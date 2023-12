¿A qué edad comienza a hacerse viejo su gato? Recomendaciones y cuidados

Reconozca en qué momento su gato ha llegado a hacerse viejo. Debe poner mucha atención a esta etapa para ofrecerle lo mejor a la mascota y así tenga un estilo de vida más relajado.

Los gatos son una de las mascotas que más se eligen a la hora de adoptar. Aunque en siglos pasados eran usados para contrarrestar las plagas de roedores, en la actualidad, estos felinos domésticos llaman más la atención por su compañía y amor. Incluso hay quienes les atribuyen cualidades sobrenaturales relacionadas con ahuyentar malas energías.



(Lea también: Mascotas: el baño seco antipulgas para su gato con tres ingredientes caseros).



Pero, como todo ser vivo, llegará a la vejez. Se estima que un gato puede vivir 15 años y si mantiene un estilo de vida saludable y buenos cuidados en su hogar, alcanzaría hasta los 22 años.

Consejos de cuidado, según la edad del gato

Según veterinarios y expertos en animales, el periodo de infancia del felino es de 0 a 6 meses, es decir, equivale de 0 a 10 años humanos.



En esta etapa suele ser muy juguetón, explora el mundo y sigue bebiendo leche materna. También, come alimento sólido como croquetas y proteína.



De 7 meses a 2 años (12 a 24 años humanos): es juguetón y fuerte. Su instinto reproductivo también se despierta.



Si el dueño no quiere tener "camadas" es importante esterilizar antes del primer celo, es decir, a los seis meses. Además, se debe incentivar el juego con juguetes, gimnasios y rascadores.



(Le podría interesar: Gatos: ¿por qué ronronean cuando quieren conseguir algo de su dueño?).

De 3 a 6 años (28 a 40 años humanos): ya son adultos y su temperamento empieza a ser más calmado. Se recomienda hacer chequeos médicos regulares para evitar problemas dentales que lleven a dolores futuros en la zona de los colmillos.



7 a 10 años (44 a 56 años humanos): en esta edad los gatos ya son maduros. Las ganas de estar jugando se han desvanecido mayormente y esto podría desencadenar obesidad, hipertensión, diabetes e incluso cáncer. Se recomienda cuidar su alimentación para evitar malos estados en su salud.

11 a 14 años (60 a 72 años humanos): aquí ya se les puede considerar en la vejez y podrían desarrollar enfermedades como: demencia, problemas de la piel, cáncer, diabetes o artritis. Hay que prestar mucha atención a su salud en general acudiendo a controles médicos. Igualmente, adaptar los sitios en el hogar, debido a que saltar o correr ya puede no ser una opción.



(No deje de leer: ¿Cómo evitar que un gato se suba a un árbol de Navidad? Consejos efectivos).



15 años y más (76 a 116 años humanos): ya no juegan, su caminar es algo torpe, pueden desarrollar ceguera, desorientación, sordera, por lo que hay que estar muy al pendiente de ellos. Al tener una edad tan avanzada la alimentación seguramente cambia, pero debe estar bajo observación de un veterinario.

No olvide que, sin importar la edad, al gato se le debe dar mucho amor, consentir, incentivar al juego y darle una buena alimentación. Al ser animales carnívoros necesitan consumir proteínas a diario.



Cuando llegue a la vejez, debe estar muy pendiente de sus actividades, porque puede desorientarse en casa y, probablemente, sufrir algún tipo de accidente.

Aprende sobre el cuidado de los gatos

Más noticias EL TIEMPO

'Supongo que salí del armario hoy': Billie Eilish habló de su orientación sexual

Sepa cómo guardar copias de seguridad de WhatsApp sin pagar Google Drive

'Yo casi pierdo mi vida': Jhon Alex Castaño habla de dura enfermedad que padeció

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO