Tráfico de fauna debe ser motivo de reflexión en el Día Mundial de los Animales

Hoy, en gran parte del mundo, se celebra el Día Mundial de los Animales y en diferentes países se preparan eventos enfocados no solo a celebrar la existencia de los animales, sino también llamar la atención para protegerlos, cuidarlos y reconocer la importancia de ellos en las vidas de los seres humanos. No importa la especie, el tamaño, la raza u otras condiciones, todos merecen respeto y hoy es un excelente día para reconocerlo y ponerlo en práctica.



¿Por qué el 4 de octubre?

Esta conmemoración tiene su origen gracias a San Francisco de Asís, considerado como el patrono de los animales y, adicionalmente, como el patrono de la ecología, los médicos veterinarios y otros profesionales relacionados con el medio ambiente. Precisamente, gracias a esta designación, es común ver a San Francisco de Asís rodeado de animales en imágenes, esculturas o pinturas.



Su devoción hacia los animales, en especial hacia los lobos, fue tanta que en su juventud ya llamaba la atención respecto a la responsabilidad del humano con el cuidado del entorno: “debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y del medio ambiente”.



Hoy, casi 800 años después de esa frase, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge el mismo principio bajo el concepto de “Una sola salud”, en la que se menciona que la salud de seres humanos, animales y ambiente, está estrechamente ligada.



Para el año 1929, la Organización Mundial de Protección Animal inició la celebración del Día Mundial de los Animales en Europa y de allí se extendió a otros lugares. Tan difundida ha sido esta celebración y el trabajo de San Francisco de Asís por los animales que, en 1980, el Papa Juan Pablo II lo declaró oficialmente como el patrono de los animales y de la ecología, y, precisamente, en este día, las iglesias católicas ofrecen la bendición de las mascotas a los feligreses que se reúnen junto con sus perros y gatos.



Es cierto, todos los animales son hermosos; sin embargo, no todos pueden ser tenidos como animales de compañía.



A pesar de que esta es una práctica muy difundida, e incluso normalizada, en ciertas zonas del país, tener animales silvestres como mascotas no solo atenta contra la salud y bienestar de ellos, sino que también va en contra de la legislación nacional. Precisamente, en este sentido, la Ley 1801 de 2016 en su artículo 101 establece que tener animales silvestres afecta a las especies de fauna y flora y, por este motivo, no debe efectuarse bajo pena de decomisos, amonestaciones e incluso multas.



Adicionalmente, cuando se tienen fuera de su hábitat natural, se les está condenando a una vida de cautiverio, estrés, depresión, mala alimentación, enfermedades de todo tipo y anomalías en el comportamiento.



A pesar de todas estas consideraciones, el tráfico de fauna, para ser mantenida como mascota o para coleccionistas privados, es uno de los tipos de tráfico más frecuentes en el país y mueve entre 10.000 y 30.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo.

Foto: Secretaría de Ambiente

¿Cómo celébralo?

No se necesita una celebración en especial para los animales con los que compartimos diferentes espacios y lo ideal sería que no se necesitara una fecha en especial para tenerlos en cuenta; basta con respetarlos y velar porque tengan excelentes condiciones de bienestar animal. Justamente, es importante tener en cuenta unas normas básicas de cuidado y respeto hacia los animales: los cinco principios del bienestar animal.



Estos tuvieron su origen en el Reino Unido en 1965 y se establecieron inicialmente para los animales de granja como vacas, cerdos, aves, entre otros. Posteriormente, debido a la preocupación por el bienestar de otras poblaciones animales, se tomaron como normas básicas para todos los animales. Hoy en día, estos principios de bienestar siguen vigentes y se toman como “mínimos vitales” para que cualquiera pueda considerarse como sano o en buenas condiciones.



Los cinco principios son:



1. Libres de desnutrición, hambre o sed: No solo es ofrecer alimento, sino tener en cuenta los requerimientos específicos de cada animal para ofrecerle una dieta que cubra dichas necesidades. En el caso de los perros y los gatos, es importante tener en cuenta la edad, el tamaño, el estado físico, el nivel de actividad física que realizan, entre otros factores. Adicionalmente, no debe pasarse por alto la necesidad de agua limpia y fresca que todos necesitan.



2. Libres de miedo, estrés o angustia: Va enfocando principalmente a que las mascotas gocen también de bienestar emocional.



3. Libres de incomodidades físicas o ambientales: Para que todos gocen de un ambiente que los proteja de condiciones climáticas adversas, las cuales pueden desencadenar enfermedades o estrés. También hace referencia a aquellos animales que permanecen en alojamientos inadecuados, atados o enjaulados la mayor parte del tiempo, sin tener oportunidad de moverse con tranquilidad.



4. Libres de dolor, lesiones o enfermedades: Perros y gatos, y en general todos los animales, están expuestos a enfermedades de diferente índole. Estas, aparte de poner en riesgo la salud, también pueden convertirse en problemas de salud pública para otros animales y para el ser humano. Este principio también hace referencia al maltrato, la negligencia y a la ausencia de cuidados apropiados y a tiempo.



5. Libres para expresar pautas propias de su comportamiento: Perros y gatos tienen comportamientos normales y naturales que vienen dados por su instinto y sus necesidades. Cuando se les priva de la posibilidad de expresar estas conductas, se generan episodios de estrés, enfermedad o alteraciones en el comportamiento.

