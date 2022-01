En España, los jueces tienen una cosa más que sopesar en las luchas por las custodias: los sentimientos de los animales.



En virtud de una nueva ley que identifica a los animales como "seres sintientes", los jueces deben considerar su bienestar al momento de decidir quién se queda con las mascotas después de que una pareja se separa. También decidirán cómo dividir los costos de cuidado entre las ex parejas enfrentadas.



Lea también: El cerebro de los perros puede distinguir entre idiomas

La nueva normativa refleja no solo "la verdadera naturaleza de los animales, sino también la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos", según el texto original de la ley publicado en el Boletín Oficial del Estado.



La ley también permite heredar un animal de forma más fácil y evita que las mascotas sean confiscadas como resultado de las deudas incobrables del propietario.



Lea también: Cinco señales para saber si su perro o gato es feliz y confía en usted



En un país famoso por las corridas de toros, la ley pone de manifiesto la actual influencia de la izquierda española, que tiende a centrarse en temas como el bienestar de los animales y los derechos civiles.



Además de proteger los sentimientos de los animales, la coalición Unidas Podemos respalda un proyecto de ley que busca acabar con el abandono de animales y detener su matanza sin una causa justa.



Las normativas se centrarán en las mascotas y no se aplicarán a la producción de alimentos, ganado ni corridas de toros.



Lea también: Papa llama egoístas a quienes prefieren tener mascotas en lugar de hijos



Las medidas de España vuelven a poner de relieve el lugar central de las mascotas en algunas vidas, luego de que el papa Francisco acusara la semana pasada de egoísmo a parejas que prefieren tener mascotas que hijos.



"Vemos que algunas personas no quieren tener hijos", dijo. "A veces tienen uno, y eso es todo, pero tienen perros y gatos que toman el lugar de los niños".



BLOOMBERG

- Conozca las ventajas y desventajas de dormir con su mascota



- Estudio: perros ayudaron a reducir la depresión de la gente en la pandemia



- Los 12 ‘petpropósitos’ para ser un mejor tutor de sus mascotas