el modelo de sociedad al que aspiran, con el debido sometimiento al ordenamiento jurídico vigente, el respeto de las libertades individuales, a la propiedad privada, a los derechos colectivos encabezados por el medioambiente y que fortalezca el acceso a la educación, la salud y demás garantías constitucionales. Del tipo de decisiones que se tomen en 2021 dependerá el futuro del país.

Hernando Corral G.