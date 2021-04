Seguros para mascotas: qué entidades las ofrecen en Colombia

El mercado de artículos para mascotas ha ido creciendo en el país de una forma considerable y no solo de artículos que se pueden encontrar en una tienda de animales de compañía, sino también en cuanto a aplicaciones, profesionales especializados, servicios, entre otros.



Uno de los que más auge ha tenido, aún durante la pandemia, tiene que ver con el servicio de seguros para mascotas.

Cada vez más y más personas, preocupadas por la salud de su compañero animal, deciden adquirir un servicio de seguros; sin embargo, antes de decidirse por uno en particular, es importante que se asesore bien y conozca no solo los costos, sino también las coberturas y restricciones que cada aseguradora le puede ofrecer.

Puntos clave

Antes de entrar en materia, vale la pena resaltar que, a pesar del auge que este servicio ha tenido en los últimos años, este es un segmento que aún se encuentra en desarrollo, por lo cual es importante asesorarse muy bien y analizar muy bien su caso particular para evaluar la conveniencia o no de un seguro. A



dicionalmente, debe tener en cuenta que todos los servicios de este tipo solo cubren a perros y gatos, y no a otro tipo de animales.



En este aspecto se podría hablar de cuatro tipos de servicios:



- Seguros de vida: Son los servicios más adquiridos por los tutores de animales de compañía. Dependiendo de la empresa que los ofrece, estos pueden diferentes coberturas desde riesgos por enfermedades, educación, servicios de baño y/o peluquería, odontología, daños a terceros, exequias, entre otros.



- Pólizas de responsabilidad civil extracontractual: Este tipo se aseguramiento es obligatorio, según la Ley 1801 de 2016, para los tutores de perros que han tenido episodios de agresiones a personas o animales, perros que han sido adiestrados para el ataque o la defensa o aquellas razas de perros de manejo especial (erróneamente catalogados como potencialmente peligrosos) como American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier, Pit Bull Terrier, Bull Terrier, Bullmastiff, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, entre otros).



Este tipo de póliza es adquirido con el fin de cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios que el perro pueda causar a las personas, animales, bienes muebles o inmuebles, vías, espacios públicos y al entorno, en general.



- Medicina prepagada o planes asistenciales: Si bien no se pueden considerar como un servicio de aseguramiento como tal, pueden ser una buena opción cuando de garantizar la salud de una mascota se trata.



En el mercado existen diferentes opciones que cubren gastos principalmente médicos y clínicos como enfermedades, hospitalizaciones, procedimientos, etc., aunque, dependiendo de la empresa que lo ofrece, se incluyen otros servicios como educación, guardería, asesoría legal, servicios exequiales, entre otros.



Este tipo de servicios son prestados principalmente por empresas particulares como: Vetplus, Zoovida, Pets Colombia, Laika Vet Care e incluso por algunas clínicas veterinarias que cuentan con cubrimiento en diferentes ciudades del país.



- Planes exequiales: Este tampoco podría ser considerado como un seguro de vida. Sin embargo, vale la pena mencionarlo dentro de este apartado ya que funciona de una forma similar a los demás. Este tipo de servicios cubre, como su nombre lo indica, todos aquellos gastos derivados de la muerte de la mascota como: eutanasia, cremación o entierro, que por lo general tienen un costo elevado.

¿Y qué empresas ofrecen estos servicios en Colombia?

Cada vez más las empresas que ofrecen estos servicios están prestándole atención a los miembros de las familias multiespecie, de ahí que cada vez haya más opciones en el mercado.



Dentro de las opciones más comunes, están:



- Mapfre Seguros: Ofrece amparos en responsabilidad civil extracontractual, asistencia jurídica, muerte accidental, eutanasia, hospitalización, exequias y asistencia veterinaria a domicilio en algunos casos. Presta sus servicios en Bogotá, Chía, Medellín, Envigado, Itagüí y Cali.



- Seguros Falabella: Ofrece traslados médicos, orientación veterinaria y nutricional, orientación legal y servicios exequiales. Adicionalmente cubre hotel y/o guardería y, además, descuentos en algunas farmacias para adquisición de medicamentos.



- HDI Seguros S.A: Ofrece, además de lo usual, medicamentos a domicilio y asesoría en la localización del animal de compañía por pérdida o robo.



- Bancolombia: Es uno de los más completos ya que cubre servicios odontológicos, peluquería, desparasitaciones, vacunas y paseadores de mascotas.



- Seguros Sura: Cuenta con diferentes planes y precios para perros y gatos que sean mayores de 3 meses de edad y hasta los 9 años.



- Seguros Éxito: Cuenta con cobertura por un año y es muy sencillo de obtener ya que se puede adquirir directamente en los almacenes de cadena, puntos de atención dentro de los almacenes o por vía virtual.



- Seguros Mundial: Cubre a perros y gatos de los 6 meses a los 12 años de edad. Cuenta con tres planes diferentes cuya suscripción es mensual y digital.



- Seguros Bolívar



- Scotiabank Colpatria



Gabriel García

Médico veterinario

​@NoSoyEseGabo

