La vejez de Simona, una bulldog inglés, fue complicada. Los años afectaron su parte ósea y las patas le comenzaron a fallar, al punto de que se le dificultaba caminar, pararse y hasta comer. Su dueña, Camila Motta, recuerda que le hicieron varios exámenes en los que además le detectaron problemas en el bazo y episodios de epilepsia.



Lea además: (¿Es malo darles comida casera a los perros? Esto es lo que dicen los expertos)

Motta explica los cuidados que tuvo con su perra, que falleció a principios del 2022, a los 10 años. "Ella era como un viejito. Ya no bajaba escaleras porque le dolía mucho, entonces me tocó acoplar todo el apartamento. Para el dolor le recetaron un montón de medicamentos, y su alimentación cambió".



Para quienes tienen un can de avanzada edad, Motta detalla las adecuaciones que le hizo a su hogar para convertirlo en un lugar seguro y más cómodo para su perra. "La sala y la zona del comedor los convertí en un solo espacio para que ella estuviera cómoda y no tuviera que bajar escaleras, porque yo vivía en un apartamento sin ascensor. Entonces le compré unos paños absorbentes para que ella hiciera ahí sus necesidades", detalla Camila.

Facebook Twitter Linkedin

Ella es Simona, la perrita que con los años perjudicó su parte ósea. Foto: Camila Motta

Para considerar a un perro adulto mayor o sénior no solo se debe tener en cuenta la edad, sino que existen otras características que determinan la llegada a esta etapa de vida, como la raza o el tamaño. Sin embargo, en términos generales, se considera que un perro es adulto mayor a partir de los 6 a 8 años, en tiempo del ser humano”, explica Gabriel García, gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Colombia.



Advierte que las consideraciones y los cuidados de los caninos no solo se deben tener en cuenta al llegar a esta etapa. "La buena o mala calidad de vida de los perros en estas edades dependerá de qué tantos cuidados y qué tan saludables estuvieron durante la infancia y la juventud", explica García.



No obstante, existen consideraciones básicas, como por ejemplo la alimentación, ya que las necesidades son diferentes. El aprovechamiento de la comida se hace de manera más lenta, y los perros a cierta edad tienen tendencia a sufrir más enfermedades como obesidad, sobrepeso o diabetes.

Facebook Twitter Linkedin

Camila Motta junto a Simona, su perra, quien falleció a los 10 años. Foto: Camilla Motta

"También es fundamental que se hagan chequeos con mayor regularidad, incluso hasta cuatro veces por año, para hacer una valoración completa: peso, estado de la piel y del pelo; estado de los dientes, enfermedades osteomusculares o cardiovasculares, presencia de parásitos, entre otras", agrega García.



Entre tanto, las adecuaciones del hogar dependerán de la condición particular que tenga el animal. Las enfermedades más comunes que tienden a sufrir los perros en esta edad son las osteoarticulares. En este sentido es fundamental evitar elementos como escaleras, camas elevadas, objetos con los cuales se pueda golpear, actividad física reducida y socialización con pocos animales para prevenir accidentes.



Le puede interesar: (Por primera vez animales serían incluidos en la política nacional de gestión del riesgo)



“También pueden llegar a sufrir deterioro en los órganos de los sentidos para lo cual habrá que adaptar la casa para evitar que se produzcan accidentes tanto dentro como fuera y brindarles bienestar. Para ello es importante retirar muebles u otros elementos con los que los perros puedan tropezar y, adicionalmente, evitar hacer cambios drásticos en el mobiliario del hogar”, sugiere el experto de MSD Salud Animal.



El Instituto Distrital de Protección y bienestar Animal (Idpyba), por su parte, sugiere para los tenedores de animales con limitación visual en casa procurar no cambiar los objetos de lugar, puesto que ellos poco a poco aprenderán a reconocer el espacio. Es importante no dejar expuestos elementos puntiagudos, cortopunzantes o sustancias tóxicas, a fin de evitar accidentes, claramente prevenibles.



"En caso de tener un animal con limitación auditiva, debe ser cuidadoso cuando realice el paseo de rutina, no deberá transitar con él sin collar y correa, porque ya no percibirá el ruido de los vehículos que pueden atropellarlo", sugiere el Idpyba.



Finalmente, los perros adultos mayores pueden sufrir deterioro cognitivo para lo cual el tutor necesitará consultar a un médico veterinario etólogo (para tener herramientas para corregir amorosamente) y también armarse de paciencia y cariño para no castigar, regañar o golpear a los animales.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY