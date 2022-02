Más de 30 estudios de videojuegos se han unido al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la iniciativa Playing for the Planet, involucrando a 130 millones de jugadores en temas relacionados con la naturaleza, según el Informe Anual del Impacto de la Alianza.



(Le puede interesar: Más de 40 países urgen regular aguas internacionales para proteger el mar).



El documento, recientemente publicado, muestra los progresos hechos por la industria en materia de descarbonización y activaciones verdes en los videojuegos, así como cuál será el siguiente paso a seguir.

De acuerdo con el texto, en 2021 The Green Game Jam, que reúne a los principales nombres del mundo de los videojuegos en PC, móviles y consolas para educar y empoderar a millones de jugadores a favor de la naturaleza, triplicó su tamaño gracias a la treintena de estudios que se unieron.



Todo ello llevó a la plantación de 266.000 árboles, a la recaudación de 800.000 dólares y a la participación de alrededor de 130 millones de jugadores en temas relacionados con los océanos y los bosques, en apoyo de la UNREDD y el Decenio de Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, con el 80 por ciento de ellos respondiendo positivamente a estos asuntos.



(También: Pitillo biodegradable: ¿Realmente ayuda al medio ambiente?).



Además, el 60 por ciento de los miembros de Playing for the Planet se ha comprometido a tener emisiones negativas de carbono en 2030, con trabajos adicionales previstos sobre los objetivos establecidos para 2022.



Siete nuevos estudios se unieron en el 2021, haciendo así que la alianza cuente con 32 miembros con una base de jugadores combinada de más de mil millones, y se lanzó un nuevo Young Green Game Jam con el apoyo de los estudios TiMi, apoyados a su vez por estudiantes de más de 300 universidades.

"La industria de los videojuegos es un nuevo aliado en la carrera por conseguir un planeta con emisiones negativas y una actitud positiva hacia la naturaleza. El trabajo que la alianza de Playing for the Planet comenzó en 2021 es impresionante y demuestra lo que es posible cuando las herramientas de la colaboración se imponen a los esquemas de la competencia, señala Sam Barratt, jefe de juventud, educación y promoción del PNUMA. Además del progreso dentro de la Alianza, el trabajo ha inspirado a los principales sellos de la industria musical animándoles a lanzar su propio Music Climate Pact in December 2021 y también se han obtenido nuevos datos sobre el consumo energético que realizan los dispositivos móviles en los juegos, actualizando así las cifras de hace diez años para que los estudios puedan calcular con mayor precisión su huella de carbono.



(Además: Si el calentamiento sigue igual, el destino de los corales será desaparecer).



El informe también destaca la dirección que la alianza planea tomar en 2022, cuando se publicará un nuevo Libro Blanco con datos y consejos para la industria sobre cómo reducir sus emisiones.



El tema de la Green Game Jam de 2022 será los bosques, los alimentos y el futuro y pretende superar el número de participantes de ediciones anteriores, además de aumentar el alcance y la repercusión que puede tener la iniciativa: ya hay inscritos 36 estudios, a los que se añadirán más en las próximas semanas. También se creará una nueva secretaría para acoger la iniciativa.



El Informe Anual del Impacto está concebido como un mecanismo diseñado principalmente para rendir cuentas sobre la transparencia y el progreso; los miembros que no cumplen sus compromisos son apartados de la alianza.

Encuentre también en Medioambiente:

Colombia pide declarar Reserva de Biósfera a la región Tribugá-Cupica-Baudó

¿Hasta cuándo va a llover? Esto dice el Ideam