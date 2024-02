¿Usted es así? El tipo de personas que no les caen bien a los gatos

El amor con nuestras mascotas no siempre es recíproco. Muchas veces sucede que los gatos no les demuestran cariño a sus dueños e incluso pueden llegar a mostrarse agresivos. En esos casos, hay que prestar atención a ciertas características que tienen las personas que no les caen bien a los felinos.

El primer paso es identificar si su gato lo quiere o lo odia. Existen algunas señales para darse cuenta que no lo quiere: si lleva su cola hacia abajo, si se esconde ante su presencia, si no utiliza su caja sanitaria, si le gruñe o si se muestra cariñoso con todos menos con ustedes.

Una vez que está seguro que no hay buena química entre usted y su mascota, puede preguntarse si eso se debe a que usted es ese tipo de persona que no suele simpatizar a los gatos. En ese caso, puede intentar cambiar diferentes actitudes para recomponer el vínculo con su amigo peludo.

Tipos de personas que no les caen bien a los gatos



La etóloga y médica veterinaria Carolina Alaguna explicó en diálogo con el portal La Red Zoocial que los gatos suelen llevarse mejor con personalidades tranquilas y calmadas, mientras que las personas muy activas pueden generarles rechazo. Por eso, los felinos usualmente tienen un mejor vínculo con las mujeres, debido a su tono de voz más bajo y su delicadeza.

Por otro lado, el experto en comportamiento felino John Bradshaw, autor del libro En la mente de un gato, remarcó que los gatos sienten desconfianza con las personas desconocidas. Por eso, es importante formar un vínculo de cercanía desde los primeros meses de vida del animal y pasar mucho tiempo a diario juntos.

A los gatos no les gusta que los molesten o acaricien todo el tiempo. Foto: iStock

Justamente, los primeros meses de vida de los animales son fundamentales. Es que algunos eventos traumáticos, como por ejemplo el maltrato o alguna experiencia negativa aislada, puede hacer que ese gato nunca desarrolle afinidad con esa persona.

En tanto, el experto en bienestar animal Fredy Manrique destacó que los felinos pueden evitar a las personas invasivas. Sucede con los dueños que molestan o buscan acariciar a los gatos todo el tiempo, impidiendo que descansen. Por eso, es importante dejarle su espacio para que se sienta cómodo.

Otra razón por la que los felinos pueden mostrarse poco cariñosos es por diferentes cambios en el entorno. Puede ser una mudanza o la llegada de un nuevo integrante de la familia, como por ejemplo cuando los padres tienen hijos. Esas modificaciones se traducen en estrés para el animal.