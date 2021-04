10 ideas para cuidar el planeta desde la casa

Cuidar el planeta es una prioridad que nos demanda el compromiso de todos. La pandemia nos ha demostrado la importancia de cuidar el medio ambiente para la salud y el beneficio de todos. El Fondo Mundial para la Naturaleza, desde su papel en la conservación del planeta y sus especies amenazadas, nos da 10 ideas para continuar con esta tarea en tiempos de cuarentena:

1.- Ordene su clóset, revise su ropa y separe la que usa de aquella que ya no quiere vestir. Dé un nuevo uso a la que va a descartar; puedes hacer una alfombra de género, una cama para sus mascotas o incentivar a los niños a crear títeres, para luego disfrutar en familia del show.



2.- De un nuevo uso a las botellas plásticas, construya macetas para sus plantas, o un comedero para aves y recuerde ir agregando comida de forma periódica.



3.- ¡Inicie un huerto en casa! No es necesario que cuente con un patio, hay muchas opciones para plantar en apartamentos, comenzando por los huertos verticales que ocupan un espacio reducido y son muy fáciles de construir.



4.- ¡Es tiempo de maratón! Aprovecha para ver Our Planet, la serie documental de Netflix en colaboración con WWF y aprenda un poco más sobre nuestros ecosistemas y como se ven afectados por el cambio climático.



5.- Escuche El Panda me lo dijo, el podcast de WWF donde se comparte información relevante sobre sustentabilidad y medio ambiente.



6.- Planifique su alimentación. Revise su despensa, realice una lista con los productos que necesite y aprovéchelos en su totalidad ¿Sabía que 1,3 millones de toneladas de comida se desperdician cada año? Ayúdenos a reducir este dato.



7.- Lea un libro sobre el impacto del cambio climático, la importancia de nuestros ecosistemas o la evolución de las especies.



8.- Ingrese al fanpage de Facebook de WWF y reviva el webinar “Ciencia desde casa: hablemos del clima” para presenciar la discusión de importantes panelistas expertos en la materia.



9.- Utilice el agua de forma responsable, lava su ropa a carga completa, prefiera duchas cortas, riegue el jardín en las noches y prefiera plantas que necesiten menos agua. Por favor, lave sus manos para evitar el contagio del virus ¡Pero no deje el agua corriendo!



10.- Ingrese a las redes sociales y a la página de WWF para estar actualizado sobre noticias ambientales y nuevas sugerencias de acciones para cuidar el planeta.