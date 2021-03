Viajar con mascotas: lo que debe y no debe hacer

Gran controversia, indignación e impotencia han causado las noticias relacionadas con la forma como son transportados los animales de compañía en Colombia y los graves (y mortales) resultados que tienen el mal manejo y el desconocimiento de la reglamentación vigente.



Hace unos días se difundió el indignante video de dos perros que, aparentemente, habrían viajado de Pereira a Ibagué (trayecto de 7 horas de duración) metidos en un costal y dentro de la bodega de un bus de transporte de pasajeros.



(Lea también: Gatos Vs. perros: ¿de dónde viene esta eterna rivalidad?)

Como ya se acerca el receso de Semana Santa y muchas personas están considerando viajar por diferentes medios con sus animales de compañía, estas son las recomendaciones que debe tener en cuenta al viajar con ellos.

Antes de viajar

Tanto los propietarios como las empresas de transporte (cualquiera que este sea) deben tener en cuenta que están trasladando seres vivos y sintientes, es decir que dejaron de ser considerados bienes inmuebles (como un equipaje, una caja, un costal u otro elemento) y ahora, por ley, les es considerada la capacidad de sentir emociones tales como dolor, hambre, frío, etc.



(Lea también: 15 consejos para no ser estafado al comprar una mascota)



Cualquier acto que los afecte puede ser sancionado o penalizado gracias a la normativa vigente, como la Ley 2054 de 2020, la Ley 84 de 1989, el Código de Policía, entre otras.



Pero, más allá de la normativa, hay que apelar a la humanidad que absolutamente todas las personas deberían tener con los animales, sin importar si son domésticos o no, cercanos o ajenos.



Todos los individuos deben ser responsables de brindar un mínimo de condiciones de bienestar animal como alimento, bebida, refugio y salud. No se necesitan leyes que ordenen cómo tratar a uno u otro ser vivo, sino más empatía.



(Lea también: ¿Cómo ven el mundo sus mascotas y los demás animales?)



Es importante recordar que la responsabilidad en el transporte de los animales de compañía recae siempre sobre los propietarios, amos o tutores, así como sobre el personal de la empresa transportadora.

Medidas generales

– La última comida deberá ser, mínimo, dos horas antes del viaje para evitar mareo y vómito.



– Tenga al día el esquema de vacunación y desparasitación de su mascota.



– Lleve con usted elementos como carné de vacunación, collar, bozal, juguetes, elementos de aseo, botiquín de emergencia, etc.



– Nunca medique a su mascota con relajantes sin la asesoría de un profesional veterinario.



(Lea también: Así puede evitar el ‘olor a perro’ en su casa)



– Viaje con animales sanos. Si su mascota ha tenido dificultades de salud recientes, quizá viajar no sea una buena idea.



– Mascotas de raza braquicéfala (perros: pug, bulldog inglés o francés, pekinés, shar pei, etc.; gatos: persa, himalayo, birmano, etc.) no deben ser sometidas a viajes de más de cuatro horas.



– Asegúrese de que su mascota se pueda identificar.



– Lleve suficiente comida al lugar de destino.

Si viaja en vehículo propio

– Acostumbrar previamente a su mascota a los viajes.



– Procure que el animal haga actividad física previa al viaje.



– Lo ideal es que la mascota viaje en guacal o sujeta por el collar para evitar distracciones o imprevistos.



– Realice paradas cada dos o tres horas para que su mascota pueda cambiar de ambiente, tomar agua, hacer sus necesidades y descansar un poco.



(Lea también: Aprenda a conocer los tipos de gatos que existen y sus temperamentos)



– Lleve siempre un snack o un juguete que le guste a su mascota.



– Lleve siempre lo necesario de acuerdo con el clima.



– Procure que circule el aire. Es importante que las ventanas no vayan abiertas del todo para evitar escapes o accidentes.



– Nunca deje a su mascota dentro del automóvil sin las ventanas abiertas, más aún si el destino es de clima cálido.

Si viaja en avión

– Consulte la reglamentación de cada aerolínea en cuanto al transporte de animales de compañía antes de hacer la compra de los tiquetes.



– Consulte la normativa que exigen diferentes países para permitir el ingreso de animales.



– Ciertas aerolíneas tienen restricciones en cuanto al tamaño o raza de los animales que pueden viajar con las personas en cabina.



(Lea también: ¿Qué debe hacer si un perro intenta atacarlo?)



– Tenga a mano todos los documentos que certifiquen que su mascota puede viajar en la cabina del avión: certificado de soporte emocional, certificado de vacunas, certificado de entrenamiento, etc.



– Trate de no incomodar a los demás pasajeros.



– En algunas ocasiones, la aerolínea puede hacer un cobro adicional por llevar a un animal de compañía en la cabina del avión.



– Asegúrese de que el personal de la aerolínea trate a su mascota con la responsabilidad y el cuidado que merece.

Si viaja en transporte terrestre

– Consulte previamente las condiciones que tienen ciertas empresas de transporte público para hacer el traslado de animales de compañía.



– La reglamentación de los animales de soporte emocional también es válida para el transporte terrestre.



– Los animales que excedan ciertas dimensiones deberán viajar en la bodega del bus. Para esto deben ir en un guacal rígido que les permita estar de pie o acostarse con facilidad.



(Lea también: Comienzan pruebas de coronavirus para mascotas en Corea del Sur)



– En caso de que el animal deba ir en la bodega, verifique que el lugar esté bien ventilado.



– Sugiera a la empresa transportadora realizar paradas cada cierto tiempo para verificar que el animal se encuentra en buenas condiciones.



– Asegúrese de que el personal del servicio público trate a su mascota con la responsabilidad y el cuidado que merece.



– Consulte si existe un cobro adicional por el transporte de animales.



GABRIEL GARCÍA

@NoSoyEseGabo

* Médico veterinario

Especial para EL TIEMPO