Al igual que los humanos, a cierta edad los perros comienzan a sufrir de algunas enfermedades como la pérdida de visión, el atrofio de sus articulaciones y el mal funcionamiento de algunos de sus órganos internos. Sin embargo, en lo que más se parecen a las personas es que también pueden desarrollar problemas tan comunes como el insomnio.

¿Los perros pueden sufrir de insomnio? Así es. Aquellos que han tenido mascotas o testigos de que sus vecinos tenían canes, lo más probable es que una noche hayan escuchado una serie de ladridos de un perro, o de varios, que se extiende durante casi toda la madrugada. Lo que tal vez muchos dueños no saben, es que si el problema persiste durante muchos días, es momento de hacer algo.



Lea además: (Cuide su bolsillo y evite que la relación con su mascota se afecte)



Usualmente el insomnio es causado por un exceso de ruido alrededor del lugar donde duerme el can, provocando que este se encuentre en constante alerta, con ansiedad o simplemente que no logre conciliar el sueño. Según Mis Animales, ellos deberían dormir unas 13 horas al día, de las cuales 9 horas serían por la noche.



¿Cómo solucionar el insomnio en mi perro? ¿Cómo hacer que duerma por las noches?Antes que nada, que un can no pueda dormir por la noche puede ser por varios motivos, pero si es crónico, lo mejor es ver a un especialista para que lo examine.



Ruidos: como ya se mencionó anteriormente, si la zona en donde vive el perro está lleno de ruidos alrededor, es normal que la mascota no pueda conciliar el sueño en la noche. Pueden ser alarmas, petardos, tormenta o incluso vecinos los culpables de que tu perro no tenga un buen sueño.



Lea también: (¿Perros y gatos sufren de diabetes? Todo lo que debe saber sobre esta enfermedad)



Falta de ejercicio: algunos perros necesitan más ejercicio que otros, pero la gran mayoría estará nervioso o intranquilo si no obtiene el esfuerzo físico diario que todos los perros deberían tener. Infórmate de cuánto ejercicio necesita tu perro para que esto no pase.



Temperatura: los perros dan muchas señales cuando un sitio está demasiado caliente o frío. Esas dos sensaciones podrían llegar al extremo de no dejar al perro dormir, así que podría ser necesario una reubicación si el lugar en donde está es muy incómodo.



Problemas de salud: en el peor de los casos, una pérdida de sueño repentina se traduce en un malestar en su cuerpo. Esto puede ser causado por una infección interna o incluso un problema en sus dientes. Lleva a tu perro al veterinario para descartar que sea una enfermedad.

Facebook Twitter Linkedin

Muchas de las dietas que recomiendan para un perro adulto, tienen vitaminas C y E. Foto: iStock

Una vez identificado el problema principal por el cuál nuestra mascota no puede dormir, es necesario hacer las acciones correctas para solucionarlo:



Enfermedad: lo más urgente es que, si el veterinario identifica una enfermedad o dolencia que le impida dormir, medicarlo de acuerdo a las instrucciones del profesional o incluso llevarlo a hacer las pruebas necesarias para descartar un mal extremo.



Sitio: si el can se ve inquieto y no sabe donde echarse para dormir o se esconde en lugares incómodos, es posible que la temperatura del lugar le esté molestando mucho. Cambiarlo de lugar o crear una zona con las condiciones ideales podría ser la solución definitiva del problema de insomnio.



Ejercicio: aún si el cambio de sitio no funciona, puede que el perro necesita más ejercicio. Hacer alguna actividad física lo cansará y esto provocará que se quede dormido. El ejercicio es vital para los perros y los ayuda mucho a conciliar el sueño porque están cansados y felices.



Alimentos: al llegar la noche, evita que tu perro coma mucho o incluso que no ingiera nada. Un estómago lleno haría que el can no pueda dormir y esto le incomoda mucho por tener la digestión lenta.



Rutinas: todos los perros necesitan rutinas. Su instinto les indica constantemente qué tiene que hacer y cuando no se respeta eso tienden a sentirse muy incómodos. Saca a pasear a tu perro a las mismas horas, dale de comer en horarios fijos así como el juego o ejercicio. Esto le ayudará a saber en que momento dormir y cuando estar con mas energías para aprovechar sus horas de actividad.



EL MERCURIO - MAG