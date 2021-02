Lo que debe saber sobre la vacunación de su mascota

Uno de los temas de conversación más recurrentes en las últimas semanas, e incluso en los últimos meses, tiene que ver con la vacunación contra el coronavirus.



Paulatinamente, hemos tenido que aprender sobre el proceso de experimentación, fabricación, aprobación y comercialización de las vacunas, y ya es común que las personas hablen con más propiedad y pertinencia de la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades.



Las mascotas, y los animales en general, también necesitan de vacunas para prevenir enfermedades. De ahí la importancia de que, como amos responsables, estemos siempre atentos al esquema de vacunación, ya que esto evitará enfermedades que pueden causar incluso la muerte del animal. Vacunar es un acto de amor con nuestros animales de compañía.

Un poco de historia...

En la antigüedad, los animales domésticos eran criados y mantenidos en producciones extensivas: poco importaba si se enfermaban y morían.



Sin embargo, se conocía que había enfermedades con la capacidad de contagiar a muchos animales en poco tiempo y diezmar la población de un hato, rebaño o galpón, teniendo unos costos elevados para la producción de carne y leche, principalmente.



De ahí surgió la necesidad de conocer el mecanismo por el cual los animales se contagiaban, propagando las enfermedades dentro de las producciones. A través de ese conocimiento, se buscaba evitar que los animales enfermaran y murieran.



Una de las figuras más importantes en el desarrollo de las vacunas fue, sin lugar a dudas, Louis Pasteur (1822-1895). A este químico, biólogo y microbiólogo francés se le atribuyen, entre otros hitos, teorías como la generación espontánea, la fermentación de la cerveza o la leche, y también la pasteurización.



En 1880, Pasteur logró aislar la Pasteurella multocida, el microorganismo responsable del cólera aviar o pasteurelosis aviar, para luego reducir la virulencia del patógeno e inocular a aves sanas, logrando excelentes resultados. Posteriormente, haciendo uso de este mismo principio, creó la primera vacuna contra la rabia, que era una enfermedad altamente mortal en esa época.

Enfermedades prevenibles con la vacunación

En perros:



– Parvovirosis: la principal enfermedad del perro, que afecta el sistema digestivo y provoca diarrea, vómito y deshidratación.



– Distemper canino: o moquillo canino. Es una de las enfermedades más letales. Ataca el sistema digestivo, respiratorio y nervioso.



– Adenovirus canino: causante de la hepatitis infecciosa canina.



– Parainfluenza canina: Virus causante de la tos de las perreras.



– Leptospira canina: afecta principalmente los riñones y el hígado.



– Coronavirus canino: causa de problemas gastrointestinales.



– Rabia: enfermedad que se puede transmitir de los animales al ser humano.



En gatos:



– Leucemia felina: afecta el sistema inmune. No es mortal, pero el animal puede enfermar gravemente por otro patógeno o diseminar el virus a otros gatos.



– Panleucopenia felina: Enfermedad altamente mortal en gatos jóvenes. Diarrea severa, fiebre, vómito y disminución de células sanguíneas.



– Rabia: los gatos también pueden transmitir este virus al ser humano.



– Rinotraqueitis viral felina: produce conjuntivitis y enfermedades respiratorias agudas.



– Calicivirus felino: produce úlceras en la cavidad oral y enfermedad respiratoria y afecta el sistema gastrointestinal y musculoesquelético.

Esquemas de vacunación para mascotas

En perros:



– 45 días: moquillo y parvovirosis.



– 60-65 días: vacuna pentavalente (moquillo, hepatitis infecciosa, parvovirus, leptospira y parainfluenza).



– 75 días: vacuna pentavalente + coronavirus canino. Revacunación, a los 90 días.



– 110-120 días: rabia.



– Tos de las perreras: opcional. A partir de la segunda semana y 72 horas antes de tener contacto con perros.



En gatos:



– 90 días: triple felina (panleucopenia, el herpesvirus y el calicivirus felino). Segunda dosis, a los 195-200 días.



– 135-140 días: rabia.



– 150-160 días: leucemia felina. Cuando se trata de animales adultos, esta vacuna es opcional.

Recomendaciones al vacunar su mascota

– Las fechas y el esquema de vacunación están sujetos al criterio del profesional médico veterinario. Consulte con anterioridad.



– Es importante no aplicar vacunas antes de las fechas indicadas: el animal puede tener aún anticuerpos maternos, lo cual reducirá significativamente la protección ante las enfermedades.



– Las reacciones normales después incluyen: fiebre, decaimiento, falta de apetito y dolor en la zona. Si se presenta brote en todo el cuerpo, vómito, diarrea, inflamación de los párpados o de los labios, pérdida del conocimiento o dificultad al respirar, hay que acudir al veterinario con urgencia. Informe siempre a su veterinario antes de aplicar las vacunas de refuerzo.



– Los animales deben estar en perfecto estado de salud antes de ser vacunados. No deben tener fiebre, vómito, diarrea, decaimiento, etc.



– Es importante que el carné de vacunación se encuentre siempre al día, con la fecha de vacunación, el número de lote, el sticker de la vacuna y la firma del profesional.



– La revacunación se debe hacer cada año.

GABRIEL GARCÍA

*Médico veterinario