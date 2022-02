Hace apenas unos días se desató en redes sociales una agria polémica a raíz de videos en los que una influenciadora, reconocida por sus escándalos y sus productos para el pelo, mostraba cómo una de las usuarias de su línea de queratinas se la había aplicado a su mascota.



Las reacciones en contra no se hicieron esperar, y con justa razón. Sumado al hecho de que su uso es innecesario e inútil para los animales de compañía, resulta que los componentes de estos productos pueden generarles problemas de salud.

Es maltrato animal

La Ley 1774 del 2016 estableció que los animales son seres sintientes y no objetos. Por este motivo, cualquier especie debe recibir protección contra cualquier tipo de sufrimiento infligido por los seres humanos, entre los cuales se pueden encontrar también los procedimientos estéticos que no se realicen por motivos estrictamente médicos o curativos (como el corte de cola, orejas, uñas, cuerdas vocales, dientes o cualquier otro tipo de mutilación).



Estos procedimientos son considerados un atentado contra el bienestar animal, porque ponen en riesgo no solo su integridad física, sino que también pueden alterar su comportamiento.



Vale decir que por estas razones tales conductas pueden acarrear sanciones no solo para los tutores que expongan a sus mascotas a estas prácticas, también a los profesionales que las lleven cabo.



Procedimientos como el baño y el corte de pelo son considerados parte de las rutinas de limpieza de las mascotas; cuando se va más allá y se recurre al uso de productos que no han sido aprobados para ellas, como tintes, pinturas o, como en este caso, queratinas, se puede poner en riesgo su salud.



Cabe recordar que en Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el ente encargado de emitir los registros sanitarios y, a través de ellos, velar por la seguridad y bienestar de los productos para animales, entre los que se encuentran artículos cosméticos como champú, acondicionador, esmaltes, perfumes y tintes. Todos ellos deben describir los ingredientes y especificar fecha de fabricación y vencimiento, advertencias, contraindicaciones y posibles efectos adversos.

¿Es peligrosa la queratina para las mascotas?

Aunque esta proteína forma parte de las capas externas de la piel, las uñas, el pelo o las plumas de los animales, someterlos a tratamientos con ella puede ser perjudicial para la piel y el pelo de los animales debido a los altos contenidos de azufre de estos productos y también a la forma como se aplica; no solo requiere altas temperaturas, sino que emite gases que podrían llegar a ser tóxicos.

Facebook Twitter Linkedin

La queratina es una proteína con estructura fibrosa, rica en azufre. Foto: iStock

Aunque para uso humano este producto se puede encontrar en diferentes presentaciones como champú, acondicionador o tratamientos para alisar el pelo, no existe ningún producto autorizado para el uso en animales. De hecho, es innecesario para cualquier especie.



Es importante resaltar que las mascotas no deben ser sometidas a los caprichos estéticos de sus tutores; además, este tipo de tratamientos pueden causarles lesiones dermatológicas y respiratorias.



Las principales afectaciones que este tipo de tratamientos generan son:



– Dermatitis: inflamación y lesiones en la piel por reacciones adversas ante químicos no aptos para uso en animales, altas temperaturas y peinado excesivo.



– Alergias: la piel responde ante la agresión desarrollando signos de alergia como picazón, enrojecimiento, inflamación y aparición de zonas abultadas.



– Irritación ocular y problemas respiratorios: estos son debidos a los componentes químicos de los productos o a los gases que se producen en el momento de hacer el planchado del pelo.



– Caída del pelo: ya que los ingredientes no están diseñados para la piel y el pelo de las mascotas, algunos productos acaban quemando el folículo piloso, la parte de la piel donde nace el pelo. La caída puede también ser causada por métodos de aplicación que requieren numerosos lavados y cepillados. Adicionalmente, la queratina impide que el pelo se nutra adecuadamente, haciendo que se vea opaco, quebradizo, reseco o erizado.



– Cancerígeno: algunos productos contienen formol, cuya función es crear una capa impermeabilizante de la fibra del pelo. Este componente es considerado por diferentes autoridades de salud de todo el mundo como potencialmente cancerígeno. Aunque algunas marcas comerciales dicen no contener formol o formaldehído, diversos estudios en el mundo han demostrado que algunas tienen niveles que, aunque bajos (de entre 1 y 0,1 por ciento), no son permitidos.

Recomendaciones finales

Use siempre productos que cuenten con ingredientes aprobados para uso en animales y que cuenten con el registro de las autoridades encargadas.



Adicionalmente, antes de aplicar cualquier tratamiento, por inofensivo que este parezca, los tutores deben consultar con el médico veterinario, quien evaluará la pertinencia y seguridad de este en la salud de las mascotas.



Finalmente, el llamado es a ser un ciudadano, consumidor y un amo responsable. Eso incluye ser solidarios con los animales y denunciar cualquier actividad que atente contra su salud y bienestar.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

