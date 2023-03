La personalidad de cada perro influye sobre qué tanto miedo y ansiedad le puede llegar a producir una tormenta eléctrica. Aunque sientan mucho temor, hay varias formas de calmarlos y hacerlos sentir cómodos. Aquí le contamos cuáles son.



Según el Instituto Purina, los animales pueden estresarse desde antes de que comience la tormenta. Esto se debe a que los perros pueden sentir los cambios en la presión atmosférica que acompañan las tormentas, así como escuchar los sonidos de baja frecuencias de los truenos mucho antes que los humanos.



Para mitigar la ansiedad y el temor que esto puede generar, el instituto recomienda, en primer lugar, mantener la calma. El hecho de mostrarle a la mascota que se está tranquilo y relajado le deja saber que no existe un peligro real por el cual preocuparse.



Tener un espacio seguro para los perros cuando sucedan tormentas también es importante para ayudarle a sentirse cómodo. Si la mascota tiene una jaula, puede sentirse más cómoda allí, siempre y cuando se cubra la estructura con una cobija para amortiguar el sonido de los truenos y la puerta se mantenga abierta para evitar que se sienta atrapada.



Sin embargo, si no hay una jaula en casa, también se puede crear un espacio seguro con su cama en otro lugar del hogar. Una habitación sin ventanas es ideal, pero de no ser posible ubicar allí a la mascota, se recomienda cerrar las cortinas y las ventanas para reducir los estímulos que recibe.



Otra alternativa para reducir el estrés en los perros es distraerlos mediante el juego, según la organización. Interactuar con ellos o darles un juguete relleno con 'premios' puede hacer que se generen asociaciones positivas con el sonido de los truenos. No obstante, también es posible encender la televisión para disimular el ruido de la tormenta.



De igual manera, acostumbrar a la mascota, poco a poco, a los sonidos de los truenos también es efectivo. Reproducir, de fondo, un video de internet con este ruido mientras se juega con el animal puede hacer que se habitúen a las tormentas.



En caso de que ninguna de las alternativas sugeridas funcionen, se recomienda acudir a la veterinaria. Allí podrían recetarles a las mascotas suplementos que ayudan a calmar los comportamientos ansiosos.



Una opción adicional también sería vestir a los perros con un saco o chaleco que aplique una compresión ligera y constante, pero no aplica para todas las razas.



El Instituto Purina aclara que es importante recordar que estos comportamientos no surgen de la desobediencia, sino del miedo. Por eso, lo mejor es no regañarlos y trabajar los refuerzos positivos sugeridos.



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO