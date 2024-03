Un veterinario reveló cuáles son los cinco animales que no hay que tener como mascota

En ocasiones, los seres humanos suelen enamorarse de ciertos animales a los que consideran aptos para tener en sus casas, pero lo cierto es que no todos pueden convertirse en mascotas. A propósito de esto, un veterinario británico se hizo viral en TikTok al mencionar cinco especies que no pueden vivir bajo el mismo techo que nosotros.

El creador de contenido @ben.the.vet, que cuenta con 208 mil seguidores en la plataforma china, hizo su propia apreciación acerca de los animales que, por distintas razones, es mejor que vivan en sus propios hábitats. No se trata de una lista de animales que le disgustan, sino que Ben señaló que tenerlos en casa “expone a todos los peligros que implican, así como también a su lado gratificante”.



En primer lugar, señaló a los loros. Sin abandonar la seriedad del caso dijo: “Tener un loro significa no volver a tener nunca más una sartén antiadherente. No es broma, cuando se calienta, el revestimiento libera un gas que puede ser mortal para los loros”.



A su vez, agregó que no duda de que estas aves pueden ser “mascotas muy gratificantes y que es genial que un animal pueda responderte”. Pero luego advirtió: “Creo que es extremadamente difícil proporcionar suficiente espacio y estimulación para una especie que normalmente tendría la libertad de volar y explorar una selva tropical”.



Para terminar su argumento respecto de por qué los loros deberían vivir en su propio hábitat, Ben, el veterinario, reveló: “Cuando una de estas aves se aburre, se manifiesta en comportamientos destructivos, muy vocales y actitudes anormales”.

No olvide que los ratones son portadores de muchas enfermedades. Foto: iStock

“El número dos para mí es el ratón”, aseguró y luego aclaró por qué evitaría tener un ratoncito como mascota: “Aunque pueden vivir más si se les cuida bien y tienen suerte, el ratón promedio solo vive uno o dos años. He tenido muchos conejillos de indias a lo largo de los años y uno se encariña mucho con ellos”. En este sentido, dijo que desarrollar un vínculo con la mascota para luego perderla un año después es un período demasiado corto para él.



La tercera mascota que enumeró puede provocar sorpresa en algunos: los conejos. “Al contrario de los que mucha gente supone, no son excelentes para los niños”. ¿Por qué? Porque los conejos son una especie tímida por naturaleza: “No siempre les gusta que los carguen y son muy frágiles. Patean y caen tus brazos desde lo alto al suelo. No es raro que se rompan los huesos de las extremidades e incluso la columna”, explicó.



Además, agregó que tienen necesidades estrictas en cuanto a alimentación, horario de limpieza y socialización. Según Ben: “También son bastante vulnerables a la estasis intestinal y a problemas dentales, lo que puede generar algunas facturas veterinarias inesperadas. Pueden ser excelentes mascotas si inviertes tiempo en ellos, pero mucha gente los deja en la conejera y se olvida”.



El cuarto animal que el británico mencionó son los monos. “Hablo de cualquier tipo de mono y aunque quizás pienses en que nadie tiene a un mono como mascota, lo cierto es que sólo en el Reino Unido se estima que hay cinco mil primates que viven con familias enteras”.



Respecto de los monos, concluyó: “Se trata de un animal salvaje extremadamente inteligente, no es una especie domesticada, como los perros o los gatos. Resulta extremadamente difícil afrontar sus complejidades en el hogar. No lo hagas”.



En cuanto al último animal que no tendría como mascota, Ben señaló: “El número cinco son los hurones. Son mascotas atrevidas, divertidas y entretenidas, pero son un gusto adquirido. Realmente huelen mal y pican fuerte si se enganchan a tus manos. Son muy inteligentes y necesitan mucha interacción y mucho espacio. En realidad, esto no es para todos”.

