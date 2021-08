157 organizaciones piden que se radique proyecto para aprobar Escazú

157 organizaciones de la sociedad civil, entre las que están la Alianza por el Acuerdo de Escazú, le enviaron una carta al Presidente Iván Duque en la que le piden que radique el proyecto para aprobar el Acuerdo de Escazú a más tardar el próximo 31 de agosto con mensaje de urgencia, y lograr la ratificación antes que termine el año.



Este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único instrumento vinculante creado hasta el momento para la protección de defensores y defensoras ambientales en el mundo.



Insisten en la necesidad de un acompañamiento por parte del Gobierno durante el proceso de ratificación con el compromiso del mandatario y de su gabinete, con

participación de la Vicepresidenta -y ahora Ministra de Relaciones Exteriores- y del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que si no se hace con prontitud, los tiempos legislativos no permitirían su ratificación para este año, lo que enredaría su aprobación.



Solo así se lograría su aprobación en el Congreso antes del 16 de diciembre de 2021, lo que permitiría continuar al proyecto de ley su curso ante la Corte Constitucional.



"El proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú sigue en veremos y, si se sigue dilatando, el país podría perder la oportunidad de aprobarlo este año. Aunque el gobierno ha manifestado su compromiso con el tratado, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, señaló públicamente que lo impulsaría y radicaría el 20 de julio, lo cierto es que ya han pasado 30 días desde que empezó la actual legislatura y el proyecto aún no ha sido presentado en el Congreso", dice el comunicado de las organizaciones firmantes.



Pese a que el Presidente Iván Duque asumió el compromiso de promover el Acuerdo de Escazú (firmado por 24 países) desde el 12 de diciembre del 2019, y lo ha reiterado en escenarios internacionales, en la pasada legislatura el proyecto quedó archivado luego de varias dilaciones.



"La materialización de este acuerdo -señala la carta-, será una muestra del compromiso del Gobierno con los derechos humanos, la protección del ambiente y el cumplimiento de la agendas ambientales, tales como la de biodiversidad, a propósito del inicio esta semana de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para el Marco Mundial de Biodiversidad Posterior al 2020, de la cual Colombia es anfitriona".

En la última década Colombia ha sido catalogado el país más peligroso para ejercer la

defensa del ambiente en el mundo y el sexto país con mayor cantidad de conflictos

ambientales.



"No existe en este momento una acción más inmediata para demostrar el compromiso con los derechos humanos y la protección del ambiente que radicar el proyecto de ley e impulsar su debate para lograr la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos ambientales, también conocido como el Acuerdo de Escazú", aseguran los firmantes.



"Además, en el marco de la reactivación económica luego de la pandemia, el Acuerdo de Escazú representa una herramienta vital para fortalecer las inversiones. Prueba de ello es que desde organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han señalado en distintos escenarios su interés de incorporar los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú en sus políticas institucionales para garantizar inversiones sostenibles, y han recomendado su incorporación a los países de la región".



En la carta, las organizaciones también señalan la existencia de un interés genuino de las autoridades ambientales y las entidades territoriales por adoptar los estándares del Acuerdo. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en la sección de participación de su sitio web señala la importancia del Acuerdo.

