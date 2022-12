Se inicia la temporada de vacaciones en el país y ya muchas personas están pensando en los mejores destinos para descansar y, por qué no, pasar tiempo con sus mascotas. Antes de tomar la decisión, es fundamental hacerse unas preguntas ya que muchas veces la época de descanso de las personas se convierte en una pesadilla para perros y gatos.



Le puede interesar: ¿El cannabis medicinal ayuda con el miedo de su mascota?

Precisamente, antes de optar por viajar con su mascota, Marta Abaunza cuestionó la necesidad y comodidad de hacerlo con Manolo, su golden retriever de cuatro años y medio. “Ya he tenido la oportunidad de viajar acompañada por mi mascota; sin embargo, he tenido malas experiencias. En una ocasión Manolo se perdió por no conocer el sitio en el que se encontraba y en otra oportunidad llegó infestado de garrapatas ya que no estaba preparado adecuadamente para un clima cálido”, relata Abaunza.

¿Viajar o no viajar?

Esta es la pregunta que todo tutor debe hacerse ya que, a diferencia de los seres humanos, los animales de compañía no tienen una noción de periodos de vacaciones o de descanso. En muchas ocasiones, viajar en compañía de una mascota puede traer más complicaciones y peligros que momentos de placer para ellos.

No basta solo con pensar en el destino, la pinta para lucir o la forma en la que será transportada la mascota. Es importante también preguntarse la conveniencia del viaje para ellos. Si definitivamente el trayecto es muy extenso, la mascota no puede viajar tranquila y segura, se debe invertir mucho dinero, el lugar de destino no es pet friendly, el clima puede ser extremo (muy frío o muy cálido) o la mascota no está acostumbrada a estar en lugares extraños o rodeada de personas y objetos desconocidos, entre muchas otras consideraciones, quizá la mejor opción sea no viajar con ellos.

¿Dónde dejarlos?

Hoy en día la oferta de servicios para cuidado de mascotas es muy amplia y variada. Lo importante es tener en cuenta la capacidad económica, la confiabilidad de las empresas o personas que prestan el servicio y la seguridad de los animales.

Para gatos

Lo ideal es que siempre permanezcan en casa ya que esta especie podría considerarse como ‘neofóbica’, es decir, cualquier cambio, por mínimo que sea, puede llevarlos a desarrollar episodios de estrés y, por ende, enfermedades. Adicionalmente, los gatos no suelen requerir espacios al aire libre y algunos no son muy buenos socializando con otros congéneres.

Por este motivo, las opciones para los mininos suelen ser reducidas: pedirle a algún familiar, vecino o amigo de confianza que pueda alojarse o visitar diariamente a los gatos, contratar un servicio de niñera (que actualmente está disponibles en varias ciudades del país y a través de diferentes plataformas) o dejar al gato en una casa que sea conocida para él.

Lea también: Todo lo que debe saber sobre la arena para gatos

“Viajo con cierta frecuencia y parte de mi tranquilidad es dejar a mi gato Máximo con una niñera gatuna que me recomendó la familia de mi novio. Simplemente dejo las llaves de mi apartamento en casa de mi mamá, la niñera va por ellas y cuida a mi gato durante dos horas cada día”, dice María Camila Quiroz.

Para perros

Facebook Twitter Linkedin

Viajar con su mascota es fácil mientras los trámites se gestionen con tiempo. Consulte con la aerolínea. Foto: 123RF

Por los hábitos de los caninos ellos necesitan paseos y actividad física diaria; adicionalmente, disfrutan de estar en compañía de otros animales, se acostumbran a los cambios más fácilmente y pueden estar en hoteles o guarderías campestres.

Asimismo, muchos de estos establecimientos cuentan con planes especiales para esta temporada de vacaciones, los cuales incluyen programación como caminatas, actividades acuáticas, entrenamientos, entre otros. Otras opciones que los tutores, cuando disponen de alguien que pueda estar en ciertos horarios en casa, suelen usar con frecuencia son los paseadores o los colegios caninos.

Si piensa en viajar con ellos…

Si luego de analizar los argumentos a favor y en contra de viajar con su perro o gato, ha tomado la decisión de que sus mascotas lo acompañen, es importante que tenga en cuenta ciertas observaciones para que sea un tiempo placentero tanto para ellos como para usted.

Chequeo veterinario previo: es fundamental para evitar contratiempos en lugares desconocidos o que no cuenten con una infraestructura veterinaria apropiada.

Vacunas: para ciertos destinos internacionales como Chile, Europa, Estados Unidos, entre otros, las mascotas necesitarán tener un esquema de vacunación al día y que cumpla con ciertos requisitos para que se les pueda permitir el ingreso.

Tutor precavido: consulte con suficiente antelación a su viaje los requisitos que piden las empresas transportadoras (terrestres o aéreas) para poder movilizar animales. También es importante que elija su sitio de descanso teniendo en cuenta si en él son permitidas las mascotas.

Además: La gata más longeva del mundo tiene casi 120 años humanos

– Verifique siempre que su mascota sea tratada y transportada adecuadamente por la empresa que le está prestando el servicio. Si su perro o gato tienen necesidades particulares, déjelas siempre por escrito y manifiéstelas claramente al momento de chequearse.

– Equipaje de mascotas: este debe incluir todo lo necesario para ellos. Desde suficiente alimento (para evitar cambiar el tipo o marca de concentrado), juguetes (para evitar que hagan destrozos, se aburran o estén inquietos), cama y cobija (no solo por comodidad, sino también para que se protejan del clima), elementos de seguridad (como collar, traílla o bozal), elementos de identificación (para evitar que el animal se pierda o se extravíe en el lugar de descanso), medicamentos (en caso de que el animal esté bajo un tratamiento especial) y un botiquín de primeros auxilios (para evitar cualquier imprevisto).

– Bienestar animal: esta es una de las principales recomendaciones y, quizá, la que muchos tutores pasan por alto a la hora de viajar. Evite dejar a su mascota encerrada en el carro a merced del calor, pare cada cierto tiempo para que su compañero pueda descansar, hacer algo de actividad física y hacer sus necesidades, suministre agua y alimento unas horas antes del viaje, y nunca automedique a sus mascotas ya que el uso inadecuado de medicamentos o administrar dosis elevadas puede conducir a intoxicaciones o emergencias.



Gabriel García* PARA EL TIEMPO

@YonoSoyEseGabo

*Médico veterinario