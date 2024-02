¡Sí es posible! De esta forma puede comunicarse con su perro, según experta

Tener como mascota a un perro es una de las mejores experiencias. Ese peludo de cuatro patas nos espera emocionado cada vez que regresamos a casa y nos puede dar grandes momentos de felicidad. El amor por estos animales es tal que muchos fantasean con la idea de poder comunicarse con él y, aunque no lo crea, esto es posible de acuerdo con una especialista.

Probablemente todos alguna vez nos hemos preguntado qué está pasando por la cabeza de nuestra mascota, e incluso nos gustaría saber qué tendría para decirnos si pudiera comunicarse con nosotros ya sea para estrechar el vínculo que tenemos o para conocer si realmente es feliz a nuestro lado. Pues según un artículo de The New York Post esto es posible.

Existen personas que se autodenominan psíquicos de mascotas quienes aseguran que es posible comunicarse con nuestros queridos peludos para comprenderlos de mejor manera. Laura Stinchfield, una psíquica de mascotas ha estudiado durante años el comportamiento de los animales y explicó cuáles son los pasos a seguir para comunicarse con su perro. "Lo más importante es que tenga muy clara su mente y su cuerpo y las imágenes en su cabeza sobre lo que le está diciendo".

Después de tener nuestras ideas claras, el siguiente paso es siempre mantenernos tranquilos y concentrados para poder ser conscientes de las emociones e imágenes que la mascota estará transmitiendo de regreso.

¿Para qué sirve comunicarse con las mascotas?

Utilizando esta técnica Stinchfield asegura que es capaz de leer los pensamientos de los perros que se encuentran a su alrededor para poder ayudarlos a ellos y a sus dueños.

Los perros tienen más que decirnos de lo que imaginamos. Foto: iStock

Por ejemplo, si una persona no quiere que su mascota ladre por la ventana cuando pasan extraños, no debe hablarle y decirle que no lo haga, eso únicamente creará una imagen en el humano de su perro haciendo dicha acción, lo que no contribuirá en nada. "En lugar de eso puede decirle 'Oye cuando estás ladrando por la ventana me molesta mucho', e imagínese sintiéndose inquieto. 'Pero cuando estás callado eso me hace feliz', y a continuación hay que imaginarse tranquilamente y con una sensación de calma".

Otro ejemplo que dio para aplicar esta técnica es dar tranquilidad a los animales cuando se va a salir de casa por un largo tiempo, de manera que se pueda aliviar su ansiedad, dejando claro que pronto se estará de regreso.

Según la psíquica, con el tiempo, poco a poco comenzará a comunicarse mejor con su perro y podrán compartir imágenes mentales de todo lo que sucede a su alrededor. "El primer paso para recibir un mensaje de su mascota es estar realmente concentrado para identificar cuando se están recibiendo sentimientos o pensamientos externos. Puede ser mucho más fácil de lo que la gente piensa", afirmó Stinchfield.