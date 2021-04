10 claves para celebrar el Día de la Tierra con los niños

Hoy es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar. Para la ONU: “El Día de la Tierra nos recuerda la urgente necesidad de intensificar la lucha contra el crimen contra la fauna, contra el planeta y más aún contra los humanos, ya que tiene amplias repercusiones económicas, medioambientales, de salud y sociales”.



Por eso es un buen momento para realizar con los niños actividades que desde ya los comprometan con el cuidado y el respeto a nuestro planeta. Para ese fin la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) ofrece 10 claves sobre cómo los niños y niñas pueden contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente.(Tema relacionado: Seis consejos para evitar el desperdicio de comida en casa)

1. Reciclar es un juego muy divertido, es colocar cada cosa en el cubo del color adecuado.



2. El agua es un bien escaso. Para ahorrar agua en casa es muy importante cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes después de comer o las manos antes de cada comida. No tirar papeles al suelo. Si vamos de paseo por la calle y no vemos ninguna papelera, podemos guardar en el bolsillo lo que queramos tirar y hacerlo en casa, en el cubo del color que le corresponde.



(Le pude interesar: Consejos prácticos para que ahorre agua en casa)



3. Apagar la luz de la habitación cada vez que salgas.



4. Como los recursos son limitados debemos compartir los juguetes y el material escolar con otros niños.



5. Aprovecha a tope los materiales. Para dibujar podemos aprovechar la parte trasera de un folio ya usado.



6. Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas y hay que regarlas a diario.



7. Las mascotas son animales de compañía que debemos cuidar. Hay que darles de comer, beber, llevarlas al veterinario frecuentemente y no solo cuando se ponen malas, jugar con ellas, sacarles a pasear para que vayan al baño, darles cariño*. Y sobre todo, no hacerles cosas que les puedan molestar o doler.



8. Las cosas que hay en la calle son de todos y hay no hay que dañarlas, romperlas o ensuciarlas.



9. Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y cuidar a las personas que nos rodean.



10. Ama la naturaleza y entorno que te rodea. Es muy importante que, desde pequeños, enseñemos a los niños a amar y apreciar el mundo natural y a actuar en correspondencia con estos sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación.



www.hacerfamilia.com/educacion - Información de Europa Press