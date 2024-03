Viajar con mascotas: siga estos consejos para evitar contratiempos en vacaciones

Se acerca la primera gran temporada de vacaciones del año y muchas personas planean viajar con sus mascotas. Antes de decidir si viajar o no con sus compañeros peludos, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones para que este periodo de descanso sea placentero tanto para los animales como para sus tutores.

Tenga en cuenta aspectos como el destino, los esquemas de salud e incluso el medio de transporte para evitar contratiempos y malos momentos.

El caso de Braulio



Para la Semana Santa del 2023, Julián Almanza y su perro pomerania, Braulio, se disponían a viajar a la ciudad de Armenia. Sin embargo, luego de informar con antelación a la empresa de transporte terrestre y contar con la aprobación para transportar a la mascota dentro del bus y no en la bodega de carga, lamentablemente fueron sorprendidos al llegar a la terminal de buses de Bogotá y minutos antes de abordar.

“Braulio tenía todos los papeles requeridos para el transporte de animales y además era transportado en un guacal flexible de tela, ya que el guacal rígido no es muy cómodo. A la hora de abordar el bus, el conductor me dijo que mi mascota debía viajar en bodega porque no se permitían animales dentro por comodidad de los demás pasajeros”, cuenta Julián y agrega “en ese momento, me acerqué a la ventanilla de la empresa, pero no me dieron respuesta y no supe a quién reclamar”.

Finalmente, decidió no viajar con su mascota ya que, al ser un perro de raza pequeña y no estar acostumbrado ni preparado para viajar en la bodega, consideró que no era una forma cómoda ni segura de viajar con Braulio.

En sintonía con este caso, la Superintendencia de Transporte, en cabeza de la Delegatura para la Protección a los Usuarios, señaló que desde el 2023 a la fecha, ha recibido 163 denuncias por incumplimiento de las empresas a la normativa para el transporte de mascotas y, así mismo, ha sancionado a tres compañías transportadoras: Aerocafé, Easyfly y Velotax.

Si la mascota no está acostumbrada a viajar, es importante realizar un proceso de acondicionamiento gradual. Foto:IStock

Recomendaciones generales

Viajar con mascotas durante las vacaciones puede ser una experiencia maravillosa. Sin embargo, es importante tomar en cuenta una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar y la seguridad de los animales.

1. Planificar: esto implica investigar las normas para el transporte de animales, tener al día el esquema de vacunación y la documentación, buscar alojamientos que permitan la estancia de mascotas y asegurarse de que el transporte es seguro y cómodo.

2. Chequeo veterinario: conocer el estado de salud general, aplicar las vacunas necesarias según el destino, y recibir los tratamientos preventivos necesarios como la desparasitación interna y externa.

3. Adaptación: si la mascota no está acostumbrada a viajar, es importante realizar un proceso de acondicionamiento gradual para que se sienta cómoda y segura. Para ello, se pueden hacer paseos cortos en vehículos, ofrecer recompensas o premios por buen comportamiento y crear un ambiente tranquilo y confortable.

4. Durante el viaje: es fundamental garantizar el confort y la seguridad en todo momento. Esto implica ofrecerles agua fresca, darles tiempo para estirarse, olfatear y hacer sus necesidades, y evitar dejarlos solos en los vehículos durante largos periodos de tiempo, especialmente en climas cálidos.

5. Seguridad: llevar siempre los elementos de seguridad como traílla, collar y bozal.

6. Alojamiento: es importante buscar lugares amigables con las mascotas que permitan la estadía y presencia de mascotas. Así mismo, es esencial asegurarse de que existen comodidades y servicios para jugar, pasear y recibir tratamiento de urgencia en caso de necesitarlo.

Si viaja en avión…

- Investigue las aerolíneas: cada compañía tiene políticas y normativas diferentes. Es importante consultar previamente para elegir la aerolínea que mejor se adapte a sus necesidades y a las de su mascota.

- Guacal: existen algunas recomendaciones en cuanto a materiales, medidas, elementos de identificación y otras características.

- Identificación: asegúrese de que la mascota lleva una identificación clara, actualizada y siempre visible.

- Alimentación y ejercicio: evite alimentar a la mascota horas antes del vuelo y ofrézcale la oportunidad de hacer ejercicio. Esto ayuda a evitar problemas digestivos y a reducir la ansiedad durante el vuelo.

- Documentación: lleve siempre la documentación requerida, como el certificado de salud, vacunación y desparasitación. Compruebe también qué documentos exigen las compañías aéreas para que viajen las mascotas.

- Informar a la aerolínea: notifique con antelación su viaje y confirme los detalles y requisitos para el transporte de mascotas.

Si viaja por tierra…

- Infórmese: sobre las políticas, requisitos y regulaciones de la empresa de transporte.

- Planifique el tiempo: si es posible, evite los viajes largos, ya que pueden resultar incómodos para las mascotas.

- Tranquilidad: deje que la mascota duerma, coma y haga actividad física antes del viaje. Esto le ayudará a viajar más tranquilo y evitará que moleste a otros pasajeros.

- Si viaja en carro particular: acondicione su vehículo, planifique paradas cada cierto tiempo para que la mascota pueda estirarse, hidratarse y hacer sus necesidades, ofrezca una ventilación adecuada y evite que saque la cabeza por la ventana para prevenir accidentes.

Más información

Si tiene dudas adicionales a la hora de planear su viaje con su mascota, la Superintendencia de Transporte pone a disposición de todas las personas la Guía para el Transporte de Mascotas la cual se encuentra disponible en la página web www.supertransporte.gov.co. De igual manera, las personas pueden denunciar cualquier irregularidad a través del correo electrónico atencionciudadano@supertransporte.gov.co, la línea nacional 018000 915 615, la página web https://www.supertransporte.gov.co/index.php/peticiones-quejas-y-reclamos/, o directamente en la oficina de Bogotá ubicada en la Diagonal 25G # 95A-85.

GABRIEL GARCÍA

*Médico veterinario

@NoSoyEseGabo

