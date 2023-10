Solo perros y gatos: ¿qué otros animales pueden ser buenas mascotas?

Tener un animal de compañía en casa es una de las oportunidades más significativas, tanto para los seres humanos como para el ejemplar. Brindarles amor y cuidarlos a la vez de que estos también cuidan de nosotros es una de las relaciones más puras, leales y bonitas.

Cuando se piensa en tener una mascota, las primeras referencias serán siempre perros y gatos, quizá no solo porque históricamente han convivido con el hombre, sino también porque sus características, comportamientos y hábitos se han adaptado a las condiciones en las que viven los seres humanos: espacios, tiempos, alimentación, composición de las familias, etc.



Sin embargo, en la actualidad existen otras buenas especies para considerar al momento de elegir un ser que lo acompañe y al que también le pueda brindar todo el cariño y cuidado posible.

Hámster

Estos animales se han popularizado como mascotas gracias a series o películas como 'Ratatouille', 'Desperaux', 'Stuart Little' o 'La vida secreta de tus mascotas' donde se ve a estos roedores enfrentarse a grandes retos.



Este pequeño animalito es muy inteligente, con paciencia y arduos cuidados se puede volver muy cariñoso. Además, se adaptan rápido y aunque no se pueda jugar mucho con ellos, es una especie con la que se puede interactuar todo el tiempo.



Solo hace falta brindarle el espacio más cómodo, amplío y aseado posible, ya que su jaula se convierte en el mismo lugar donde duerme, come y hace sus necesidades. Esto con la intención de mantener su bienestar, y evitar cualquier infección o estrés en el animal, según 'Hills'.

Los dientes del conejo nunca dejan de crecer, por eso es importante que puedan desgastarlos mordisqueando madera sin tratar. Foto: iStock

Conejos

Los conejos tienen una esperanza de vida de entre seis y ocho años, aunque algunos pueden llegar a vivir hasta dos años más. Todo dependerá de cómo cuide a su mascota, así como de sus condiciones genéticas, puesto que hay razas que duran más que otras.



De acuerdo con el portal web 'Experto Animal', el conejo es un lagomorfo, es decir, una orden perteneciente a los mamíferos placentarios que se distingue de los roedores por presentar dos pares de incisivos en crecimiento continuo.



Al igual que el hámster, estos deben tener un espacio o una jaula lo más espaciosa posible que le permita moverse en gran medida. El alojamiento no debe representar una prisión, pues el ideal es que tenga "como mínimo unas medidas de 1,8m x 0,6m x 0,6m", ya que estas dimensiones le permitirán al conejo tumbarse en una zona cómoda, tener lugar para la comida y para sus evacuaciones, según el blog.

Gallinas

Si no cuenta con la presión de vivir en un espacio pequeño, sino en un gran solar o una bella finca, tener una gallina como mascota también es una gran opción. Aunque no lo parezca estas aves pueden ser animales muy afectuosos.



Si estas se tiene desde que son pollitos, es más fácil crear una relación afectiva relacionada casi a la maternidad, ya que las aves en sus primeras edades se improntan, es decir que "establecen un vínculo social y afectivo con los individuos que se encuentran en su entorno", de acuerdo con 'Animal Nature'.



Al igual que las dos especies anteriores, se debe tener en cuenta los cuidados pertinentes para mantener su bienestar, tanto física como mental. Que no se estrese o sufra de ansiedad al sentirse amenazada por la presencia de otros animales que puedan comportarse como depredadores con ella.



