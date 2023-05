Un hombre salvó a un perro a través de una reanimación pulmonar (RCP), luego de que este quedara inconsciente durante su paseo matutino.



El hecho, ocurrido en la ciudad de los Ángeles, en el estado de California, se viralizó en redes sociales por medio de un testigo que grabó el momento, donde se ve a un sujeto haciéndole reanimación al can de raza boxer que se encontraba amarrado a la bicicleta de su dueña.

Al parecer, el estadounidense identificado como Jay ayudó a la mujer de manera inmediata, luego de que la mascota se desmayara por ir al paso de la cicla.



En el clip se ve al hombre soplar dentro de la boca del can y unos segundos después, realizar pulsaciones sobre el costado de su pecho, mientras grita "Vamos, chico, vamos".



Posteriormente, Stone sacude sus patas traseras, lo que termina por emocionar tanto a los asistentes como a Jay que sigue atendiendo al mismo para ayudarlo a volver en sí.



En ese instante se escucha al asistente que está grabando, decirle: "Estabas en el lugar correcto, en el momento preciso, hermano", a modo de agradecimiento y con voz de alivio al ver que Stone recobró el conocimiento.



Una vez el perro se recuperó, el hombre le solicitó a la mujer que llevará a su mascota al veterinario para revisar su estado de salud y asegurarse que este episodio no tuviese efectos secundarios.

Reacción en las redes sociales

El norteamericano, que se identifica como un comediante amante de los perros en sus redes sociales, compartió la gran hazaña en su cuenta de TikTok, donde describió el asombró que sintió al ver que lo estaban grabando, mientras le hacía RCP a Stone.



"No tenía idea de que este tipo estaba filmando todo esto. Vean mi cara cuando miré por primera vez y me di cuenta de que capturó el rescate en video", señaló Jay en la descripción de la publicación.



Así mismo, hubo comentarios de algunos internautas de la red asiática que se toparon con el clip al ser compartido por un medio mexicano, donde se leyeron algunos comentarios de apoyo y felicitación dirigidos hacia el rescatista.



"A los peludos no se les pone a correr al ritmo de una persona en bicicleta y menos si no sabes las condiciones del perrito. Dios bendiga ese Ángel", "Te ganaste el cielo, amigo". "Es un héroe, hermano", fueron las opiniones más destacadas.

Rescatan a 14 perros en malas condiciones dentro de vivienda en Bogotá

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

