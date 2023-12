Veterinarios responden cuál raza de perro no tendrían y por qué

Tener un perro en casa es quizá una de las mejores decisiones, no solo por la compañía, también por el hogar y la familia que le puede brindar a su peludo. Aunque el ideal sería adoptarlo hay a quienes les gustaría tener un ejemplar de raza.



Sin embargo, valdría la pena tener en cuenta qué tipo de casta va más acorde con su estilo de vida, la ubicación de su vivienda y el tiempo que le puede dedicar a su salud y cuidado, ya que esta es una de las principales responsabilidades, sobre todo cuando alcanzan la vejez.

Según los expertos, hay razas de canes que son más propensas a ciertas enfermedades y que, por tanto, demandan una mayor dedicación, e inversión económica en sus cuidados.



En ese sentido, si está pensando en llevar a su casa un animal de compañía de estirpe, lo ideal sería investigar qué tipo de perros tienden a presentar mayores problemas en su salud, y analizar qué tan viable sería para la mascota tenerla allí.



A través de las redes sociales, varios veterinarios de la' Central de Urgencias Veterinarias' de Ibagué, respondieron sobre qué raza no tendrían en casa, basados en la conducta del animal, así como en sus posibles enfermedades en función de la misma.



De cinco entrevistados, tres afirmaron que jamás tendría un bulldog ni otro animal con singularidades braquicefálicas, conocidos por tener un cráneo de características distintas a las del resto de razas: cabeza corta y cara achatada, paladar blando y alargado, huesos nasales cortos y orificios nasales, a menudo, más reducidos de lo habitual.



"Yo no tendría el bulldog inglés realmente por todos los problemas que acarrean esta raza por malformaciones genéticas y factores predisponentes como el síndrome braquiocefálico, respiratorio, el ojo de cereza, entre otros miles de problemas que esta raza tiene", sentenció una de las veterinarias en el video publicado en TikTok.



Los bulldogs franceses son conocidos por ser excelentes perros de compañía debido a su personalidad cariñosa y juguetona. Foto: iStock

Los perros con este síndrome pueden presentar anomalías que, "individualmente o en conjunto, provocan la obstrucción de las vías respiratorias superiores, provocando fuertes alteraciones en su salud como: dificultad para tragar, regurgitación de alimentos, excesiva producción de espuma, dificultad para hacer ejercicio, ronquidos o jadeos, tos y estornudos, de acuerdo con el portal del hospital veterinario español, 'Survet'.



Las razas con inclinación a padecer esta dolencia son:

Bulldog francés Bulldog Inglés Pugs/carlinos Pekinés Boston Terrier Boxer Shih Tzu

"No tendría un bulldog porque presentan muchas enfermedades relacionadas a la raza y a la genética, desde problemas de piel, intestinales, dificultad en la respiración y en su corazón", señaló otro veterinario.



En cuanto a los dos expertos restantes, hubo una especialista que aseguró que no tendría a un husky, ya que los consideraba seres bastantes codependientes y otro que confirmó que no viviría con un beagle, debido a su conducta algo estridente en la mayor parte de sus emociones.

