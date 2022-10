Con el paso de la tormenta tropical Julia por la parte norte del país, principalmente por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se han vuelto a prender las alarmas sobre la prevención y la mitigación del impacto que esta clase de fenómenos naturales puede tener no solo sobre las comunidades, sino también sobre las poblaciones de animales que allí se encuentran.

Después del paso de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota por el territorio insular de Colombia en noviembre de 2020, e incluso desde antes de la ocurrencia de estos, diferentes organizaciones en el país estaban trabajando para que las entidades de gestión del riesgo, y las comunidades en general, tuvieran en cuenta también a los animales dentro de los planes de manejo del riesgo.



Para tal fin se desplegó información a través de diferentes canales como redes sociales, medios de comunicación, entre otros. A partir de allí, las personas y las autoridades empezaron a ser conscientes de la importancia de los animales no solo en el desarrollo económico de las comunidades, sino también en el aspecto sentimental al ser miembros de las familias interespecie, que son aquellas conformadas por personas y mascotas.



Después de Julia

Los mecanismos de prevención se activaron mucho antes de que Julia hiciera su paso por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En redes sociales se empezaron a difundir mensajes de personas y fundaciones que buscaban albergues, guacales, mantas, entre otros artículos; con el fin de proteger a perros, gatos y otros animales domésticos. Adicionalmente, se alcanzó a hacer acopio de elementos como medicamentos y alimentos previendo que el impacto podría ser similar al de hace dos años.



También la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE) de los Bomberos lograron rescatar y evacuar a algunos animales hacia las instalaciones de la Armada Nacional en la isla, y además brindar atención médico veterinaria oportuna.



Si bien apenas se empiezan a conocer las imágenes de los estragos de Julia en el país y se desconocen aún cifras exactas de la destrucción, algunas fundaciones de San Andrés han reportado que alcanzaron a resguardar a la totalidad de los animales en albergues, refugios, hoteles, etc., gracias a la disposición del Gobierno Nacional que permitió que los animales pudieran ingresar también a los refugios para las personas.



A pesar de ello, no se debe bajar la guardia ya que se prevé que la temporada de huracanes en el Caribe se podría extender hasta finales del mes de noviembre y existen muchos animales que, ante la emergencia, fueron abandonados por sus familias al intentar protegerse.



Rescate de animales en medio de tormenta tropical Julia en San Andrés.

¿Qué se puede hacer?

Oportunamente la organización especializada Graver, que se encarga de la gestión del riesgo y de la asesoría veterinaria en emergencias y desastres, se ha encargado de difundir información valiosa para todos los tutores de animales de compañía y también para todas las personas que cuentan con otros animales domésticos.



Con las mascotas:



- No abandone ni deje amarrados a sus animales n caso de evacuación de las viviendas. Todos ellos dependen del ser humano para obtener sustento y protección, y además necesitan ser resguardados en lugares seguros.



- Manténgalas identificadas haciendo uso de collar y placa con sus datos como: nombre de la mascota, nombre del tutor y teléfono. En caso de no contar con esto, se puede hacer uso de marcas provisionales en la piel o el pelo del animal.



- Tenga en cuenta también las provisiones para ellos. Abastézcase a tiempo de alimento y agua suficientes para usted y para sus mascotas.



- Mantenga siempre a la mano, y en un lugar de fácil recordación, el carné de vacunas, los medicamentos y una fotografía reciente de su animal de compañía.



- Conozca y ubique con anterioridad los albergues o refugios cercanos a su lugar de residencia y, además, consulte si tienen capacidad y autorización para recibir animales.



- Reduzca el miedo y evite la huida del animal por este motivo. Para ello debe reducir al máximo cualquier estímulo visual, auditivo, sonoro u olfativo; mantener a la mascota en una zona segura (aquella en la que el animal se siente cómodo y libre de estrés), utilice mecanismos para calmar al animal como música u otros métodos audiovisuales y, ante todo, trate usted de mantener la calma para evitar que el miedo se transmita al animal.



- Al iniciar el fenómeno, resguarde a su animal en un guacal, asegúrelo bien y, de ser posible, cúbralo con una cobija o una manta para minimizar el estrés.

Con otros animales domésticos (como vacas, caballos u otros):



Para permitir que estos también busquen zonas seguras y puedan protegerse, no los deje amarrados o encerrados.



- Verifique las condiciones de las instalaciones y refuerce aquellas que se encuentran en malas condiciones. Esto ayudará a mitigar el riesgo de accidentes y lesiones por caída de materiales, etc.



- Aprovisione agua y alimento suficiente para ellos. Además, evite que consuman agua procedente de marejadas ciclónicas o que se acerquen a zonas en donde han caído postes u otros elementos que puedan conducir la electricidad.



- Trate de mantenerlos identificados con sus iniciales haciendo uso de marcadores indelebles. Esto permitirá identificarlos con más facilidad y regresarlos a su poder una vez sean encontrados.



- En caso de encontrar animales lesionados o con heridas, evite acercarse a ellos. Debido al estrés de los fenómenos naturales y de los traumatismos, los animales pueden comportarse de manera.



Para todos los casos:



- Manténgase informado solo a través de medios de comunicación verificados como radio, televisión, prensa o entidades gubernamentales.



- Evite difundir información errónea o que solo pretenda crear pánico entre las personas.



- Cree redes de apoyo entre las personas de su barrio o localidad.



- Ayude siempre que pueda donando tiempo para búsqueda y rescate, sirviendo como hogar de paso o aportando alimento, agua, mantas, etc.



- Tenga siempre a la mano los datos de contacto (teléfono y dirección), de las organizaciones dedicadas a hacer el apoyo y el rescate en emergencias.



- No subestime la importancia de mantener la calma antes, durante y después de cualquier emergencia.



Gabriel García

Médico veterinario

