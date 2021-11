Tres claves para convertirse en el humano favorito de su gato

No es ningún secreto que los gatos tienden a tener en casa a una persona favorita con la que disfrutan mucho estar. Contra la creencia general, no se trata, precisamente, de aquella que les da de comer o limpia su arenero.



(Le puede interesar: El gato fue amado por los antiguos egipcios al ser un ‘cazador espiritual’).



Según un informe de la revista alemana Ein Herz Für, especializada en mascotas, de hecho es posible convertirse en la persona preferida del gato sise siguen tres pautas sencillas.

Sea tranquilo



Para empezar, tenga en cuenta que la gente con una personalidad tranquila tienen muchas posibilidades de gustarles más a los gatos; las personas ruidosas y agitadas tienden a ser intimidantes e incómodas para ellos. Además, los mininos tienen mejor audición que los humanos y perciben los ruidos fuertes con mucha más fuerza.



(Además: Estudio identifica siete rasgos de personalidad de los gatos).



En otras palabras: quien trate al gato con calma y gentileza tiene más probabilidad de ser elegido como compañero de sus abrazos.



Dedíquele tiempo



El gato no necesariamente elegirá como su favorito a quien lo alimente o le limpie la caja de arena. Si usted quiere desarrollar un vínculo estrecho con su gato, no solo tiene que cuidarlo, sino también pasar mucho tiempo con él, acariciarlo, mimarlo y jugar con él. Un estudio de la revista especializada Behavioral Processes mostró que los gatos a menudo reflejan el comportamiento humano: cuando reciben atención, también están más dispuestos a prestarles atención a los humanos.



Trate de entenderlo



Para que su gato lo vea como su humano favorito, debe prestar mucha atención a lo que está tratando de decirle. Porque solo aquellos que entienden cómo está el animal pueden actuar en función de sus intereses.



(También: Así despedí a Manu: el perro que me dio la más noble lección de amor).



Présteles atención a las expresiones faciales, al lenguaje corporal y a la posición de la cola, también respete los deseos de su gato. Si observa alguna señal de que el estado de ánimo del minino está a punto de cambiar, mejor déjelo tranquilo. El gato se sentirá cómodo con usted y notará que tiene una pareja comprensiva y cariñosa a su lado.

Con información de la revista Ein Herz Für

Encuentre también en Mascotas:

El dolor por la pérdida de una mascota es real y debe reconocerse

Antes de vivir juntos conviene dialogar sobre las mascotas