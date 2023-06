En los últimos tiempos, los perros se han vuelto mucho más que un animal doméstico, pues los seres humanos, por su amor y su cariño demostrado día a día, los han humanizado al punto de tratarlos como hijos.



Al punto de ponerles accesorios que caracterizan a las personas, pero por esta ‘humanización’, se ha descubierto varios beneficios en donde la ropa, los zapatos u otro tipo de objeto puede favorecer el físico de su canino.

Facebook Twitter Linkedin

Así como los humanos, los perros tienen un mercado para comprar accesorios y ropa. Foto: iStock.

(Tenemos para usted: Perros de terapia que se especializan en casos de tiroteos).

En este caso, le explicaremos para qué sirven los zapatos en estos animales de compañía y si le parece interesante y curioso, no dude en probarlos en sus propios perros.



Para comenzar, se tiene que dejar claro que así como en los humanos, los caninos tienen una gran variedad de zapatos, entre estos están: deportivos, botas, casuales, antideslizantes, entre otras, las cuales ayudan al cuidado de las patas de sus animales.



Para ser más específicos, este tipo de calzado para perros los puede beneficiar en algunas circunstancias, pero en otras no vienen al caso.

this dog is wearing shoes pic.twitter.com/WBKFHRmvMG — Joel Cunningham (@joelevard) June 22, 2022

(Siga leyendo: ¿Cómo funciona el sentido del olfato de los perros?

Como se dijo con anterioridad, no es necesario que su perro use zapatos todo el tiempo, pero en ocasiones estas suelas pueden ayudar al animal, como por ejemplo en caso de que estén expuestos a superficies con temperaturas extremas, muy calurosas o de lo contrario muy frías.



Asimismo, este tipo de calzado puede ser funcional si su mascota tiene alguna lesión en sus patas, debido a que se cubrirá con cualquier tipo de tela, la herida o fisura.



Por otro lado, si usted desea añadirle esta prenda de vestir a su perro solo por algún modismo, no es recomendable porque puede limitar el cuidado de algunas partes del cuerpo del animal.

Facebook Twitter Linkedin

A la gran mayoría de razas la ropa y los zapatos les incomoda, por ello es recomendable solo ponerle estos objetos si le gradan a su canino. Foto: iStock

(Le puede interesar: Animales rescatados de condición de calle pasan por drástica transformación).

Como por ejemplo sus uñas, las cuales demandan mucha atención de cualquier dueño, pues si no se cuidan o cortan pueden llegar a afectar a cualquier persona o en su caso otro tipo de mascotas.



No olvide que el uso de este invento solo dependerá de cómo se sienta su perro, pues si no le agrada o no se siente cómodo portando este calzado, lo único que querrá será dañarlo y quitárselo al instante y si lo obliga a usarlos solo generará en su can problemas de conducta y comportamiento a futuro.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Perros Pitbull que mataron a niño de 5 años podrían ser sacrificados, aún no aparecen

¿Por qué mi perro vomita espuma blanca y qué puedo hacer?

Veterinarios advierten los signos de que su perro sufre intenso dolor: estos son